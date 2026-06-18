【LILLIAN CARAT】水瀬さららが魅せる、輝く夏の透明感。最新LOOKBOOKを6/18(木)に公開

アイア株式会社

アイア株式会社（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役 石澤 智子）が運営するLILLIAN CARAT（リリアン カラット）は、6/18(木) よりオフィシャルオンラインストアにて、アイドル・水瀬さららさんを起用したLOOKBOOK「Romantic Escape」を公開いたします。

レースにフリル、そして愛らしいドットを重ねて。

胸ときめくディテールを纏えば、世界はもっとロマンチックに。

LILLIAN CARATと、輝く季節をどこまでも楽しんで。

詳細を見る :https://petal-online.com/brand/lc/lookbook_260618?utm_campaign=LC_PRtimes_20260618&utm_medium=PRtimes&utm_source=URLBLOUSE \9,900 / SKIRT \11,990BLOUSE×PANTS SET \15,950ONE-PIECE \14,960TUNIC \10,890 / SKIRT \8,910ONE-PIECE \13,970ONE-PIECE \15,950 / BAG \2,970 / CLIP \3,190TOPS \8,910 / SKIRT \11,990BLOUSE \8,910 / PANTS \10,890 / SCRUNCHIE \2,750

【水瀬さららさん プロフィール】

水瀬さらら（みなせ・さらら）、2000年2月9日生まれ、岐阜県出身。

担当カラーはライトブルー。2022年12月にJams Collectionへ加入。

持ち前の高いビジュアルとステージ上と素顔とのギャップのあるキャラクターで、アイドル、そしてインフルエンサーとしても幅広い支持を集めている。

グラビア等でも活躍し、2025年9月にはデジタル写真集『全方位無敵彼女』をリリース。

オンラインイベントは史上最多を記録するなど注目度の高いメンバー。

【LILLIAN CARAT（リリアン カラット）について】

＜コンセプト＞

フェミニンカジュアルなテイストをベースに、トレンド感と個性を程よくMIXしたデイリースタイルを提案するブランド

＜公式サイト＞

https://lillian-carat.jp/

＜公式オンラインストア＞

https://petal-online.com/brand/lc

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/lilliancarat_official/

＜Ｘ＞

https://x.com/LILLIAN_CARAT

＜TikTok＞

https://www.tiktok.com/@lilliancarat?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@lilliancarat?is_from_webapp=1&sender_device=pc)