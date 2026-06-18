誰でもファッションデザインを形にできる生成AIアプリ「OWM」提供開始

合同会社Open Design

合同会社Open Designは、好きな写真や言葉をもとに、誰でもファッションデザインを生成・公開できるAIアプリ「OWM（Open Wardrobe Market、オーダブリューエム）」の提供を開始しました。

誰もが一度は「こんな服があったらいいな」と思ったことがあるのではないでしょうか。OWMは専門的なデザインスキルがなくても、頭の中にある「こんな服が着たい」「自分の世界観を表現したい」という想いを、ファッションデザインとして形にできるアプリです。

生成したデザインは、自身の好みや生成履歴などが反映された AIアバター「Echo（エコー）」に着用させることもでき、Echoのコーディネート集や動画として世界観を広げられます。生成したデザインは公開・共有でき、VIBE（バイブ：リアクションボタン）を通じて他のユーザーからの反応や共感を受け取ることができます。



今回の個人向けアプリサービスと共に、法人向けのサービスについても7月から展開予定です。

【このサービスが生まれた背景】

OWMでの生成画像集

ファッションはこれまで、誰かがつくったものを選び、買い、身にまとうことで楽しむのが一般的でした。しかしSNSやゲーム、バーチャル空間の広がりによって、ファッションはリアルな洋服を超え、SNSのビジュアルやアバターの衣装、バーチャルのスタイリングへと、その表現の場を広げはじめています。

一方で、自分の頭の中にあるイメージをファッションデザインとして形にし、作品として発信することは、専門的な知識や技術がなければ簡単ではありませんでした。OWMは生成AIにより、誰もが自分の感性をファッションデザインとして表現し、自己表現で終わらず、新たな出会いや機会へとつながっていける場所です。

【サービスの特徴】

OWMは、スマートフォンで撮影した写真や保存画像、テキストプロンプトをもとに、ファッションデザイン画像を生成できるアプリです。

OWMでの画像生成イメージ

専門的な技術や経験がなくても、自分の感性をファッションデザインとして形にできます。ファッション表現に特化して設計した生成AIにより、ユーザーのイメージや世界観を直感的にデザインへ変換します。

生成したデザインは、アプリ上で公開・共有でき、誰かの反応や評価を得ることができます。さらにAIアバターのEchoに着せてコーディネート集を作成したり、動画をつくることも可能で、表現を広げられます。

今後、アプリ内では独自のイベントやコンテストが開催される予定です。作品が選ばれることで、ブランドや企画者との接点、作品の買い取り、報酬機会につながる可能性があります。

■デザイン生成の入口

アプリでデザインを生成するには6つの方法があります。さらに、生成後のデザインを磨き込む「REFINE」機能により、気に入った方向性をさらに調整できます。

・SNAP：撮影した写真がデザインになります。最も手軽な方法です。

・FUSION：撮影した風景と保存中の画像を合わせます。

・EDITORIAL：デザインのイメージを文章で表します。

・COMPOSER：色・素材・モチーフ・シルエットに対して、イメージに近い言葉を選択します。

・REMIX：過去に作成したデザインを起点に、別のテイストへ編集します。

・COLLAB：相互フォローしているクリエイターが公開しているデザインを起点に共作します。

■料金プラン

料金プランは、Free、Basic、Proの3種類を用意しています。Basicは月額1,200円、Proは月額2,500円で、いずれも税込・アプリ内課金で利用できます。

【オープン記念】現在、有料のBasicプラン（月額1,200円）を1カ月無料でご利用いただけるキャンペーンを実施中です。

OWM料金プラン

■利用方法

各ストアで「OWM」と検索

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/owm/id6758033948

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openwardrobemarket.app

サイトはこちら：https://open-wardrobe-market.com/

【代表コメント】

ファッションデザインは、長い間、一部の人たちだけのものでした。専門的な技術や知識がなければ、自分の感性やアイデアを形にし、誰かに届けることは簡単ではありませんでした。

それでも本当は、年齢や職業に関係なく、多くの人の中に「こんな服があったらいい」「自分だけの世界観を表現してみたい」という想いがあると感じています。OWMは、そうした想いを写真や言葉など、自分の好きなイメージをもとに、ファッションデザインとして形にできるアプリです。

私たちが目指すのは、学歴や肩書きではなく、作品への共鳴がチャンスを生む世界です。自分の世界観を作品として残し、誰かの共感や新しい機会へとつなげていける場所を、OWMは作っていきます。

買う人から、つくる人へ。

感性を、かたちに。

CEO 鍜冶村 忠

【会社概要】

合同会社Open Designは、“Fashion Designをオープンにし、クリエイションの可能性を解放する。”を掲げ、ファッション領域における新しい創作・仕事・共創の仕組みづくりに取り組む企業です。

人材紹介、スキルシェア、生成AIサービス「OWM」などを通じて、クリエイターの経験・スキル・作品・アイデアを可視化し、才能と企業、想いと仕事が出会う新しい場所をつくっています。ファッションデザインを、より多くの人に開かれた創造のフィールドへと広げていきます。

社名 : 合同会社Open Design

CEO : 鍜冶村 忠

設立 :2020年 12月15日

事業内容 : ファッションクリエイティブエージェンシー（キャリア支援、スキルシェアリング、デザインシェアリング、クリエイターコミュニティー運営）

企業サイト : https://opendesign.tokyo/

instagram：https://www.instagram.com/owm_tokyo/

pinterest：https://jp.pinterest.com/openwardrobe999/