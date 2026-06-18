【株式会社デイトナ】ひじ・ひざを確実に守る！サポーター型プロテクター「デュアルシールドインナープロテクター」を発売

株式会社デイトナ

株式会社デイトナ（静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司、以下「デイトナ」）は、ハード＆ソフトの二層構造で安全性と着け心地を考慮した、デュアルシールドプロテクター（CEレベル2）を採用した「デュアルシールドインナープロテクター」を発売いたしました。

デュアルシールドインナープロテクター

DP-018 デュアルシールドインナープロテクター ひじ用

DP-018 デュアルシールドインナープロテクター ひじ用 構成部品DP-019 デュアルシールドインナープロテクター ひざ用DP-019 デュアルシールドインナープロテクター ひざ用 構成部品

安全性の高い"CE規格レベル2"をクリアする「デュアルシールド」内蔵のサポーター型プロテクター。デュアルシールドは、表に防護専用素材の高剛性PPハードシェル、裏に高分子耐久衝撃PUを組み合わせた2層構造。安全性と着心地を両立させた、新発想のプロテクターです。サポーターの内側にはメッシュ生地を広範囲で配置。通気性を高め、装着時の蒸れを防ぎます。ストレッチ性の高い生地でぴったりフィット。すべり止め加工を施し、ずれもしっかりと防止します。

表側は防護専用素材の高剛性PPハードシェル裏側には高分子耐久衝撃PUを使用ストレッチ素材と通気性に優れるメッシュ素材の組み合わせストレッチ性の高い生地でピッタリフィットメッシュ素材で蒸れにくく快適すべり止め加工

・DP-018 デュアルシールドインナープロテクター ひじ用 標準価格（税込）\5,720(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66553/)

・DP-019 デュアルシールドインナープロテクター ひざ用 標準価格（税込）\5,830(https://www.daytona.co.jp/products/series/detail/900/)

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株式会社デイトナについて

株式会社デイトナ本社・テストコース

株式会社デイトナは、静岡県周智郡森町に本社を置くオートバイアフターパーツメーカーです。昭和47年（1972年）の設立以来、バイク文化の創造企業としてチャレンジを続け、独自の企画開発力でバイクライダーのニーズに対応する商品・サービスを提供することで、世界のライダーに支持されるブランドを目指しています。

株式会社デイトナ

所在地 ：静岡県周智郡森町一宮4805

代表者 ：代表取締役社長 織田哲司

URL ：https://www.daytona.co.jp