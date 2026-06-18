【株式会社デイトナ】ひじ・ひざを確実に守る！サポーター型プロテクター「デュアルシールドインナープロテクター」を発売

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株式会社デイトナ

株式会社デイトナ（静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司、以下「デイトナ」）は、ハード＆ソフトの二層構造で安全性と着け心地を考慮した、デュアルシールドプロテクター（CEレベル2）を採用した「デュアルシールドインナープロテクター」を発売いたしました。




デュアルシールドインナープロテクター


DP-018 デュアルシールドインナープロテクター ひじ用


DP-018 デュアルシールドインナープロテクター ひじ用　構成部品


DP-019 デュアルシールドインナープロテクター ひざ用


DP-019 デュアルシールドインナープロテクター ひざ用　構成部品

安全性の高い"CE規格レベル2"をクリアする「デュアルシールド」内蔵のサポーター型プロテクター。デュアルシールドは、表に防護専用素材の高剛性PPハードシェル、裏に高分子耐久衝撃PUを組み合わせた2層構造。安全性と着心地を両立させた、新発想のプロテクターです。サポーターの内側にはメッシュ生地を広範囲で配置。通気性を高め、装着時の蒸れを防ぎます。ストレッチ性の高い生地でぴったりフィット。すべり止め加工を施し、ずれもしっかりと防止します。




表側は防護専用素材の高剛性PPハードシェル

裏側には高分子耐久衝撃PUを使用


ストレッチ素材と通気性に優れるメッシュ素材の組み合わせ

ストレッチ性の高い生地でピッタリフィット


メッシュ素材で蒸れにくく快適

すべり止め加工


・DP-018 デュアルシールドインナープロテクター ひじ用　　標準価格（税込）\5,720(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66553/)


・DP-019 デュアルシールドインナープロテクター ひざ用　　標準価格（税込）\5,830(https://www.daytona.co.jp/products/series/detail/900/)



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株式会社デイトナについて


株式会社デイトナ本社・テストコース

株式会社デイトナは、静岡県周智郡森町に本社を置くオートバイアフターパーツメーカーです。昭和47年（1972年）の設立以来、バイク文化の創造企業としてチャレンジを続け、独自の企画開発力でバイクライダーのニーズに対応する商品・サービスを提供することで、世界のライダーに支持されるブランドを目指しています。



株式会社デイトナ


所在地　：静岡県周智郡森町一宮4805
代表者　：代表取締役社長 織田哲司
URL　　：https://www.daytona.co.jp