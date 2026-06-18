メイク前に＋5分！塗って流して速攻トーンアップ*『透明白肌　薬用ホワイトパックN』よりトライアルサイズが数量限定で登場！

株式会社石澤研究所

株式会社石澤研究所（東京都渋谷区）は、5分で加工いらずの白肌*へ導く『透明白肌 薬用ホワイトパックN』の気軽に試せるミニサイズ『透明白肌 薬用ホワイトパックN トライアル』を2026年6月18日（木）より数量限定で発売いたします。https://www.ishizawa-lab.co.jp/toumei-shirohada/

* 物理的に肌を白くする

メイク映えUP！チート級白肌*1 GET♪『透明白肌 薬用ホワイトパックN』

『透明白肌 薬用ホワイトパックN』は、たった5分で自然にトーンアップ*1できる【医薬部外品】の薬用美白*2フェイスパックです。たっぷり塗って、5分後に洗い流すだけでくすみをOFF*3。透明感のある白肌*1を叶えます。黄ぐすみ*4、どんより肌*4、うっかり日焼け…もう諦めちゃってた悩みもパッと明るく白肌*1チェンジ！

お顔はもちろん、首元やデコルテなどボディの美白*2ケアにもお使いいただけます。

*1 物理的に肌を白くする *2 メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ *3 古い角質や汚れを洗い流す *4 メラニンを含む古い角質によるもの

＼今だけ！／限定お試しミニサイズが登場！

気軽に楽しめるトライアルサイズが数量限定で登場。顔のみの使用で約5～6回お使いいただけます。

「継続的にケアをしたい！」という時はたっぷりお得なレギュラーサイズ、「肌に合うかちょっとだけ試してみたい」という時はトライアルサイズがおすすめです。

『薬用ホワイトパックN』のW効果

5分でびっくり 速攻トーンアップ*1洗顔後の肌に塗って流すだけ！

メラニンを含む古い角質をスッキリと洗い流し、パッと明るい白肌GET*1！

続けてキレイ！薬用ケアでメラニンGoodBye！*2

薬用美白成分【トラネキサム酸】が、メラニンの発生を防ぐ！

気になるシミ・そばかすも予防できちゃう♪

透明感のあるプルプル素肌に！「ぷるぷる透明肌成分」

保湿成分「豆乳発酵液」「植物プラセンタ*3」「コラーゲン」配合。

*1 物理的に肌を白くする *2 メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ *3 カッコンエキス、クロレラエキス、アロエエキス-2

《 使用方法 》

洗顔後、水分を軽く落とし、目の周りを避けてたっぷりと伸ばします。5分程度置いた後、すすぎ残しがないよう、しっかり洗い流してください。

※週に2～3回のご使用がおすすめです。

※乾いたお肌にご使用になると、より透明感がUPします。

▽使用方法を動画でもチェック！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ynJ8OdsUiF4 ]

製品概要

製品名：透明白肌 薬用ホワイトパックN トライアル【医薬部外品】

容量：30g 価格：550円（税抜 500円）

発売日：2026年6月18日（木）より数量限定発売（在庫なくなり次第販売終了）

取扱店：全国のバラエティショップ、一部のドラッグストア、ECサイト、石澤研究所 公式通販

※一部店舗では発売日が前後する可能性がございます。お取扱いや在庫状況は、直接店舗へお問い合わせください。

▽販売店について

https://www.ishizawa-lab.co.jp/shop/

＜レギュラー品＞

製品名：透明白肌 薬用ホワイトパックN【医薬部外品】

容量：130g 価格：2,200円（税抜 2,000円）

「透明白肌」について

どんよりくすみ肌*1にGoodBye♪パッと明るい透明白肌*2を目指せるスキンケアシリーズ。

たっぷり使える＆お求めやすい価格なのに効果はホンモノ！その親しみやすさから、長年愛され続けているブランドです。

あかぬけ透明肌に！炭*3と泥*4のW黒パワー泡洗顔

製品名：透明白肌 ホワイトフェイスウォッシュ

容量：100g 価格：1,430円（税抜1,300円）



たっぷりの炭*3と泥*4を配合した洗顔料で、メラニンを含んだ古い角質をキャッチ。毛穴の奥の皮脂・汚れもしっかり落とし、くすんだ肌*1もパッと輝くあかぬけ透明肌に。

こんにゃくスクラブ*5入りのねっとり高密着泡で、お肌を傷めずつるんとした肌に導きます。

透明感UP！400mL入りのたっぷりローション

製品名：透明白肌 ホワイトローション

容量：400mL 価格：1,320円（税抜1,200円）



速攻型ビタミンC誘導体*6配合の化粧水。

乾燥でくすんだ肌をうるおいで満たして、感動のすべっすべ肌とパッと明るい透明感をGET！たっぷり400mL入りだから、顔はもちろん、全身のケアにもおすすめです。

透明感UP！しっとりジェルクリーム

製品名：透明白肌 ホワイトケアクリーム

容量：90g 価格：1,650円（税抜1,500円）



速攻型ビタミンC誘導体*6配合！ぷるっぷるのジェルクリーム。

乾燥によりくすんだ肌をうるおいで満たし、パッと輝くもっちもち白玉肌に。豆乳発酵液やコラーゲンなどの保湿成分“ぷるぷる透明肌成分”がうるおいをギュッと守ります。

たっぷり10枚入り！贅沢なしっとりシートマスク

製品名：透明白肌 ホワイトマスクN

容量：10枚入り 価格：660円（税抜600円）



うるおいと透明肌を同時に叶えるシートマスク。

選び抜いた保湿成分が角質層までグングン高浸透！内側から肌本来の透明感を引き出します。毎日のケアにもスペシャルケアにも、お肌の状態やお好みに合わせてお使いください。

*1 乾燥や古い角質によるもの *2 うるおって透明感のある肌のこと *3 吸着成分 *4 ベントナイト、海シルト(吸着成分) *5 グルコマンナン *6 整肌成分

【うっかり日焼けに関する調査報告】

まさに“うっかり”な日焼け体験談続々｜夏に選びたいスキンケアの特徴も！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000505.000001572.html

【透明白肌ブランドサイト】透明白肌シリーズのアイテムや販売店舗をご紹介！

https://www.ishizawa-lab.co.jp/toumei-shirohada/

【石澤研究所公式サイト】

https://www.ishizawa-lab.co.jp/