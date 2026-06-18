サヘル・ローズさんらと考える世界の平和　新宿とオンラインで「ピースフェス2026」7月4日（土）〔東京〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム東京（本部：新宿区大久保、理事長：西村陽子）は7月4日（土）12時から16時まで、本部会議室で参加者と共に平和について考える「ピースフェス2026」を開催します。利用者に「平和カンパ」を呼びかけ支援する国際協力NGO7団体を招き、世界の「今」を参加者に伝えます。基調講演はオンラインでも配信し、イラン出身の表現者サヘル・ローズさんたちから、戦闘の犠牲になる子どもたちの現状などを聞きます。

各国の物品購入などで支援プログラムを応援

会場には、中東をはじめとするアジアやウクライナなどの各地域で活動する7つの国際協力NGOが集まります。各団体が支援する国や地域の民芸品や物産を持ち寄り「ワールド・バザール」を開催し、売り上げを各地での支援プログラムに活用します。

参加者には、支援のため集められた使用済み切手や書き損じハガキの仕分け作業へのボランティア参加を呼びかけます。各NGO団体のスタッフや参加者と交流しながら作業を進め、支援地域のようすなど話を聞きます。

▲2025年度のボランティア体験▲2025年度ワールド・バザールへの出展団体祖国の「今」から当たり前ではない平和考える

14時からの基調講演には、イランで戦争孤児となり、子どもの頃に養母と共に来日したサヘル・ローズさんが登壇します。ウクライナで育ち、ロシア侵攻後に茨城県の大学に留学してきた「茨城県留学生平和親善大使」のトロプチン・ニキタさんとのクロストークで、世界で今起きている戦闘の犠牲になっている人たちの現状を伝えます。

2人は参加者からの問いかけにも答え、日本で何気なく過ごす平和な日常が、当たり前ではない人たちのため、一人ひとりができることを共に考えます。

(C)サヘル・ローズ(C)トロプチン・ニキタ

「Peace Fes2026！！『今』を知り、未来を創る。

～平和カンパが繋ぐ希望の輪、いま私たちにできること～」開催概要

【日時】2026年7月4日（土）

ボランティア体験：12時～16時 基調講演：14時～15時30分（予定）

【会場】パルシステム東京 東新宿本部2階会議室（東京都新宿区大久保2-2-6ラクアス東新宿）

【アクセス】都営大江戸線・副都心線「東新宿駅」B3出口から徒歩3分、

JR「新大久保駅」から徒歩10分

【登壇者】サヘル・ローズさん（イラン出身表現者）、

トロプチン・ニキタさん（ウクライナ出身茨城県留学生平和親善大使）

【ボランティア体験講師】NGO団体スタッフ

【定員】会場：100人、オンライン：300人

【参加費】無料

【申込はこちら(https://pb002.pal-system.biz/kdou/com.kdou.wp_kkwmk?INS,00027264,0,0,0)】

【締切】会場：6月24日（日）12時、オンライン：7月4日（土）9時

詳細を見る :https://www.palsystem-tokyo.coop/event/199610/2025年度は1,300万円超で平和に向けた活動を応援

パルシステム東京は1996年から、貧困や飢餓、紛争に苦しむ世界の子どもを支援する団体を資金面で応援するための「平和カンパ」を呼びかけています。2025年度は1,363万4,251円が利用者から寄せられ、7団体による世界の子どもたちの支援活動に活用されました。

カンパの寄贈先は、中東をはじめとするアジアやウクライナなどの各地域で、戦争や紛争により平和な日常を奪われ、安全な暮らしや学びの場、医療へのアクセスを失った子どもたちを支援する7団体です。

故中村哲医師による、アフガニスタンでの灌漑事業に取り組むペシャワール会（福岡市中央区、原祐一代表）や、カンボジアの乳幼児栄養改善のため活動するNPO法人シェア＝国際保健協力市民の会（東京都台東区、仲佐保代表）など、現地住民のニーズに寄り添い長年活動を継続する団体が対象です。

▼2025年度活動レポート

https://www.palsystem-tokyo.coop/report/187202/

各団体から世界の現状や支援内容を聞く「ピースフェス」は毎年開催しており、利用者が毎日の暮らしのなかで、当たり前ではない平和を改めて考えるきっかけづくりをしています。

▼2025年度セイン・カミュさんを招いたピースフェス

https://www.palsystem-tokyo.coop/report/179140/

パルシステム東京はこれからも、利用者とともに世界で起きるさまざまな課題を自分ごととして捉え、平和な社会の実現を目指していきます。

生活協同組合パルシステム東京

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：西村陽子

出資金：225.7億円、組合員数：53.9万人、総事業高：883.2億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-tokyo.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/