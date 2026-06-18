夏休みの親子旅を応援！富士見町の2大リゾートが半額に

長野県富士見町

長野県富士見町（町長：渡辺葉）は、2026年7月1日（水）から「2大リゾートキャンペーン」を実施します。期間中、対象者は「富士見パノラマリゾート」のゴンドラと「富士見高原リゾート」の展望リフト、または天空カートを半額で利用できます。さらに利用者には、町内観光施設や体験施設で使える300円クーポンを配布。八ヶ岳の麓に広がる涼しい高原で、アルパカとのふれあい、野菜収穫体験、そば打ち体験、縄文遺跡の見学など、富士見町ならではの多彩な体験を楽しめる「富士見町まるごと体験」を提案します。

「２大リゾートキャンペーン」実施の背景

左／富士見パノラマリゾート・右／富士見高原リゾート

八ヶ岳の麓に位置する富士見町は、豊かな自然環境に恵まれ、高原ならではの澄んだ空気と夏でも冷涼な気候が魅力のまちです。町内には「富士見パノラマリゾート」と「富士見高原リゾート」の２大リゾートがあり、首都圏を中心に多くの観光客が訪れます。一方で、リゾート利用後の町内周遊や滞在時間の延長が課題となっていました。そこで本キャンペーンでは、「この夏、子どもに本物の空を見せよう。」をコンセプトに、リゾート利用をきっかけとした町内周遊を促進します。富士見町が掲げる「空の恵みが届く町」の魅力を、高原の景色だけでなく、食や暮らしの体験、歴史文化を通じて体感していただくことを目指しています。

「２大リゾートキャンペーン」の特徴

富士見町特産 赤いルバーブソフト八ヶ岳アルパカ牧場【１．家族4人なら3,900円お得※。2大リゾートを半額で満喫】

対象者は、富士見パノラマリゾートのゴンドラと、富士見高原リゾートの展望リフトまたは天空カートを半額で利用できます。

※価格例：富士見パノラマリゾート ゴンドラ利用の場合（大人2名・小人2名）通常7,800円 → 特別価格3,900円

【２．ゴンドラの後も楽しい。町全体で遊べる300円クーポン付き】

ゴンドラ・天空カート利用時には、町内観光施設等で税込1,000円以上のお買い物時に利用できる300円クーポンを配布します。富士見町には、親子で楽しめるさまざまな体験コンテンツがあります。2大リゾートを満喫した後は、アルパカ牧場や野菜の収穫体験、釣り堀など、富士見町ならではの魅力に触れながら、一日を通して家族の思い出づくりを楽しめます。

【対象観光施設（例）】

・八ヶ岳アルパカ牧場：もふもふのアルパカとのふれあい体験

・カゴメ野菜生活ファーム富士見：野菜の収穫体験や工場見学ツアーなどの食育体験

・釣り堀：初めての釣り体験にもおすすめ

・そば打ち体験：信州ならではの伝統文化体験

・道の駅 信州蔦木宿：2026年4月に直売所リニューアル。地元野菜や特産品、日帰り温泉

《「２大リゾートキャンペーン」概要》

そば打ち体験カゴメ野菜生活ファーム富士見道の駅 信州蔦木宿

【実施期間】：

2026年7月1日（水）～11月15日（日） ※利用者が15,000人に達し次第終了

【対象施設】：

富士見パノラマリゾート ゴンドラ、

富士見高原リゾート 展望リフト または 天空カート＋園内散策

【半額対象者】：

富士見町内小規模宿泊施設宿泊者、東京都多摩市民、神奈川県川崎市民、静岡県西伊豆町民、富士見町民同伴者（4名まで）、富士見町内在学・在勤者

【詳細・利用方法】：

https://www.town.fujimi.lg.jp/page/r8-2resortcampain.html

「富士見町」について

富士見町は長野県南東部、八ヶ岳と南アルプスに囲まれた人口約14,000人の高原の町です。標高900～1,400mに位置し、夏でも冷涼な気候と雄大な景観に恵まれています。首都圏から約2時間というアクセスの良さから、高原リゾートや別荘地として親しまれています。町では町制施行70周年を機に「空の恵みが届く町」をブランドロゴに掲げ、豊かな自然や食、文化、暮らしなど、この土地ならではの魅力を発信しています。

《 本件に関するお問い合わせ 》

富士見町 産業課 商工観光係

TEL： 0266-62-9342

メールアドレス：shoukan@town.fujimi.lg.jp