「うんこミュージアム OKINAWA」初の夏季限定イベント！『夏の冷却大作戦2026 うんこ恐竜VS巨大生物』を7月2日（木）より開催

株式会社カヤック

株式会社カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤大輔、東証グロース：3904、以下「面白法人カヤック」）は、株式会社たのしいミュージアム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林将）とともに、体験型エンターテインメント施設「うんこミュージアム」を共同で展開しています。

このたび、「うんこミュージアム OKINAWA」(https://unkomuseum.com/okinawa/?utm_medium=pr&utm_campaign=summer2026)にて、初の夏季限定イベント『夏の冷却大作戦2026 うんこ恐竜VS巨大生物』を、2026年7月2日（木）から9月14日（月）まで開催します。

平年、全国でもいち早く梅雨明けを迎える沖縄では、6月末には本格的な夏がスタートします。今回のイベントは暑い夏も涼しく過ごせる、参加型コンテンツを用意しました。猛暑によって目覚めた「巨大生物」の襲来に、「うんこ恐竜」と来場者が力を合わせて立ち向かう、臨場感あふれるストーリーが展開されます。

会場に併設されたショップでは「うんこ恐竜」をモチーフにしたグッズや、かき氷やすいかなど夏らしいモチーフの夏季限定グッズも新登場。暑い中でも屋内で涼しく笑って楽しめる”ウンターテインメント”をお届けします。

なお、本イベントは、「うんこミュージアム TOKYO」「うんこミュージアム NAGOYA」でも同時期に開催予定です。

ストーリー紹介―「うんこ恐竜」、参上！真夏の沖縄で「巨大生物」に挑む

はるか太古の地球に生息していたと伝わる「うんこ恐竜」。現代の「うんこミュージアム TOKYO」や「うんこミュージアム NAGOYA」で出会える「うんこ動物」たちの祖先ともいわれる、めったに姿を見せない生き物。そんな彼らが今年の夏、楽しい休暇を過ごすため「うんこミュージアム」へとやって来た。

しかしその頃、巷では不穏な噂が流れていた。近年の激しい暑さによって、長らく地中に眠っていた「巨大生物」が力を得て目覚めたという。

そしてついに…「うんこミュージアム」で「巨大生物」が暴れ始め、「うんこ恐竜」はみんなを守るため、その脅威へと立ち向かうことを決意する。

「うんこ恐竜」とは

今回のイベント・グッズに登場する「うんこ恐竜」は2種類。それぞれ異なる生態と個性を持っています。

■ウンキロサウルス

体は大きいが穏やかな性格をしている。水辺を好み、外敵に襲われた際には水を使った攻撃を放つ。危険を察知すると1.8トンの巨体を浮かせてジャンプすることも。

■ウンコノドン

小柄ゆえに、群れで移動しながら昆虫や小動物などを捕まえて食べる。背中のヒレに特徴があるが、武器ではなく、体温調整などに使われている。

※「ウンキロサウルス」はイベント及びグッズ、「ウンコノドン」はグッズに登場します。

『夏の冷却大作戦2026 うんこ恐竜VS巨大生物』のポイント

1. "うんこパワー"を送って会場が一体に！「ウンコ・ボルケーノ」で物語の世界に没入

※画像はイメージのため、店舗によって演出が異なります。

会場にそびえる巨大な火山「ウンコ・ボルケーノ」に、突如「巨大生物」が出現！

映像と音響で迫力たっぷりに描かれるその脅威に、スクリーンに現れた「うんこ恐竜」が立ち向かいます。

来場者全員で声を合わせて"うんこパワー"を送り、「うんこ恐竜」を応援する参加型コンテンツで、会場が一体となって物語の世界に没入できます。

2.夏季限定！「うんこ恐竜」のジェルキーホルダーなどレアグッズが登場

ミュージアムに併設されたショップでは、「うんこ恐竜」や夏の風物詩をモチーフにした、この時期にしか手に入らない限定グッズを販売します。

ショップはミュージアムに入場しなくてもご利用いただけます。

※なくなり次第終了です

■ジェルキーホルダー（ウンキロサウルス） 1,200円（税込）

ぷにぷにのジェルとキラキラのラメが詰まった、夏にぴったりのジェルキーホルダーです。

■「夏うんこステッカー」 各350円（税込）

■カプセルトイ 「夏うんこキーホルダー」 1回500円（税込）

『夏の冷却大作戦2026 うんこ恐竜VS巨大生物』概要

「うんこミュージアム OKINAWA」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14685/table/950_1_d0f600f9827b4633906985cab23cdd91.jpg?v=202606181152 ]

「うんこが世界を可愛くする。」をコンセプトに、累計来場者数250万人を超える人気施設「うんこミュージアム」は、東京・お台場、名古屋、沖縄に常設店舗を展開しています。

沖縄の青い海と空をイメージした「うんこの楽園」をテーマに、子どもから大人まで国内外の来場者が言葉を超えて楽しめる、最高にご機嫌な“ウンターテインメント”体験をお届けします。屋内型施設のため、季節や天候を問わずに楽しめるのもポイントです。

さらに、うんこミュージアム史上初となる沖縄県民を対象とした特別割引「県民割」（入場料金20％オフ）も実施しています。

■名称：うんこミュージアム OKINAWA

■所在地：沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地 イオンモール沖縄ライカム 5階

■営業時間：10:00～21:00（最終入場 20:00）

■定休日：施設に準ずる

■入場方法：事前予約および当日券のチケット制（※当日券には限りがございます）

■入場料金：日によって料金が変動いたします。料金詳細は公式サイトをご確認ください。

■公式サイト ：https://unkomuseum.com/okinawa/(https://unkomuseum.com/okinawa/?utm_medium=pr&utm_campaign=summer2026)

■公式X ：https://x.com/unkomuseum_oknw

■公式Instagram ：https://www.instagram.com/unkomuseum_oknw/

■運営会社：株式会社カヤック

※「うんこミュージアム」は、株式会社カヤックと株式会社たのしいミュージアムの共同事業です。

株式会社カヤック 概要

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行なっています。愛称は「面白法人カヤック」。

設立 ：2005年1月21日

代表者 ：代表取締役 柳澤大輔 貝畑政徳 久場智喜

所在地 ：神奈川県鎌倉市御成町11-8

事業内容 ：日本的面白コンテンツ事業

URL ：https://www.kayac.com/

株式会社たのしいミュージアム 概要

“みんなたのしい、みんなあつまる“をステートメントに、リアルエンタメの企画・プロデュース・運営を行っています。代表作は「うんこミュージアム」です。

大人も子供も、言葉も、国籍も関係なく、誰もが子どもの時のように無邪気にはしゃげる「たのしい」をカタチにする、唯一無二のプロデュースカンパニーです。

設立 ：2022年1月14日

代表者 ：小林将

所在地 ：東京都渋谷区東三丁目24-13 Sreed EBISU+L3階

事業内容 ：みんなたのしいコンテンツづくり

URL ：https://tmuseum.co.jp/