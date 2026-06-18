岡山市「おかやま地域資源循環プロジェクトに係るＦＳ調査業務委託」の受託

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

株式会社Cキューブ・コンサルティング（代表取締役 西原 立）は、岡山市教育委員会（教育長 三宅泰司）と「おかやま地域資源循環プロジェクトに係るＦＳ調査業務委託」について業務委託契約を締結いたしましたのでお知らせします。

1. 業務名

おかやま地域資源循環プロジェクトに係るＦＳ調査業務委託

2. 背景と目的

岡山市教育委員会では、教育大綱等の基本方針に則り、学校と企業の連携による探究的な学びや教育DXを推進しています。一方、地域企業からは社会貢献や認知度向上を目的とした教育参画への高いニーズが寄せられています。しかし、現状は学校と地域資源（企業・民間団体・高等教育機関等）を効果的にマッチングする仕組みや周知手法が不足しており、持続可能な官民連携の構築が不可欠です。

本業務では、専門的な知見をもとにニーズ調査や事例研究、実証支援を展開し、行政と民間の最適な連携を可能にする「官民連携の事業化フォーマット」の構築に向けた実現可能性の検証および、その基盤づくりを図ります。

3. 業務概要

「官民連携の事業化フォーマット」の構築に向けた実現可能性の検証および、その基盤づくりを図るべく、下記の業務をおこないます。

（1） 学校および地域の企業等を対象とした「官民連携」のニーズ調査

（2） 学校と地域資源のマッチングに係る事例研究

（3） マッチングに係る事例等を参考とした実証事業の企画および実施

（4） 地域の企業等と連携した市民向けイベント事業の試行支援

株式会社Ｃキューブ・コンサルティングは、これからもみなさまのありたい未来・思いをかたちにすべく、みなさまと共に歩んでまいります。

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電話番号：０８６-２２３-３１１０

広報センター 岡嶋（内線２２５５）