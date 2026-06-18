＝LOVE瀧脇さん＆石田投手の同学年“推し”対談　サンスポ特別版「BAY☆スタ」第41号、6月18日発売

株式会社産業経済新聞社

サンケイスポーツ（産経新聞社発行）は、プロ野球・横浜DeNAベイスターズを応援する特別版タブロイド新聞「BAY☆スタ」第41号を6月18日（木）に発売します。巻頭特集は大のベイファン、人気アイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古（たきわき・しょうこ）さんと石田裕太郎投手による同学年対談。巻末インタビューでは、今シーズン絶好調の勝又温史（あつし）外野手に序盤戦を振り返ってもらいました。

【巻頭対談企画】石田裕太郎投手 × ＝LOVE瀧脇笙古さん

横浜出身で熱烈なベイファンでもある＝LOVEの瀧脇さんと、球界屈指のイコラブファンとして知られる石田投手の同学年コンビによる対談が実現。2人が“推し”の魅力を熱く語ってくれました。

【巻末インタビュー】“有備無患” 勝又温史外野手

投手から野手に転向した苦労人、勝又外野手がプロ8年目でブレークの予感を漂わせています。勝負強い打撃と、ガッツあふれるプレーで躍動する背景に隠された深夜の“ルーティン”とは…。1軍で感じた苦労、見据える青写真を赤裸々に明かしてくれました。

「BAY☆スタ」だからこそ読めるDeNAの情報満載！

・選手の直筆サイン入りグッズが当たる読者プレゼントページが新登場

・2軍で奮闘し、1軍での活躍を期す選手を追う連載「横須賀ストーリー」

・選手が毎号バトンをつないで連載する「マシンガンDIARY」

・カネシゲタカシさんによる漫画「だから僕らはBAYで泣く」

・見開きで選手のオフショットや練習風景を掲載「BAYショット」

【体裁】上質紙を使ったタブロイド判、オールカラー32ページ

【定価】650円（税込）

【販売場所】神奈川県内の主要コンビニ、駅売店、産経新聞販売店、サンスポe-shop、球団オフィシャルBAYSTORE（HOME・PARK・横浜ジョイナス・Flagship YOKOHAMA）ほか

【インターネット販売】 サンスポe-shop : https://www.sanspo-eshop.com/ 、Amazon

【お問い合わせ】サンケイスポーツ販売担当 電話：03・3275・8845（平日10時～17時）