札幌発・北海道厳選食材をリアルタイムで全国へ--ナマラワヤダベサが「1時間2トン販売」ライバーとTikTokコラボ配信

株式会社UTARIII

北海道のTikTokライブコマース支援を手がける株式会社UTARIII（所在地：北海道札幌市、代表取締役CEO：安達さやか）は、TikTokライバー「激安販売員ようすけ」（@genkai_inpeita、フォロワー16.3K）をゲストに迎え、2026年6月19日（金）から27日（土）の9日間、北海道・札幌から食材のライブコマース配信を実施します。

株式会社UTARIIIと「ナマラワヤダベサ」について

- 株式会社UTARIIIは「北海道の地方創生」をミッションに、コミュニティ事業とデジタルマーケティング事業を展開しています。「300人・30億・30プロジェクト（トリプル3構想）」を掲げ、道内外1,500～2,000社のビジネスネットワークを基盤に、北海道の事業者を支援しています。- デジタルマーケティング事業の中核を担うのが、TikTok Shopライブ伴走型支援サービス「カムイバズブースト（KBB）」です。企画・台本設計・配信・分析・改善までをワンストップで支援するライブコマース特化型サービスとして、食品・アパレル・コスメなど複数ジャンルでの導入実績を持ちます。- 「ナマラワヤダベサ」（@utariii1127）は、カムイバズブーストの実証チャンネルとして運営する自社TikTokアカウントです。「北海道厳選食材」をテーマに、北海道札幌から週1回以上のライブ配信を実施し、道産食材のライブコマース販売の勝ちパターンを検証・蓄積しています。詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000174630.html

なぜ今、ライブコマースで北海道の食なのか

TikTok Shopは2025年6月に日本で正式スタートし、国内では3ヶ月で約30億円の売上を記録。1年後には約500億円市場への成長が見込まれています（studio15調べ）。TikTok内で商品認知から購入までが最短2タップで完結するため、楽天・Amazonと比較して参入ハードルが低く、食品ジャンルでは特に高い購買転換率が実証されています。

一方で北海道の一次産業・食品事業者の多くは、こうした新興デジタル販路へのアクセスが限られているのが現状です。UTARIIIはカムイバズブーストを通じて、道産食材とTikTok Shopライブコマースの掛け合わせによる販路開拓を推進しています。

取り組みの詳細ーー今回のコラボについて

今回は、TikTok Shopで圧倒的な販売実績を持つライバー「激安販売員ようすけ」（株式会社VIA所属）をゲストに招き、共栄水産市場・エゾヒグマジャーキー店舗・タルシェなど北海道の現場から9日間にわたりライブ配信を実施します。

ようすけ氏はじゃがいも通算4トン・秋鮭100kgの販売実績を持ち、1時間で2トンを売り上げた記録もある国内トップクラスのTikTokライバーです。UTARIIIの自社チャンネル「ナマラワヤダベサ」との2アカウント並行配信により、より広いリーチでの道産商品をPR

主な特徴

- 実力派ライバーとのコラボ：1時間2トン販売の実績を持つトップクリエイター・激安販売員ようすけ（株式会社VIA所属）が北海道に上陸。- 現地ロケ配信：共栄水産市場・エゾヒグマジャーキー店舗（狸小路）・タルシェなど、北海道の現場から食の魅力をリアルタイムで配信。- 2アカウント同時展開：@genkai_inpeita と @utariii1127 の2チャンネルで並行配信し、より広いリーチを実現。- カムイバズブーストの実証：台本設計・導線設計・配信サポートまでKBBのノウハウを投入し、道産食材ライブコマースの勝ちパターンを実証。

配信スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174630/table/6_1_821ca14b877fbac2aa6d1645c025d9eb.jpg?v=202606181152 ]

視聴方法：TikTok @genkai_inpeita / @utariii1127（下記ボタンより）

配信はこちら :https://www.tiktok.com/@utariii1127

今後の展開

UTARIIIは今回のコラボを皮切りに、道内の生産者・食品事業者とTikTokライバーをつなぐライブコマース支援を本格化させます。北海道発の食を全国へ届けるデジタル販路として、TikTokShopの活用を推進していきます。

代表者コメント

安達さやか（代表取締役CEO）/ 株式会社UTARIII

北海道には世界に誇れる食材が溢れています。しかしその魅力が全国に届いているかというと、まだまだ不十分です。今回のコラボを通じて、北海道の本物の食を、全国のTikTokユーザーに届けたい。ライブコマースという体験型の販売を通じて、生産者と消費者が直接つながる未来をつくっていきます。

【会社概要】

北海道の地方創生を目的に、ビジネス交流会やオンラインサロンを通じて1,500社を超える企業ネットワークを保有 。デジタルの力で地域の価値を再定義し、新しい経済圏の創出を目指しています。

社名：株式会社UTARIII

設立：2025年11月27日

代表者：代表取締役CEO 安達さやか / 代表取締役COO フジヤ友広

所在地：北海道札幌市中央区南二条西三丁目12-5 K2 SQUARE 7F

事業内容：交流会運営、SNSマーケティング支援、地方創生事業

会社URL：https://utariii.com/

カムイバズブーストURL：https://utariii.com/kbb(https://utariii.com/kbb)

【本件に関するお問い合わせ・スポンサー申し込み】

株式会社UTARIII 事務局（広報担当：大田原）

Email：pr-utariii@utariii.com