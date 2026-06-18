AIが「定着しない」原因は組織の側に。株式会社Parkour Japanが無料の「AI Ready診断 ― 組織編」を公開

株式会社Parkour Japan

株式会社Parkour Japan（本社：東京都世田谷区、代表取締役：溝橋 正輝、以下「Parkour Japan」）は、組織がAIを使いこなせる状態にあるかを無料で可視化するセルフ診断ツール「AI Ready診断 ― 組織編」を公開しました。20問の質問に答えるだけで、所要約5分・登録不要で組織のAI活用準備度を100点満点のスコアとして確認できます。

◼️背景：AIを導入しても定着しない、その原因

AIを導入したものの、なぜか現場に定着しない。その原因は、ツールそのものではなく、組織の側に潜んでいることが少なくありません。

AIに任せたい業務が定まっていない、社内のナレッジが整理されていない、安全に使うためのルールがない、活用を続ける体制が整っていない。こうした状態のままでは、ツールを導入してもAIは十分に働けません。導入の検証段階では前に進んでも、本格的な運用や全社展開の段階で停滞してしまう要因になります。

組織がAIを使いこなすには、データだけでなく、業務の言語化・ナレッジの整備・利用ルール・運用体制といった複数の要素が揃っている必要があります。

◼️「AI Ready診断 ― 組織編」の特長

「AI Ready診断 ― 組織編」は、組織のAI活用準備度を多面的に把握できるよう設計したツールです。

- 20問の質問に答えるだけ、所要約5分

画面に表示される20の質問に回答していくだけで診断が完了します。専門知識は不要で、日々の業務を思い浮かべながら答えられる内容です。メールアドレスの登録も不要です。

- 5つの軸から多面的に評価

診断は、組織のAI活用準備度を次の5つの軸から評価します。

- 業務データの管理：AIが参照する業務データの品質・連携・管理体制が整っているか- 社内ナレッジの整理：AIが「答える」ための材料が、構造化された形で蓄積されているか- AIに任せたい業務の明確さ：「何を任せるか」が言語化され、業務フローと成功指標が定義されているか- AIを安全に使うルール：権限設計・利用ルール・組織内の共有文化が整っているか- AIを使い続ける体制：運用責任者・経営層の方針・継続改善の仕組みが備わっているか

- 総合スコアとレーダーチャートで強みと弱みが一目で分かる診断結果は100点満点で表示され、5つの軸がレーダーチャートとして可視化されます。組織の強みと、優先して整備すべき弱い部分が、ひと目で把握できます。

- 「次の一歩」まで提示

総合スコアはAからDの4段階のランクで示され、どの軸をまず整えればよいか、自社で着手できる具体的なアクションまでをレポートします。

◼️スコアが低くても問題ではない ― 「整えてから」ではなく「並走で前へ」

データ編と同様に、Parkour Japanは組織編のスコアが低いことを問題とは捉えていません。低いスコアは、どこに伸びしろがあるかを示すものであり、次の一歩を明確にするための出発点と位置づけています。

そのうえで同社は、組織がAIを使いこなせる状態へと移行するプロセスを並走して支援します。診断で現在地を把握した後、ナレッジの整備や運用ルールの設計、月次の振り返りを通じた継続的な改善まで伴走し、AIが組織に根付いていく状態づくりを支援します。

◼️データ編とあわせて、準備度の全体像を

「AI Ready診断」には、CRMの商談データを評価する「データ編」と、組織の体制を評価する「組織編」の2種類があります。データ編が「データがAIに渡せる状態か」を、組織編が「組織がAIを使いこなせる状態か」を可視化します。両方を受けることで、AI活用に向けた準備度を全体像として把握できます。

◼️ご利用方法

「AI Ready診断 ― 組織編」は、以下のページから無料でご利用いただけます。

- AI Ready診断 ― 組織編：https://parkourjapan.com/org-diagnosis(https://parkourjapan.com/org-diagnosis)

■追加リソース

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◼️お問い合わせ

株式会社Parkour Japan

広報担当 上原【n.uehara@parkourjapan.com】

■ 会社概要

社名：株式会社Parkour Japan（パルクールジャパン）

所在地：東京都世田谷区

代表取締役：溝橋 正輝

事業内容：人材開発（BI・AI人材育成）、AIエージェント導入支援、AI Copan

URL：https://parkourjapan.com/

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