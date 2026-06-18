半世紀にわたりイタリアと日本を結ぶ日欧商事、自社ECサイト「ITALIAKARA」をリニューアルオープン

日欧商事株式会社

日欧商事株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：ティエリー・コーヘン) は、自社で運営するイタリアワインと食のセレクトショップ「ITALIAKARA（イタリアカラ）」を、2026年6月18日（木）よりリニューアルオープンいたします。

新生「ITALIAKARA」は、単なる商品購入の場から、イタリアの文化、歴史、生産者の情熱といった“本物のイタリア”を深く体感できる「オウンドメディア型ECサイト」へと生まれ変わります。また、本リニューアルを記念し、期間限定の特別キャンペーンを開始いたします。

■ リニューアル記念！期間限定の特別キャンペーン

新生「ITALIAKARA」のオープンを記念し、期間限定の特別なキャンペーンを実施いたします。また、公式メールマガジンに新規でご登録いただいた方全員に、次回のお買い物で使える「20％OFFクーポン」を配信いたします。

【第一弾：リニューアル記念！珠玉のイタリアワインを詰め込んだ福BOXを特別価格で】

イタリア全20州の多様性を味わえる、厳選した特別なワインを詰め込んだ「極」、「松」、「竹」、「梅」の福BOXをリニューアル記念の特別価格（数量限定）、最大54％OFFで販売いたします。

期間：2026年6月18日（木）～ 7月24日（金）

内容：

極BOX（限定5セット）110,000円（税込）

※参考合計価格155,100円（税込）

～ イタリアの頂点をこのひと箱に ～

FERRARI：ジュリオ・フェッラーリ・リゼルヴァ・デル・フォンダトーレ

MASI：“コスタセラ・コンテンポラリー・アート”

アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・クラッシコ 2005VT

BORGOGNO：バローロ・カンヌビ

Livio Felluga：テッレ・アルテ

松BOX（限定5セット）66,000円（税込）

※参考合計価格110,440（税込）

～ イタリアの歴史を変えた造り手たちの傑作 ～

CASTELLO DI MONTEPO：マチェオーネ

CASTELLO DI MONTEPO：ポッジョ・フェッロ

CASTELLO DI MONTEPO：フォンテカネーゼ

FERRARI：フェッラーリ・ペルレ・ミレジム 2006

PLANETA：シャルドネ

竹BOX（限定10セット）33,000円（税込）

※参考合計価格61,380円（税込）

～ イタリア王道のスターワインが集結！ ～

MASI:“コスタセラ” アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・クラッシコ

FRESCOBALDI:ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ・カステルジョコンド

FEUDI SAN GREGORIO:タウラージ

BORGOGNO:バローロ

FERRARI:フェッラーリ・ロゼ

梅BOX：（限定10セット）11,000円（税込）

※参考合計価格23,870円（税込）

～ デイリーに楽しむイタリアワイン5選 ～

Badia a Coltibuono:“チェタムラ”キアンティ

FERRARI:フェッラーリ “オマージュ”

FRESCOBALDI:アリエ

LA SCOLCA:ガヴィ・ラ・スコルカ ホワイト・レーベル

MASI:モデッロ・ビアンコ・デッレ・ヴェネツィエ

特典：送料無料＆「フェッラーリ」特製ストッパープレゼント

「フェッラーリ」特製ストッパー

詳細URL：https://italiakara.store/collections/202606-campaign

リニューアルキャンペーンはこの後も第二弾、第三弾と続々とスタートする予定です。ぜひご期待ください。

■ リニューアルの背景と「ITALIAKARA」のコンセプト

日欧商事は半世紀にわたり、イタリアの全20州から価値あるワインと食材を厳選し、日本の皆様にお届けしてきました。自ら畑に足を運び、生産者と言葉を交わすことで培ってきた審美眼と専門知識を持つ「イタリアのスペシャリスト」としての使命は、単に商品を販売することだけではありません。

新しいコンセプトは、「本物のイタリアを深く理解しているプロが厳選する、イタリアのワイン・食のセレクトショップブランド」。 食やテロワール、背景にある歴史を紐解き、イタリアワインと食を通じて心満たす豊かな時間を創出したいという想いから、コンテンツ（読み物）を大幅に拡充し、訪れるだけでイタリアのチャーミングさや温かみ、美しさに触れ、明るく前向きな気持ちになれるサイトを目指しました。

■ 新生「ITALIAKARA」の3つのポイント

1. 「イタリアを知る」と「買う」が融合したオウンドメディア型ECサイト

商品を単に並べるだけでなく、イタリアの文化やライフスタイルを深く知ることができる情報発信にも力を入れ、大きく進化しました。イタリアのプロが提案するオリジナル記事から、イタリア現地の情報、生産者の情熱を伝える独自ストーリーなどを豊富に展開。ワインの専門知識がなくても、まるで雑誌をめくるように記事を楽しみながら、自然と「飲んでみたい」「日常に取り入れてみたい」と商品に魅力を感じていただける、新しいお買い物の体験をご提供します。

2. プロが厳選する、洗練された「本物のイタリア」のラインナップ

ライト層から本物志向のハイクラス層までご満足いただけるよう、入手困難なヴィンテージワインから日常を彩る食材まで幅広く展開。サイトデザインも、活気あるイタリアの多様性と、製品の背景にある奥深いストーリーが共存する、洗練された空間へと刷新しました。

3. 想いを込めた新しいロゴマーク

新しいロゴの右肩にそっと添えられた緑と赤の2つの点は、イタリアと日本という二つの国を結ぶ「しるし」であり、半世紀にわたり両国を照らし続けてきた「灯り」を表現しています。控えめでありながらも、二国の食文化を結び未来へ届けていく私たちの歩みを重ねています。

■ サイト概要

サイト名： ITALIAKARA（イタリアカラ）

リニューアルオープン日：2026年6月18日（木）

URL：https://www.italiakara.jp/

公式Instagram：@italiakara_official

◆ 日欧商事について

当社は1981年に創業し、現在イタリア全20州から厳選したワインやイタリア料理の核となる食材を取り揃え、約半世紀にわたり、日本の皆さまにイタリアのトップブランドと高品質な商品をご紹介しています。

また全社員が“イタリアのスペシャリスト”を掲げ、イタリアの食文化の背景にある歴史、文化、ライフスタイルを通じて、日本とイタリアの架け橋となることを使命としています。

また、イタリア共和国駐日大使館公認の「JETCUP イタリアワイン・ベスト・ソムリエ・コンクール」をはじめとする様々なイベントやプロモーションを通じて、イタリアの魅力をより多くの皆さまにお届けできるよう日々努めています。

日欧商事株式会社公式ウェブサイト https://www.jetlc.co.jp/

会社概要

本社：〒105-0014 東京都港区芝三丁目2-18 ICON PLACE SHIBAKOEN 4 階

設立年月日：1981 年12 月12 日

資本金：99百万円

代表取締役社長：ティエリー・コーヘン

事業内容：イタリアワインと食材の輸入商社