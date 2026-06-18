冷凍焼き芋の詰め放題で楽しむ、夏のひんやり甘いご褒美。THE FARM BASEで6月20日（土）より開催（千葉・香取）

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明、以下ザファーム）は、農園リゾートTHE FARM内の食の拠点「THE FARM BASE」にて、2026年6月20日（土）より、冷凍焼き芋（紅はるか）の詰め放題を開始いたします。

焼き芋といえば秋冬のイメージが強い一方で、近年は冷やして食べる“ひんやり焼き芋”や、半解凍で味わう焼き芋スイーツとしても注目されています。

今回THE FARM BASEで実施するのは、そんな冷凍焼き芋を袋に詰められるだけ詰めて楽しめる、ありそうでなかった詰め放題企画です。

農園リゾートならではの食べる楽しさを買い物の体験としても味わっていただける企画として、THE FARM BASEにお越しのお客様へお届けします。

THE FARM BASE 冷凍焼き芋詰め放題

■開催期間

2026年6月20日（土）～なくなり次第終了

■内容

冷凍焼き芋（紅はるか）詰め放題

約1kg相当（Sサイズ・約10本～15本)詰めることができます。

■料金

950円（税込）

※おひとり様1回限り

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。

※冷凍商品のため、お持ち帰り用の保冷バッグ・保冷剤のご持参をおすすめいたします。

※実施内容は予告なく変更となる場合がございます。

THE FARM BASE

場所：千葉県香取市西田部1309-29 農園リゾート THE FARM 内

営業時間：平日 10:00-18:00 / 土日祝 9:00-19:00

運営：株式会社ザファーム

特設ページ：https://creative.thefarm.jp/thefarm_base

公式Instagram（最新情報はこちら）：https://www.instagram.com/thefarm_base/

夏にうれしい、ひんやり甘い冷凍焼き芋

今回使用するのは、千葉県・香取市周辺で生産された紅はるか。

じっくり焼き上げた焼き芋を冷凍することで、紅はるかならではの自然な甘みとしっとりとした食感を楽しめる、ひんやりスイーツに仕上げました。

半解凍で食べるとなめらかな口どけと冷たいおいしさが楽しめ、暑い季節のおやつにもぴったり。

しっかり解凍すれば、ねっとりとした甘みを味わえる焼き芋として楽しめます。

そのまま食べるのはもちろんバニラアイスを添えたり、ヨーグルトに合わせたり、朝食やデザートのアレンジにもおすすめです。

甘酸っぱくひんやり。「THE FARM 星空いちご園 削りいちご」も登場予定

※画像はイメージです

冷凍焼き芋の詰め放題に加え、THE FARM BASEでは、THE FARM 星空いちご園の「削りいちご」も提供予定です。

完熟いちごの甘酸っぱさをひんやり軽やかな口どけで味わえる、夏にぴったりの人気メニュー。

冷やし焼き芋とあわせて、THE FARM BASEで楽しめる季節のひんやりスイーツとして展開します。

※提供時期は決まり次第ご案内いたします。



【THE FARM星空いちご園】特設ページ

https://creative.thefarm.jp/hoshizoraichigoen

農園の中に"おいしい"が集まる食の拠点「THE FARM BASE」とは

「THE FARM BASE」は、“Farm to Table”をコンセプトにした、THE FARM内の食の拠点。農園直送の新鮮野菜や加工品、焼きたてパン、オリジナルブレンドコーヒー、軽食などを取り揃え、旅の途中にも、日常のお買い物にも立ち寄れる場所として展開しています。農園リゾートならではの“旬との出会い”を、ぜひお楽しみください。

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営