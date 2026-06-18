高価買取 おたからや・催事買取を6月下旬に全国7か所で開催 | 愛知・神奈川・埼玉

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志。以下、「当社」という）は、高価買取「おたからや」の催事買取イベントを、2026年6月22日より愛知県・神奈川県・埼玉県の全国7か所にて順次開催いたします。

｜いつものお店で、初めての安心査定を

［画像：過去催事買取開催時の様子］

当社は、より多くの皆様に高価買取「おたからや」の価値を実感していただくため、全国の商業施設やスーパーマーケットにて臨時の「おたからや」催事買取ブースを展開しております。お買い物やお出かけのついでにお立ち寄りいただける身近な場所で、プロの査定員が皆様の大切なお品物を丁寧に拝見いたします。

「査定してもらいたいけれど、近くに買取店がない」「お店に入るのは少し緊張する」という方でも、お買い物ついでに安心してお立ち寄りいただけるオープンスペースでの開催となります。

｜今おたからやで売るべき「3つの品物」

１.「貴金属」：世界情勢の緊迫化に伴う金相場の歴史的高騰

不透明な世界情勢を背景に、安全資産とされる金の需要が世界的に増大し、金買取相場が大変高い水準で推移しています。お持ちの貴金属の価値が予想以上に高まっている可能性があるため、まずは査定を行い価値を確かめておくことが重要です。

【2026年6月の金相場に対する専門家コメントはコチラ】

・https://www.otakaraya.jp/gold/gold-expert-archive/2026-6/

２.「ブランドバッグ」： 6月の衣替えシーズンに合わせた自宅の整理

6月は雨が多く、おうち時間が増え、片付けが進む時期です。長年クローゼットに眠っていたブランドバッグや衣類などをすっきり整理し、生活資金や夏のレジャー資金に換える方が非常に増えています。



３.「腕時計・アクセサリー」：梅雨時期の「湿気・劣化リスク」を回避するタイミング

日本の梅雨独特の高湿度環境は、時計の内部結露、貴金属のくすみ、革製品のベタつきやカビなど、保管しているだけでお品物の品質を低下させるリスクがあります。状態が劣化して査定額が下がってしまう前に、今この瞬間に売却することが賢い選択となります。

｜おたからや・催事買取開催情報

【開催期間】6月22日(月)～7月5日(日)

愛知県海部郡のアオキスーパー大治南店にて4度目となる催事買取を開催いたします。

施設名：アオキスーパー大治南店

開催時間：10:00～19:00

開催場所：愛知県海部郡大治町大字三本木字金久 38番 出入口側レジ横スペース

【開催期間】6月24日(水)～7月7日(火)

愛知県丹羽郡のアクロスプラザ扶桑にて催事買取を開催いたします。

施設名：アクロスプラザ扶桑

開催時間：10:00～19:00

開催場所：愛知県丹羽郡扶桑町高雄下野7 東側共用部(マックスバリュ様入口付近)



【開催期間】6月27日(土)～7月5日(日)

愛知県あま市のナフコトミダ木田店にて2度目となる催事買取を開催いたします。

施設名：ナフコトミダ木田店

開催時間：10:00～19:00

開催場所：愛知県あま市木田東新赤坪39 入口近くの風除室スペース



【開催期間】6月27日(土)～7月10日(金)

神奈川県川崎市中原区にて2度目となる催事買取を同時開催いたします。

施設名：トライアル西友武蔵新城店

開催時間：10:00～19:00

開催場所：神奈川県川崎市中原区上新城2-12-1 2F サッカー台横スペース

【開催期間】6月27日(土)～7月12日(日)

埼玉県さいたま市の島忠・ホームズ与野店にて4度目となる催事買取を開催いたします。

施設名：島忠・ホームズ与野店

開催時間：10:00～19:00

開催場所：埼玉県さいたま市中央区新中里3-20-30 1階 エレベーター前



【開催期間】6月28日(日)～7月11日(土)

神奈川県相模原市の島忠・ホームズ相模原店にて2度目となる催事買取を開催いたします。

施設名：島忠・ホームズ相模原店

開催時間：10:00～19:00

開催場所：神奈川県相模原市南区古淵2-9-1 1階エントランス

【開催期間】6月29日(月)～7月12日(日)

愛知県名古屋市のアオキスーパー戸田店にて催事買取を開催いたします。

施設名：アオキスーパー戸田店

開催時間：10:00～19:00

開催場所：愛知県名古屋市中川区戸田西3丁目1401番地 青果側風除室

｜このようなお品物もお持ちください

貴金属・金製品

・金、プラチナのアクセサリー（指輪、ネックレス、ブレスレット、ブローチなど）

・インゴット（地金）、金歯、金貨

ブランド品・時計

・ブランドバッグ、財布、小物（ルイ・ヴィトン、エルメス、シャネル、グッチなど）

・高級腕時計（ロレックス、パテック フィリップ、オメガ、カルティエなど）

宝石・ジュエリー

・ダイヤモンド、ルビー、サファイア、エメラルド、真珠など

その他

・切手、古銭、記念コイン、金券

・骨董品、美術品、掛け軸、茶器・着物など

｜高価買取 おたからやについて

当社が展開する高価買取「おたからや」は、世界1,830店舗以上（2026年6月時点）を構える業界トップクラスの規模を誇る高価買取店です。これまで数多くのお客様にご愛顧いただき、豊富な買取実績と信頼を積み重ねてまいりました。

初めて買取サービスを利用される方や女性お一人のお客様でも、安心してリラックスしていただけるクリーンで明るい空間づくりを大切にしています。お品物の価値や査定額の根拠を、査定員が一つひとつ丁寧に分かりやすく解説し、誠実なコミュニケーションを通じて深い安心をお届けいたします。

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（受付時間：9：00～19：00 年中無休）

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業、マリン事業、観光バス事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

執行役員 兼 広告戦略本部 広告戦略部 部長 ：八重倉 開

TEL：045-330-4410