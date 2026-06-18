株式会社indent

70万人を超える作家と60を超える企業をつなぐ創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※１」を提供する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形勇気 以下、「indent」）と、『サラリーマン金太郎』などを展開する株式会社サード・ラインの関連会社で出版事業を行う株式会社サード・ライン・ネクスト（本社：東京都中央区、代表取締役:天満 重宏、以下「サード・ライン・ネクスト」）は、このたび、オリジナルヒットコミックの創出に向けた共同コミックレーベル「comic E-CLIPSE」（コミック イクリプス）を創刊いたします。

■ このたびの取り組みについて

＜indent × サード・ライン・ネクスト＞次世代ヒットコミックの創出に向け、共同レーベル「comic E-CLIPSE」を創刊！

indentは、「原作を生み出す作家が創作に集中できる環境づくり」と「企業と新たな才能の出会いによるIP創出の循環構築」を目指しています。現在は、漫画・webtoon・アニメなど、メディアミックスを見据えた新規IP開発や共同制作を希望する、国内外60を超えるレーベルの皆さまへ向け、原作募集から発掘・制作までをワンストップで支援しています。

一方のサード・ライン・ネクストは、漫画の無限の可能性を信じ、「書き手（作者）と読み手（読者）の橋渡し」となることを目指しています。現在は、女性漫画を中心に、従来の漫画ストーリーの枠を超えた多種多様なジャンルの作品をお届けすることで、その可能性の最大化に邁進しています。

このたびの取り組みでは、indentが運営する「Nola」の作家数70万人超・総計300万超の作品基盤を活かして、サード・ライン・ネクストの投資方針に合わせた作品の発掘と制作をトータルサポートいたします。また、多種多様なジャンルのマンガを出版するサード・ライン・ネクストのノウハウを掛け合わせ、読者を深くいざなう新たな体験ができるダークファンタジー物語を創出することで、次世代ヒットコミックの排出を目指してまいります。

indentとサード・ライン・ネクストは、このたびの取り組みを通じて原作供給の連携を強化し、国内外におけるマンガを含むエンタメ・クリエイティブ産業のさらなる発展と活性化に寄与してまいります。

■ 「comic E-CLIPSE」（コミック イクリプス）について

「comic E-CLIPSE」は、「光を失った世界に潜む真実」をテーマに、読者の日常へ静かに入り込み、やがて確実に浸食していく闇を描くダークファンタジーレーベルです。

今夏～秋ごろに『この身勝手な異世界に復讐を』の配信が決定いたしました。本作の配信を皮切りに、その後も続々とダークファンタジー作品を配信する予定です。詳細や今後の最新情報については、「comic E-CLIPSE」の公式X（＠e_clipse_tln）やプレスリリース等にて随時発表いたします。どうぞご期待ください。

■ 配信予定の作品について

■『この身勝手な異世界に復讐を』

画：岡崎圭 原作：吉良千尋、制作：サイドランチ

レーベル：comic E-CLIPSE（コミック イクリプス）、indent / サード・ライン・ネクスト

あらすじ：

突如現れた魔法陣によって異世界へ転移させられたサラリーマン・片野忍。

しかし転移の反動で両腕を失い、さらに転移者に与えられるはずの“天恵”も発現しなかったことで《失敗作》と蔑まれる。

王に監禁され、劣悪な環境の中で「七日以内に天恵が発現しなければ廃棄」という理不尽な条件を突きつけられる忍。

飢えと絶望の中で心を追い詰められていく忍は、この世界の身勝手さと人間の残酷さに触れ、次第に強い復讐心を抱いた彼はこの異世界で復讐していくことを誓う――…。

■『冥界の最下層に落ちた少年、闇魔法を極めた上に死を超越する～最弱冒険者が世界最強に至り、冥王となる～』

画：ゆた、原作：ラチム、制作：サイドランチ

レーベル：comic E-CLIPSE（コミック イクリプス）、indent / サード・ライン・ネクスト

あらすじ：

戦闘スキルが強さに直結する弱肉強食の世界で、14歳の少年・ルトに与えられたスキルは【忍耐】。

効果は「痛みに少し耐えられる」。ただそれだけ。

戦闘の才能が皆無のルトは下級魔物を倒すのがやっと。他の冒険者からはバカにされ、いじめを受ける日々。

そんなある日、ルトの唯一の理解者であるエーリィが、いじめからルトを守るために辱めを受けているのを目撃する。

密かに恋心を抱いていたルトは、怒りに震えて助けようとするが全く歯が立たない。

無力に喘いでいると、追い打ちを喰らう。剣聖クライヴが放った地獄へ誘う一撃だった。

――ルトが目を覚ますと、そこは冥界の最下層だった。「必ず抜け出してエーリィを救い出す」そう誓ったルトは、２万年に及ぶ冥界での修行を経て、エーリィを助けることが出来るのか？

■『原初のネクロマンサー～いかにして死霊術は生まれ、いかにして魔王は生まれたか～』

画：かげろー、原作：犬型大、犬型大、制作：C-route

レーベル：comic E-CLIPSE（コミック イクリプス）、indent / サード・ライン・ネクスト

あらすじ：

タビロホ村に生まれ育った少年・クリャウ。

この世界では誰もが魔力を持つが、クリャウの黒い魔力は彼自身も使い道がわからず、長い間村で酷い差別を受けていた。

両親も失い孤独に日々を食い繋いで生きてきたクリャウだったが、遂には家も放火され全てを失ってしまう。

悲しみと怒りに慟哭するクリャウの放つ黒い魔力が、骸の魔物を呼び起こした。闇の力に覚醒した少年は、スケルトン共に村を滅ぼしてしまう。

当て所もなく彷徨うクリャウの前に現れたのは美しい魔族の娘・ミューナとその一行。

彼らは巫女の神託により、魔族の救世主となる死の王--クリャウのこと--を探していたのだった。

人間から迫害される魔族のもとで、彼らを導く死の王となる覚悟を決めたクリャウ。一方、冒険者ギルドの調査団は、クリャウの蛮行に気づき始めて...。人間と魔族の狭間に立つ少年の運命とは---。

■『転生に失敗した聖者は愚者の道を行進する』

画：村岡ハジメ、原作：花野井あす、制作：C-route

レーベル：comic E-CLIPSE（コミック イクリプス）、indent / サード・ライン・ネクスト

あらすじ：

幾千幾万の神々と共生する世界。そこには、各々異なる神を信仰する無数の王国が乱立し、争いは絶えない。

光の王国に走る山脈の一角。とある人に会うため、異国から旅をしていた少女アラニスは、顔を隠した傭兵ケルバンと出会う。

ケルバンはかつて、元傭兵にして最年少で「聖騎士」に選ばれた天才少年であった。だがある事件をきっかけに、彼は地位を剥奪、そして「やり直すことに失敗」してしまう。

いったい彼に何があったのか？なぜ「失敗」したのか？そもそも「何に」失敗したのか？

これは復讐者へと成り果てた聖騎士の悲しく、切ない物語。

■『ヴァンパイア/ジェネシス(勘違い) 』

画：波浪元、原作：H&K、制作：C-route

レーベル：comic E-CLIPSE（コミック イクリプス）、indent / サード・ライン・ネクスト

あらすじ：

月の時代と呼ばれる、昼夜が逆転し月の魔力を糧に人々が生きる世界。

この世界には強力な魔力を有し、他とは一線を画す「七色の愚者」と呼ばれる最強の吸血鬼たちがいた。

主人公アルテはそんな吸血鬼や、人に害をなす亜人を狩る吸血鬼ハンターである。

アルテは圧倒的な強さを持ち周囲から「狂人」と恐れられているが、彼の力の原因は吸血鬼から受けた呪いだった。

自身の能力を過小評価しているアルテは、周囲の評価と自己評価がすれ違い続けるのだった。

※1）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

■株式会社indentについて

会社名：株式会社indent（https://indent.co.jp/）

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

■株式会社サード・ライン・ネクストについて

会社名：株式会社サード・ライン・ネクスト（https://www.thirdlinenext.co.jp/）

本社 ：東京都中央区日本橋馬喰町1-5-6 イマスオフィス馬喰町7F

設立 ：2005年7月

代表取締役：天満 重宏

※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。