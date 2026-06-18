風車ダイナモが回転！変身ベルト“タイフーン”を腕もとに。スイス生まれの時計ブランドTendenceは、『仮面ライダー』放送55周年を記念したコラボレーションウォッチを世界限定255本で発売。

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、2007年にスイスで誕生した、遊び心と存在感あふれる時計ブランド「Tendence （テンデンス）」より、1971年に放送された『仮面ライダー』の放送開始55年を記念したコラボレーション腕時計を6月18日より予約開始し、7月17日に発売します。世界限定255本の特別モデルで、裏蓋にはシリアルナンバーが刻印されます。

株式会社ウエニ貿易

特設ページはこちら：https://www.tendence.jp/pickup/kamen_raider1/(https://www.tendence.jp/pickup/agito/)

仮面ライダーコラボレーション

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=V_gHojhAnls ]

Tendenceは、2007年にスイス・ルガーノで誕生したウォッチブランドです。「Larger Than Life（人生を豊かに）」を掲げ、大胆で革新的なデザインを追求してきました。その唯一無二のスタイルは、『仮面ライダー』シリーズとも共鳴。

2025年には『仮面ライダークウガ』25周年記念モデル（限定200本）が大きな反響を呼び、その後、『仮面ライダーアギト』25周年モデル、『仮面ライダーカブト』20周年モデルへと展開。そして今回、新たに『仮面ライダー』55周年記念モデルが登場。アニバーサリープロジェクトの流れを継ぐ特別な一本です。

『 仮面ライダー』55周年を記念した特別モデル

本モデルは、1971年に放送された『仮面ライダー』の放送開始55周年を記念した特別モデル。

仮面ライダー1号の変身ベルト“タイフーン”を腕時計で再現するため、ベースモデルには、回転する文字盤が特徴の「KingDome(キングドーム)」を採用。タイフーン中央の風車ダイナモをイメージした文字盤が、腕の動きに合わせて回転します。

「KingDome(キングドーム)」とは

クオーツ式腕時計でありながら自動巻腕時計に使用する部品『回転錘(ローター)』をデザインとして使用したユニークな発想の腕時計。2016年に誕生し、大きな話題となり、Tendenceの新たな顔となったシリーズです。 ドイツ国会議事堂の屋根からインスパイアされたドーム型の風防と、回る文字盤、ドームに沿って立ち上がる立体的なインデックスが特徴的なタイムピースです。

遊び心と上品さを両立したデザイン

立体的なインデックスとドーム風防によって、クラシカルで重厚感のある印象を演出。仮面ライダー1号の世界観を表現した遊び心あふれるアイテムでありながら、統一感のある洗練されたデザインにまととめた、大人でも身に着けやすいデザインです。

風車ダイナモをイメージした回る文字盤

回転する文字盤は風車ダイナモをイメージしたデザイン。腕の動きに合わせて回転し、風を動力に変身する仮面ライダー1号を想起させます。

回転文字盤の下には、Tendenceと立花レーシングのロゴを配置。文字盤の動きによってロゴが覗く仕様です。

圧倒的な存在感と快適な装着感を両立

Tendenceならではのビッグシルエットが腕元に強いインパクトを与えながら、ホールド感の高いシリコンストラップとナイロン製の軽量ケースにより、快適な装着感を実現しています。

世界限定255本の特別仕様。シリアルナンバーを刻印

裏蓋には、仮面ライダー1号の55周年特別デザインの記念ロゴを刻印。

さらに、世界限定255本の特別仕様として、それぞれにシリアルナンバーも刻印しています。

特別デザインのスリーブが付属

本モデルには、仮面ライダー1号のビジュアルと55周年ロゴをあしらった特別デザインのスリーブが付属します。時計としての魅力はもちろん、保管する際にも特別感を演出するコレクターズ仕様のセットです。

商品概要仮面ライダー1号 55周年記念 コラボレーションモデル

品番：TY023019

価格：66,000円（税込）／60,000円（税抜）

ケース素材：ナイロン

ストラップ：シリコン

ガラス：ミネラルガラス

ケースサイズ：50mm

機能：クオーツ

防水性能：5気圧防水

『仮面ライダー』

公式ポータルサイト 仮面ライダーWEB：https://www.kamen-rider-official.com/riders/23/(https://www.kamen-rider-official.com/riders/23/)

Tendence （テンデンス）とは

2007年にスイスにて誕生したウォッチブランド。親子3代に渡ってウォッチビジネスに携わってきたフィリッポジャルディエッロ氏と、ファッション業界で活躍していたガブリエル・ジェルミーニ氏によって設立されました。

「Larger Than Life（人生を豊かに）」をコンセプトに、イタリアデザインとスイスのクオリティーをフュージョンさせた斬新なデザインが特徴。圧倒的なインパクトをもつオーバーサイズのケースや見たことも無い驚きを与えるコレクションなど、個性と遊び心を追求し続けるブランドです。

https://www.tendence.jp/