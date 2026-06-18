【舞浜ビューホテル by HULIC】夏限定のキッズパーク「ウミエール」先行体験イベントを7月27日（月）に開催決定

ヒューリックホテルマネジメント株式会社エアー遊具を活用したお子様向け「運動あそびプログラム」を開催 (C)Hiruma Inc.

舞浜ビューホテル by HULIC（所在地：千葉県浦安市、総支配人：鈴木裕樹）は、2026年8月1日（土）に開業する宿泊者専用キッズパーク「ウミエール（Umiere）」において、オランダ・エアージム社製のエアー遊具「エアートラックパーク」の最新バージョンを日本で初めて導入いたします。

これに先立ち、「ウミエール」の先行体験イベントを2026年7月27日（月）に開催いたします。

当日は遊具メーカーの公式アンバサダーを務める元埼玉西武ライオンズ監督の辻発彦氏、女子硬式野球クラブチーム所属の清水優花氏、タレントの堀口文宏氏（あさりど）をゲストに迎え、エアー遊具を使った「エアー遊具でチャレンジ！運動あそびプログラム」を実施いたします。

■海と光に包まれた宿泊者専用キッズパーク「ウミエール」

施設詳細はこちら :https://www.viewhotels.co.jp/maihama/news/2026/kids-space.html舞浜ビューホテル by HULICの公式ホームページへ遷移いたします。

「ウミエール」は、“海（Umi）”と“光（Lumiere）”を掛け合わせた、舞浜ビューホテル by HULICならではの宿泊者専用キッズパークです。

東京ベイを望む開放的な空間には、世界各国から厳選した高品質な遊具・知育玩具を導入しています。

お子様の「動・創・静」を刺激する体験を通じて、ホテル滞在そのものを“家族の思い出”として楽しんでいただける施設を目指しています。

■ 「エアー遊具でチャレンジ！運動あそびプログラム」を開催

海と光に包まれた宿泊者専用キッズパーク「ウミエール」ジャンプやバランス遊びを通じて身体を動かす楽しさを体験 (C)Hiruma Inc.

今回開催する「エアー遊具でチャレンジ！運動あそびプログラム」では、エアー遊具を活用しながら、体幹バランスや身体感覚を育む体験型プログラムをご提供します。

イベント終了後にはフリー体験タイムも設け、「ウミエール」の魅力を実際にご体感いただけます。

先行体験イベント概要（予定）

■ ゲストプロフィール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/164416/table/35_1_57832404b570245bdce5ef1c1d572571.jpg?v=202606181152 ]辻 発彦氏

元プロ野球選手・監督。2017年から2022年まで埼玉西武ライオンズ監督を務め、2018年・2019年にはパ・リーグ連覇を達成。

現在は野球評論家・解説者として活動するほか、株式会社ヒルマの公式アンバサダーとして、幼稚園・保育園訪問などを通じて「子どもたちに身体を動かす楽しさ」を伝える活動にも取り組んでいる。

(C)FALLs-A

■ 辻 発彦氏コメント

どんなスポーツでも体幹とバランスはとても重要です。

野山や川など自然の中で体を動かす遊びの機会が減っている今、楽しく運動できる環境づくりは大切だと感じています。

子どもたちが笑顔で過ごせるよう、これまでの野球人生の経験を生かし、運動の楽しさを伝えていきたいと思います。

清水 優花氏

女子硬式野球選手。2021年WBSC女子野球ワールドカップ日本代表。現在は現役選手として活動する傍ら、子ども向け野球教室などを通じて、野球や身体を動かす楽しさを伝える活動にも取り組んでいる。

堀口 文宏氏

お笑いコンビ「あさりど」のメンバー。テレビ埼玉の「LIONS CHANNEL」MCや「ライオンズアワー」ベンチリポーターとしても活動し、野球関連イベントやトークショーなど幅広く出演している。

■「キッズパーク満喫プラン」予約受付開始

8月1日（土）のグランドオープンに合わせ、滞在中に「ウミエール」を何度でもお楽しみいただける「キッズパーク満喫プラン」の予約受付を開始いたしました。本プランでは、チェックインからチェックアウトまでの間、「ウミエール」を自由にご利用いただけます。

東京ベイの景色を望む開放的な空間で、天候を気にせず親子で過ごせる新たなホテル体験をご提案します。

ホテル滞在そのものを“家族の思い出”に

▼キッズパーク「ウミエール」特設ページ

https://www.viewhotels.co.jp/maihama/news/2026/kids-space.html

※ご予約・宿泊プラン詳細は、上記特設ページをご確認ください。

施設概要（予定）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/164416/table/35_2_c7b5390912f95ff5ad7d675831b3b6a4.jpg?v=202606181152 ]

※掲載画像はパース（完成予想図）であり、実際とは異なる場合がございます。

※内容は発表日現在の計画であり、予告なく変更となる場合がございます。

舞浜ビューホテル by HULIC

舞浜ビューホテル by HULICはJR舞浜駅から無料シャトルバスで約5分の好立地に位置するホテルです。11階まで吹き抜けの開放感たっぷりのアトリウムが非日常感を演出。428室の客室は全室に広々とした洗い場付きのバスルームを完備しております。館内にはレストラン、ベーカリーのほか宿泊者専用のスパなど快適なホテルステイに欠かせない便利な施設を備えています。

東京ディズニーリゾート(R)内に位置しており、東京ディズニーランド(R)や東京ディズニーシー(R)へのアクセスにも大変便利なロケーションです。

舞浜ビューホテル by HULIC

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

舞浜ビューホテル by HULIC

営業企画チーム

〒279-0031 千葉県浦安市舞浜1-34

TEL:047-355-1208

MAIL:maihama.kikaku@hulichm.jp

※取材・お問い合わせは上記までお願いいたします。営業目的のご連絡はご遠慮ください。