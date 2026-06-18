デサントジャパン株式会社 花巻東高校とパートナーシップ契約を締結

株式会社デサント

デサントジャパン株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：嶋田 剛）は、岩手県花巻市の学校法人花巻学院花巻東高等学校（校長：小田島 順造）とパートナーシップ契約を締結いたしました。

花巻東高校の教育理念である「立志 夢実現」とスポーツ振興への取り組みに共感し、また、同校の硬式野球部に長年にわたり当社のユニフォームを着用いただいているご縁から、このたび契約を締結しサポートの輪を他の部活動へも広げていくこととなりました。

花巻東高校のスクールカラーである紫紺を基調とした統一感のあるデザインのユニフォームや練習着・移動着を、部活動を横断して着用していただくことで学校の一体感を醸成し、同校のブランディングの強化をアシストします。ウェアやバッグの提供にあたっては、幅広いスポーツシーンに活躍する『ムーブスポーツ』ブランドを中心に、『デサント』や『アリーナ』、『アンブロ』など各競技の特性に合わせたブランドで対応します。複数のブランドを持つ当社の強みと、機能性や開発力を生かして部活生を応援していきます。また当社としては、これまで数々のトップアスリートを輩出してきた花巻東高校での着用により、本格的なスポーツブランドとしての訴求を強めるとともに、高校生世代の選手の意見やニーズを新しい商品・機能の開発に生かしてまいります。

着用アイテムの主な特徴

・肩や足の動かしやすさを考慮した独自のカッティング

・吸汗速乾性やストレッチ性に優れた素材

・肌当たりや着心地への配慮