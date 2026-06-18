栃木市の韓国家庭料理店「隠憐舗」が7月7日に12周年　地元ブランド和牛と地元野菜を使った『とちぎ和牛のプルゴギビビンバ』を5日間限定販売

韓国家庭料理 隠憐舗

韓国家庭料理 隠憐舗（所在地：栃木県栃木市、店主：野口啓史）は、2026年7月7日（火）に開業12周年を迎えます。これを記念し、2026年7月7日（火）から7月12日（日）までの期間限定で、地元ブランド和牛「とちぎ和牛」と地元野菜を使用した「とちぎ和牛のプルゴギビビンバ」を、12周年特別価格3,000円（税込）で販売いたします。

※木曜定休のため、販売は5営業日限定。各日20食限定で提供します。

「とちぎ和牛のプルゴギビビンバ」を、12周年特別価格 3,000円（税込）で販売

隠憐舗は2014年7月7日、栃木県栃木市にオープンしました。以来12年間、「辛いものが苦手な方でも楽しめる韓国料理」を軸に、子どもから高齢の方まで幅広い世代に親しまれてきました。素材選びにも力を入れており、できる限り添加物を避けた食材や調味料を用い、地元の食材も取り入れながら、一皿一皿を丁寧に提供しています。

今回の記念メニューでは、隠憐舗として初めて地元ブランド和牛『とちぎ和牛』を使用。リブロースの上質な旨みと、ビビンバならではの彩り豊かな野菜、店の味の決め手となるコチュジャンを合わせ、12周年にふさわしい一杯に仕上げました。通常、グランドメニューとして提供する場合は高価格帯になることが想定される一品を、日頃の感謝を込めて特別価格で提供します。

■12周年記念メニューのポイント

1．隠憐舗初、地元ブランド和牛「とちぎ和牛」を使用

これまでのプルゴギビビンバとは異なる、上品な脂の旨みと上質感を楽しめる、12周年だけの特別仕様です。

2．地元野菜を合わせた、栃木らしさのある韓国料理

韓国料理の魅力に、地元食材の良さを掛け合わせることで、地域性のある一皿として打ち出します。

3．辛さ調整ができ、子どもから高齢者まで楽しめる

隠憐舗は、辛さを調整しながら提供できる韓国料理店です。今回のメニューも、コチュジャンの量を調整することで、辛いものが苦手な方やお子さまでも食べやすい設計を予定しています。

4．“素材重視”の店ならではの一杯

隠憐舗では、塩や調味料を含め、できる限り素材の質に配慮した仕入れを行っています。韓国産のコチュジャンや発酵食品としてのキムチなど、味の要となる食材にもこだわり、食べやすさと満足感の両立を目指しています。

■12周年に込めた想い

店主の野口は、ニュージーランド留学中に海外で日本食の需要を感じたことをきっかけに、飲食の道を志しました。帰国後、飲食店勤務、調理師学校、日本料理店や和食レストランでの経験を積み、2010年に小山市で独立開業。2014年7月、栃木市に「韓国家庭料理 隠憐舗」を開業しました。

開業当初は、知縁のない土地でのスタートだったこともあり、来店客がゼロの日もあったといいます。それでも地道に営業を続け、子連れでも来店しやすい店づくりや、素材へのこだわり、口コミの積み重ねによって、現在では健康志向の高い方をはじめ、幅広い世代に支持される店へと成長しました。

店主は次のように話します。

■店主 野口 啓史コメント

栃木市に来て丸12年、小山市での独立から数えると約16年、皆さまに支えられてここまで続けてくることができました。感謝の気持ちを形にしたくて、今回は地元栃木が誇る『とちぎ和牛』を使った特別なプルゴギビビンバを数量限定でご用意しました。美味しさはもちろん、素材にも目を向けていただくきっかけになればうれしいです。

とちぎ和牛のプルゴギビビンバ 3,000円（税込）【商品概要】

商品名：とちぎ和牛のプルゴギビビンバ

価格：3,000円（税込）

販売期間：2026年7月7日（火）～7月12日（日）

※木曜休業のため、販売は5営業日

販売数量：1日20食限定

使用食材：とちぎ和牛、地元野菜

提供形態：単品販売

提供時間：ディナータイム限定予定

■開催概要

12周年記念開催期間：2026年7月7日（火）～7月12日（日） ※木曜定休

備考

隠憐舗では、夏季の店内環境への配慮から、2026年7月3日（金）頃から8月末頃まで夜営業のみを予定しています。営業体制の詳細は来店前に店舗へご確認ください。

【店舗概要】

店舗名：韓国家庭料理 隠憐舗

所在地：〒328-0024 栃木県栃木市樋ノ口町73-3

電話番号：0282-22-2347

営業時間：

［月・火・水・金］

11:00～15:00（L.O.14:15）

18:00～21:00（L.O.20:15）

［土・日］

11:00～15:00（L.O.14:15）

17:00～21:00（L.O.20:15）

定休日：木曜

URL：https://kakurenbo-sundubu.com

Instagram：https://www.instagram.com/kakurenbo_tochigi

隠憐舗はカラダにやさしい食材を厳選してご提供いたします。スンドゥブチゲセット 1,300円（税込）からあげバランスセット 1,900円（税込）