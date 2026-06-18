【オールハーツ・カンパニー初！夏の福袋2026】「ハートブレッドアンティーク」では人気パン＆限定デザインの保冷バッグに総額2,770円相当の商品引換券付き！税込2,600円のお得な『夏の福袋』が新登場

株式会社オールハーツ・カンパニー

全国にベーカリー＆パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）は、2026年7月10日（金）よりオールハーツ・カンパニーが運営するベーカリー＆パティスリーブランドにて『夏の福袋』を新発売いたします。

オールハーツ・カンパニーは、2002年に「パン工房 アンティーク」として創業し、今年24周年を迎えました。そしてより多くお客様に企業理念である「Make Happiness」をお届けしていきたいという想いから、“食”を通してワクワクするような新しいコミュニケーションや体験をお届けしています。

■この夏オールハーツ・カンパニーから“おいしさ＆お得”を詰め込んだ『夏の福袋』を新発売！

税込2,600円で、人気商品＆商品引換券＆初登場の三角保冷バッグが手に入るお得なセットが登場

このたび、オールハーツ・カンパニーが展開するベーカリー＆パティスリーブランドにて、各ブランドの人気商品とお得な商品引換券を詰め合わせた『夏の福袋』を数量・期間限定にて新発売いたします。「ハートブレッドアンティーク」では、夏のおでかけにぴったりな『三角保冷バッグ～喫茶ねこねこ～』と惣菜パン人気No.1の『のび～るとろりんチーズフランス』1個、定番の『塩パン』6個に総額2,770円相当のお得な商品引換券※1をセットにしました。その他、“なめらかプリン”ブームの火付け役「パステル」やスイーツショップ「パティスリーピネード」でもお得な福袋を発売いたします。

この夏をもっと楽しく盛り上げるスペシャルな『夏の福袋』で、特別なひとときをお楽しみください。

オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。

●オールハーツ・カンパニー『夏の福袋』商品 概要

*すべての商品について、一部取り扱いのない店舗がございます。

*店舗により内容・価格・商品名が異なる場合がございます。*数量限定のため、なくなり次第終了となります。

*「アンドアンティーク 栄店」「ハートブレッドアンティーク 用賀店」「ハートブレッドアンティーク 本牧フロント店」「ピネード 津店」「ピネード 社台店」「ピネード 植田店」「ピネード 御器所店」「ピネード 東浦店」「ピネード 田園調布店」「ねこねこファクトリー東浦店」は、『夏の福袋』の販売対象外となります。

*一部WEB予約対象外の店舗がございます。詳しくはWEB予約ページをご確認ください。

*お渡し時間は、各店舗の開店・閉店時間内となります。ご予約時にお選びいただけます。

『夏の福袋』WEB予約ページ：https://allhearts-mall.jp/collections/fukubukuro_order/

WEB予約受付期間 : 2026年6月18日（木）～7月3日（金）

WEB予約分お渡し期間：2026年7月10日（金）～7月20日（月）

通常販売期間：2026年7月10日（金）～8月10日（月）

●ハートブレッドアンティーク『夏の福袋』

販売店舗：全国の「ハートブレッドアンティーク」店舗

*「アンドアンティーク 栄店」「ハートブレッドアンティーク 用賀店」「ハートブレッドアンティーク 本牧フロント店」は、『夏の福袋』の販売対象外となります。

価 格：2,600円（税込）

内 容：夏のおでかけにぴったりな『三角保冷バッグ～喫茶ねこねこ～』と惣菜パン人気No.1の『の

び～るとろりんチーズフランス』1個、定番の『塩パン』6個＋総額2,770円相当のお得な商

品引換券※1をセットにしました。

＜商品引換券対象商品＞

『マジカルチョコリング』１個、『のび～るとろりんチーズフランス』１個、『塩パン』2個、

『ぜっぴん!!クロワッサン』２個、『ふわとろ生ドーナツ』1個、『ねこねこ食パン プレーン』1個

●ベンケイ『夏の福袋』

販売店舗：「ベンケイ イオンモール八千代緑が丘店」「ルベンケイイオンモール長久手店」

「ルベンケイ ビッグホップガーデンモール印西店」限定

価 格：2,600円（税込）

内 容：夏のおでかけにぴったりな『三角保冷バッグ～喫茶ねこねこ～』と惣菜パン人気No.1の『の

び～るとろりんチーズフランス』1個、定番の『米粉の塩パン』6個＋総額2,750円相当のお

得な商品引換券※1をセットにしました。

＜商品引換券対象商品＞

『マジカルチョコリング』1個、『とろりんチーズフランス』1個、『米粉の塩パン』2個、

『ベンケイクロワッサン』2個、『ふわとろ生ドーナツ』1個、『ねこねこ食パン プレーン』1個

●パステル『夏の福袋』

販売店舗：全国の「パステル」店舗

価 格：2,600円（税込）

内 容：夏のおでかけにぴったりな『三角保冷バッグ～喫茶ねこねこ～』と人気焼き菓子の『ねこね

こ はちわれクッキー 12枚アソート』1箱、夏限定の『ふぃにゃんシェ 塩バニラ』1個、

『ねこねこレモンケーキ』1個＋総額2,640円相当のお得な商品引換券※2をセットにしまし

た。

＜商品引換券対象商品＞

『なめらかプリン』2個、『パステルのカスタードプリン』２個、『なめらかフルーツゼリー』1個、

季節のプリン1個※3

●パティスリーピネード『夏の福袋』

販売店舗：全国の「ピネード」店舗

*「ピネード 津店」「ピネード 社台店」「ピネード 植田店」「ピネード 御器所店」「ピネード 東浦店」「ピネード 田園調布店」は、『夏の福袋』の販売対象外となります。

価 格：2,600円（税込）

内 容：夏のおでかけにぴったりな『三角保冷バッグ～喫茶ねこねこ～』と人気焼き菓子の『ねこね

こ はちわれクッキー 12枚アソート』1箱、夏限定の『ふぃにゃんシェ 塩バニラ』1個、

『ねこねこレモンケーキ』1個＋総額2,280円相当のお得な商品引換券』※2をセットにしま

した。

＜商品引換券対象商品＞

『シュークリーム』３個、お好きなカットケーキ２個※4

※1：引き換え期間は、次回お会計時から2026年12月15日（火）までとなります。

※2：引き換え期間は、次回お会計時から2026年10月31日（土）までとなります。

※3：501円（税込）以下の商品が対象となります。

※4：700円（税込）以下の商品が対象となります。

●公式オンラインストア「オールハーツモール」『夏の福袋』

販売店舗：公式オンラインストア「オールハーツモール」

価 格：3,950円（税込）*送料は別料金となります。

内 容：夏のおでかけにぴったりな『三角保冷バッグ～喫茶ねこねこ～』と公式オンラインストア限

定グッズの『ねこねこサマークリアボトル』1個、「ねこねこ」の人気焼き菓子を詰め合わ

せた『ねこねこサマーアソートBOX』1箱をセットにしました。『ねこねこサマークリアボ

トル』がゲットできる数量限定の『夏の福袋』です。

公式オンラインストア「オールハーツモール」：https://allhearts-mall.jp/collections/nekosummer

●新作グッズ『三角保冷バッグ～喫茶ねこねこ～』について

サ イ ズ ：（約）横250×縦210×奥行き150mm *持ち手含まず

こだわり：「ねこねこ」初の三角型の保冷バッグが新登場！デザインは、ねこたちが暑い夏にひと涼み

しようと喫茶店に集う様子を、猫専門イラストレーター Coony（クーニー）さんが描きまし

た。ねこたちの愛らしさと、涼やかで楽しい喫茶店の雰囲気を掛け合わせた、遊び心あふれ

るデザインに仕上げています。夏のおでかけやランチバッグとしても役に立つ、ねこ好きに

は見逃せないアイテムです。

●「ねこねこ」について

毎日食べる"食パン"も。特別なご褒美の"ケーキ"も。気軽に渡せる"焼き菓子ギフト"も。『ねこねこ』は、日々のあらゆる”食“のシーンをねこのかわいさで彩り、ワクワクや癒やしのエッセンスを加えた商品ラインナップで、今までにない体験をお客様にご提供いたします。

オールハーツ・カンパニーが展開する3ブランド『ねこねこ食パン』、『ねこねこチーズケーキ』、『ねこねこファクトリー』を2022年7月に『ねこねこ』として統合いたしました。

●「喫茶ねこねこ」のパッケージデザインについて

「ねこねこ」にて2026年６月より「NEKO NEKO Summer Vacation」の企画を開催中です。今年は、「～喫茶店に集うねこたち～」をテーマに、ねこたちが喫茶店でひと休みしながら、ひんやりスイーツを楽しむ夏のワンシーンをモチーフにした、見て楽しい、食べておいしい、心ときめく新商品を展開しております。各商品のパッケージには、暑い夏にひと涼みしようと喫茶店に集い、ひんやりスイーツを楽しむ様子を、猫専門イラストレーター Coony（クーニー）さんが描きました。ねこたちの愛らしさと、涼やかで楽しい喫茶店の雰囲気を掛け合わせた遊び心あふれるデザインで、皆さまのサマーバケーションを彩ります。

●猫専門イラストレーター Coony（クーニー）さんについて

「ねこねこ」のアンバサダーとして「NEKO NEKO WINTER HOLIDAYS」をはじめ、数多くの商品のデザインを手がける、猫専門のイラストレーター。

●「ハートブレッドアンティーク」について

2002年の創業以来『マジカルチョコリング』や『とろなまドーナツ』など、1日中行列が絶えないほどのヒット商品を次々と生み出してきたベーカリーです。店内では看板商品『マジカルチョコリング』をはじめ、パリッと焼き上げたフランスパンの中にとろ～っとしたチーズが入った『のび～るとろりんチーズフランス』や、もっちりやわらかな食パンに小豆の粒感を残したほどよい甘さのあんこを使用した『あん食パン』などの商品をご用意。まるでおとぎ話に迷い込んだようなマジカルな世界観の店内には、おいしさはもちろんお客様をワクワクさせる商品をつくりたい、そんな想いのもとに作られたパンやスイーツが並んでいます。

●「ベンケイ」について

オールハーツ・カンパニーが運営するベーカリー「ハートブレッドアンティーク」の姉妹ブランド。“にっぽんのパン”をコンセプトに和素材を掛け合わせた『米粉の塩パン』、『どすこいあん食パン』をはじめ、毎日食べたくなる商品を種類豊富なラインナップでご用意しております。

●「パステル」について

オールハーツ・カンパニーが展開する「パステル」は1984年に創業、看板商品の『なめらかプリン』は、全卵を使用するカスタードプリンとは違い、卵黄と生クリームのコクとなめらかな食感で“なめらかプリンブーム”の火付け役となり、現在も多くのお客様に親しまれています。『なめらかプリン』のおいしさをご存知の方も、まだ体験したことがない方にも、世代を超えてお召し上がりいただきたいという想いから、“おかえりなさい。はじめまして。”をコンセプトに商品を届けてきました。さらに、プリン専門店である「パステル」らしい新商品の開発にも注力し、これまで通りの“変わらないおいしさ”とわくわくするような“新しいおいしさ”をご提供し続け、よりお客様に愛されるスイーツブランドを目指してまいります。

●「ピネード」について

ストーリーを大切にし、スイーツを通して多くの方に楽しさを提供するパティスリーブランドです。手土産やギフトにもおすすめのオリジナルのイラストやメッセージが描けるチーズケーキ、記念日をさらに楽しく盛り上げるデコレーションケーキなどお客さまのストーリーに寄り添った商品をご提案いたします。シンプルながらもこだわったケーキや焼き菓子、ホスピタリティあふれる接客を大切にし、皆さまのご来店をお待ちしています。

*画像はすべてイメージです。

●オールハーツ・カンパニー会社概要

会社名：株式会社オールハーツ・カンパニー

代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊

東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階

名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階

関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2

設立日：2012年9月3日

資本金：1億円

事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発

コーポレートサイト：https://allheartscompany.com

＜運営ブランド＞

・Heart Bread ANTIQUE：https://www.heart-bread.com

・ねこねこ：https://neko2.co

・PASTEL：https://pastel-pudding.com

・PINEDE：https://pinede.co.jp

・GRANDIR：https://grandir-kyoto.jp

・baguette rabbit：https://baguette-rabbit.com

・Boulangerie BENKEI：https://b-benkei.com

・OGGI：https://www.cucina-oggi.com

・GUILTYʼS：https://www.heart-bread.com/guiltyscookie