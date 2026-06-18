『パックマン』『塊魂』楽曲参加のシンガー・木戸口歌穂 ソロコンサート「I AM KAHO」開催決定！

P.A. Tokyo株式会社

バンダイナムコエンターテインメント『パックマン』公式テーマソング『We are PAC-MAN!』、塊魂 Rolling LIVE『星を作れたら』、Game Grumps『Summertime Love』（日本語作詞・歌唱）など、国内外のゲーム音楽作品に参加するシンガー・木戸口歌穂が、2026年7月16日（木）、東京・三軒茶屋 Space Orbitにてソロコンサート「I AM KAHO」を開催いたします。

54 Below in JapanのYouTubeチャンネルでミュージカル楽曲を発信し続けて11年。ゲーム音楽、ミュージカル、アニメ作品など幅広い分野で活動してきた木戸口歌穂が、約4年ぶりとなるソロコンサートでこれまでの歩みを振り返ります。

公演では、自身が携わったゲーム楽曲をはじめ、ミュージカルナンバーやJ-POPの名曲まで幅広く披露予定。今回で3度目となるソロコンサート「I AM KAHO」は、木戸口歌穂の“今”を詰め込んだ特別なステージとなります。

キーボードに山崎拓未、MC／Vocalに松岡さや子を迎えた特別編成でお届けします。

【木戸口歌穂 コメント】

約4年ぶりにソロコンサートを開催することになりました、木戸口歌穂です！今回のコンサートはミュージカルの曲はもちろん、それ以外の曲も歌っちゃうかも！アットホームな空間で、観にきてくださった方たちと一緒に楽しめたらなと、ワクワクしています！今の時点でワクワクが止まらないのに、コンサートの日が来たらどうなるんでしょう？それは観に来てくださった方々だけの、お・た・の・し・み！

■ 出演者紹介

木戸口歌穂（Vocal）

1997年生まれ、兵庫県出身。舞台・コンサートからゲーム・アニメ音楽まで幅広く活躍するシンガー。ゲーム音楽での代表作として、バンダイナムコエンターテインメント『We are PAC-MAN!』（2022年）、塊魂 Rolling LIVE『星を作れたら』（2025年）での歌唱が挙げられる。また、Game Grumps『Summertime Love』（2025年）では日本語作詞・歌唱を担当。そのほかCartoon Network『Mao Mao: Heroes of Pure Heart』主題歌やThe 8-Bit Big Bandへの参加など、国内外のプロジェクトに多数出演。54 Below in JapanのYouTubeチャンネルでは11年にわたりミュージカル楽曲を発信し続けており、今回の公演は3度目のソロライブとなる。

松岡さや子（MC／Vocal）

山崎拓未（Keyboard）

■ 開催概要

公演名

I AM KAHO ／ 木戸口歌穂ソロコンサート

日 時

2026年7月16日（木）OPEN 19:15 ／ START 19:30

会 場

Space Orbit（東京都世田谷区太子堂5-28-9 クレア太子堂B1）

東急田園都市線・世田谷線 三軒茶屋駅 徒歩8分

チケット

\3,500（税込）別途ドリンク代

出 演

木戸口歌穂（Vocal）、松岡さや子（MC/Vocal）、山崎拓未（Keyboard）

主 催

P.A.TOKYO株式会社

お問合せ

info@p-a-tokyo.com

詳細を見る :https://www.performingartstokyo.com/kaho-sololive-2026

※「PAC-MAN」「パックマン」「塊魂」は、 株式会社バンダイナムコエンターテインメントの登録商標です。 (C)Bandai Namco Entertainment Inc. その他記載の作品名・サービス名は、各権利者に帰属します。