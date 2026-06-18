応援購入人数は1,600人超え！Makuakeで大ヒット中のフルカバーファンシート『爽快』＆『温冷』、終了まで残り3日を記念して「Makuake割」を数量限定で緊急追加決定！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

三金商事株式会社は、応援購入サービス「Makuake」にて先行予約販売中の次世代ファンシート『SPEEDER』シリーズにおいて、サポーターの皆様からの熱いご支持により、応援購入総額1,000万超え、目標金額3821%超えを達成いたしました。

Makuakeプロジェクトはこちら :https://www.makuake.com/project/soukai/

三金商事株式会社は、応援購入サービス「Makuake」にて先行予約販売中の次世代ファンシート『SPEEDER』シリーズにおいて、多くのサポーターの皆様からの熱いご支持をいただき、大ヒットを記録しております。プロジェクト終了までいよいよ「残り3日」となる中、完売していた人気リターンへのご要望にお応えし、送風特化モデル「爽快」の【Makuake割】を数量限定で緊急追加することを決定いたしました。

【緊急追加】プロジェクト終了直前！人気モデル「爽快」が最後の数量限定で登場

予測を超えるスピードでリターンが完売・残りわずかとなったことを受け、プロジェクト終了直前のラストスパートとして、また「これからの猛暑に滑り込みで手に入れたい」という多くの皆様の熱いご要望にお応えし、以下のリターンを緊急追加いたしました。

フルカバーファンシート「爽快」一式：限定100個

送風機能に特化したシンプル＆高コスパモデル。ファンを切っている時でも蒸れにくい3層3Dメッシュ構造と高い耐摩耗性を誇り、これからの猛暑に最適な一品です。



これが割引価格で手に入る最後のチャンスとなります。数量限定のため、満枠になり次第終了となります。

【夏本番直前・6月末より順次お届け】本格的な猛暑に滑り込みで間に合う！劇的に変わる夏のドライブ体験

追加リターンをチェック :https://www.makuake.com/project/soukai/

本プロジェクトのリターン品は、うだるような暑さが本格化する前の【6月末】から順次発送を予定しております。車内の熱中症リスクが高まるベストなタイミングで、皆様の手元へ今までにない「涼しさと快適さ」をお届けします。本製品を導入することで、これまでの過酷な夏の運転環境が一変します。

ドアを開けた瞬間の「むっとする熱気」を最速でクリア

真夏の炎天下、エアコンをフル稼働させてもなかなか冷えないシートとお尻の接地。本製品は、冷気の溜まりやすい足元から効率よく空気を吸い上げる「前面＋天面」のW吸気システムを搭載。最大風速5.8m/sの圧倒的な風量により、こもった熱気を一瞬で外へ逃がしてシート全体を爽快に保ちます。

長時間の運転でも背中はサラサラ、ビジネスウェアや夏服のスタイルをキープ

毎日の通勤や外回り、夏のレジャーでの長距離ドライブでも、背中が汗でベタつく心配がありません。お気に入りの夏服や大切なスーツが汗で体に張り付いたり、気になる汗シミやシワができたりするストレスからドライバーを解放します。

車内の会話や音楽を遮らない、同乗者にも優しい「静かさ」

力強い風を送り出す一方で、作動音は強モードでも図書館や静かなオフィスと同等（平均約46～48dB）という卓越した静音性を実現。サポーターの皆様が楽しむ車内の会話や音楽、お子様の快適な睡眠をファンの稼働音で邪魔することはありません。

プロジェクト：2026年6月21日（日）まで。22日より順次発送！

＜製品１.＞

フルカバーファンシート「爽快」（型番：SP-FS01）

送風機能に特化したシンプル＆高コスパモデル。ファンを切っている時でも蒸れにくい3層3Dメッシュ構造と高い耐摩耗性を誇ります。

＜製品２.＞

フルカバーファンシート「温冷」（型番：SP-OR01）

夏の心地よい送風に加え、冬は1分で最大48℃まで即暖する電熱ヒーターを搭載したハイブリッドなオールシーズンモデル。2時間自動OFF機能や高温保護センサー付きの安全設計。

Makuakeプロジェクトはこちら :https://www.makuake.com/project/soukai/

夏場の「車内ストレス」をリセットして、かつてないほど快適なドライブへ！

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)