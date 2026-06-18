【A評価受賞】本音の批評誌『LDK the Beauty Men』が認めた消臭力！「薬用 からだまるごと デオ・ソープ」がボディソープ部門で高評価を獲得！

株式会社アイフォーレ

株式会社アイフォーレ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：田多井 学）は、汗のニオイはもちろん、加齢臭やミドル脂臭まで、気になるニオイをまるごと洗い流す「薬用 からだまるごと デオ・ソープ」が『LDK the Beauty Men』2026年7月号（晋遊舎）において、「A評価」を獲得したことをお知らせいたします。

『LDK the Beauty Men』受賞内容

※2025年12月時点

『LDK the Beauty Men』は、2023年4月に創刊され、雑誌「MONOQLO」および「360LiFE」で、本当におすすめできるアイテムや美容情報を発信、コスメや美容アイテムを忖度なく検証・評価するメンズ美容情報メディアです。そんな『LDK the Beauty Men』「MONOQLO」2026年7月号「ボディソープ部門」にて、洗浄力・消臭力・使用感・成分バランスが評価され、A評価を受賞しました。

受賞商品について

全身のニオイをまるごとケア！家族で使える、体臭対策専用の薬用ボディソープ

１． 薬用有効成分と天然植物成分配合でニオイの原因にしっかりアプローチ！

薬用有効成分イソプロピルメチルフェノールに加え、天然由来の消臭サポート成分※を贅沢に配合。

緑茶エキス、柿タンニン、紅茶エキスがニオイの元にしっかり働きかけ、気になる加齢臭・汗臭・皮脂臭などを根こそぎ洗浄、全身をすっきり爽快に洗い上げます。

※保湿成分

※写真はイメージです。

2．頭から足指まで全身まるごと洗える！

ニオイが強まる部位で特に要注意なのが耳の裏や首の後ろ、ワキ、足の指、背中やデリケートゾーンです。頭や顔のまわりをボディソープとシャンプーで使い分けしていると肝心なところに洗い残しが出来てしまいがちに。薬用デオ・ソープなら全身まるごと洗えます！

３． サッパリ爽快な洗い上がりで、しっとりなめらか肌に

アミノ酸系洗浄成分を含む全4種の洗浄成分が、弾力のあるパワフルな泡立ちを実現。キメの細かい弾力泡で汚れをからめ取り、すすぎが早いので洗い上がりはサッパリ爽快。さらにセラミド3種を始め、全6種の保湿成分配合で、洗い上がりはしっとりなめらか。カサつきやすい大人の肌もしっかりケアします。

4． シトラスフローラルのほのかな香り、家族みんなで使えるボディソープ

効果実感はもちろん、肌へのやさしさにもこだわりました。爽やかなシトラスフローラルの香りで使いやすいと大好評！家族みんなで使える薬用ボディソープです。

「薬用 からだまるごと デオ・ソープ」はご家族※でお使いいただけます。※3歳未満のお子様はご使用をお控えください。

■家族の体臭ケアを“毎日の習慣”に

「薬用 からだまるごと デオ・ソープ」は、家族全員が毎日無理なく続けられる体臭ケアとして、ニオイ悩みによるストレスを軽減し、清潔で快適な生活空間づくりをサポートします。

＜薬用 からだまるごと デオ・ソープ＞

左) 薬用 からだまるごと デオ・ソープ ボトル本製品

内容量：500mL 価格：4,280円(税込)

中) 薬用 からだまるごと デオ・ソープ つめかえ用

内容量：500mL 価格：4,000円(税込)

右) 薬用 からだまるごと デオ・ソープ ミニボトル

内容量：80mL 価格：990円(税込)



URL： https://iforet.jp/products/detail/47

デオ・ソープ公式Instagram ： https://www.instagram.com/deo_soap/

デオ・ソープ公式 X ： https://x.com/deosoap_jp

デオ・ソープ公式TikTok：

https://www.tiktok.com/@deosoap?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@deosoap?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

■会社概要

会社名 ： 株式会社アイフォーレ

所在地 ： 神奈川県横浜市栄区飯島町109-1

代表取締役社長： 田多井 学

設立 ： 1962年12月26日

URL ： https://iforet.jp/

【お客様からのお問い合わせ先】

URL： https://cart.iforet.jp/contacts/new