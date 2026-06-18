夏のライブ・イベントの暑さ対策に！ベベリーバッテリー互換の「ベベリーミニファン」販売開始！推し活をもっと快適に。
COLOR：エメラルド、ピンク、パープル、ホワイト、ブラック
片手でいつどこでも！熱い日でも体も心もさっぱり軽く！
夏コンサート必須アイテム扇風機とペンライトバッテリーのコラボ(ハート)
暑い季節の必需品「ベベリーミニファン」登場！コンパクトなのにパワフルな風。ライブ・イベント・日常使いまで幅広く活躍
夏のライブやイベント、屋外での待機時間など、暑さ対策が欠かせない季節。
そんなシーンにおすすめなのが、持ち運びやすく、いつでも涼しさを届ける「ベベリーミニファン」です。小型で軽量なボディながら、しっかりと風を感じられる設計。
手持ち扇風機としてはもちろん、デスクやテーブルに置いて使用することもでき、日常のさまざまな場面で活躍します。
10種類のベベリーバッテリー2.0をオプションから追加購入可能！
(ハート) 嬉しいポイント (ハート)
・ 蒸し暑い夏のコンサートに重い荷物は NO
・ 面倒な電池切替と再購入は NO
・ コンサート中にファンとペンライトの放電心配は NO
★ベベリーミニファンの商品ページ★
Amazon :
https://amzn.asia/d/0dZJtCg7
Yahooショップ :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/vaniastore/acc0874
楽天市場 :
https://item.rakuten.co.jp/compia/acc0874/
強風なのに80gの軽量！いつでも持ち歩けるコンパクトサイズ
ベベリーミニファンは、バッグに入れても邪魔になりにくいコンパクト設計。
・ライブ会場での待機時間
・フェスやアウトドアイベント
・旅行やお出かけ
・オフィスやデスク周り
さまざまなシーンで気軽に使用できます。
夏のイベントを快適に楽しむための新しい便利アイテム「ベベリーミニファン」
暑さによる不快感を軽減し、好きな時間をもっと快適に楽しむために。
推し活、イベント、毎日の暑さ対策まで幅広く使える「ベベリーミニファン」。
ベベリーバッテリーとの組み合わせで、これからの季節をより快適にサポートします。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/166_1_a93c6079bbef952539980515c41e5905.jpg?v=202606181152 ]
推し活ユーザーに嬉しい「ベベリーバッテリー」と互換！
「ベベリーミニファン」の大きな特徴は、人気の「ベベリーバッテリー」と互換性があること！
ライブ会場やイベントで使用するペンライト用充電式バッテリーとして展開されている「ベベリーバッテリー」は、繰り返し充電して使用できる便利なアイテムです。
★ベベリーバッテリーの商品ページのURL★
Amazon :
https://amzn.asia/d/0et2ugwJ
Yahooショップ :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/vaniastore/acc0761
楽天市場 :
https://item.rakuten.co.jp/compia/acc0761/
推し活で使用しているバッテリーを活用できるため、イベント当日の荷物を増やしたくない方にもおすすめ。
「ペンライトだけではなく、暑さ対策アイテムにも使える」新しい推し活スタイルを提案します。
(ハート) 嬉しいポイント (ハート)
・ 頻繁な電池交換と再購入 NO
・ 電池液漏れ発生及び回路損傷 NO
・ 電池の発熱によるソケット損傷 NO
・ バッテリー丸ごと便利に交換できる
・ 確認できるバッテリーの残量
充電式再使用可能一体型バッテリーBEBERY_ベベリーの使用で大切なペンライトを守って、明るいペンライトでコンサートも思いっきり楽しみしましょう！
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/166_2_d185b66b493f4d9c870e5d8854d5aec4.jpg?v=202606181152 ]