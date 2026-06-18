ABCアナウンサー新貝まゆがお送りする“新解釈”ラジオ『新貝まゆのしんかい釈』第一回ゲストは、サッカー解説者ベン・メイブリー氏

朝日放送ラジオ株式会社

2025 年入社の新人アナウンサー・新貝まゆが、ゲストを招いて、“今の時代の当たり前”に「新解釈」をプラスしていくトーク番組です。

誰もが普段何気なく使っている言葉・感覚をテーマに、世代・立場・価値観の違うゲストと語りながら、その言葉の“今の意味”を探っていきます。少しだけ世界の見え方が変わる 60 分。 “今の感覚”を言葉にしていきます。

第一回のゲストは、サッカー解説者・コメンテーターのベン・メイブリ―氏。今回は、『サッカー』をテーマに、サッカーの始まりから今話題のFIFAワールドカップ2026についてまで、先日の日本VSオランダ戦の話も交えつつ、歴史、文化、あらゆる視点から『サッカー』を読み解きます。

知識豊富なベン氏が語るサッカートークに、新貝アナはどんな『しんかい釈』を見つけるのか？

ぜひ、お聞きください！

【第一回ゲスト】

ベン・メイブリー

英国サマセット州出身・大阪在住のサッカー解説者ベン・メイブリー。

2012 年より日本で欧州フットボール関連番組にレギュラー出演し、イングランド現地の感覚と、

日本文化への深い理解をあわせ持つ語り口で人気を集めている。

【番組概要】

番組名： 新貝まゆのしんかい釈

放送日時： 毎週金曜24時～25時（6/19・6/26・7/3 の全3回）

出演者：新貝まゆ

放送エリア：ABC ラジオ FM 93.3 MHz / AM 1008 kHz ローカル

パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。

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