【関内ホール】関内ホール40周年記念　高木凜々子　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヴァイオリンリサイタル with 神奈川フィルストリングス

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団公演チラシ オモテ公演チラシ ウラ

【企画趣旨】

横浜が生んだ若きヴィルトゥオーゾ、高木凜々子と神奈川フィル弦楽器メンバーとの“一日限り”の特別編成で贈る記念すべきコンサート。名曲のきらめきと横浜の風景を感じるメドレーの演奏がホールの歴史と未来をつなぎ、関内ホール40周年を祝います。

【概要】

◆公演名 関内ホール40周年記念

高木凜々子 ヴァイオリンリサイタルwith神奈川フィルストリングス

◆日時 2026年9月23日（水・祝）14：00開演（13：00開場）

※公演所要時間 およそ１２０分（予定） 休憩あり

※未就学児入場不可

◆料金 全席指定 一般3,000円、高校生・中学生・小学生1,500円

◆会場 関内ホール・大ホール

◆出演 ソロ・ヴァイオリン／高木凜々子

神奈川フィルハーモニー管弦楽団弦楽器メンバー

1stヴァイオリン／濱田彰子

2ndヴァイオリン／松北優里

ヴィオラ／高野香子

チェロ／高木優帆

◆予定曲目 W.A.モーツァルト：ディヴェルティメント ニ長調 K.136(125a)、

J.パッヘルベル：カノン、横浜にゆかりのある作曲家 中田喜直メドレー ほか

◆問合せ 関内ホールチケットカウンター 045-662-8411（休館日を除く10:00～18:00)

◆チケット 6月20日（土）10：00発売開始（関内ホールチケットカウンターでの発売初日の電話予約は13：00から)

【関内ホールチケットカウンター】045-662-8411（休館日を除く10:00～18:00）※窓口販売、電話予約後引取り、代引き発送販売

【関内ホールオンラインチケットサービス】https://www.kannaihall.jp/ （要GETTIIS登録）

【カンフェティチケットセンター】050-3092-0051（平日10:00～17:00）

【チケットぴあ】https://www.pia.co.jp/ Pコード：329-615

◆情報解禁日 即日可

◆主催 横浜市市民文化会館 関内ホール

＜備考＞

本リリース掲載の写真は提供「可」です。必要な場合は、下記担当までご連絡（メール）いただければデータにてお送りいたします。なお、写真にクレジットの記載があるものについてご掲載いただける場合は、クレジットの記載をお願いします。※高木凜々子の写真にクレジット「(C)Solinity Pictures inc」の記載をお願いいたします。

横浜市市民文化会館 関内ホール

横浜市市民文化会館 関内ホール 広報担当・御木または事業担当

TEL/045(662)1221

FAX/045(662)2050

MAIL/miki@kannaihall.jp

横浜市中区住吉町4-42-1



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