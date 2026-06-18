6月17日は「ルイナスの日」サステナブルアクセサリーショップ「ruinas」では年に一度の大感謝イベントを開催！

株式会社エンドレス

ビーズやアクセサリーパーツなどの企画・製造・販売を手がける株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭（しょう）易風（えきふう））が運営するサステナブルアクセサリーショップ「ruinas（rルイナス）」では、6月17日の「ルイナスの日」を記念したキャンペーンを5日間限定で開催しています。

本イベントでは、通常50％OFFのアクセサリーが、２点以上ご購入でさらに20％OFFのセールに加え、人気のアクセサリーを詰め込んだリミテッドセットの販売など、期間中にお楽しみいただける企画を実施しています。

5日間限りのイベントは充実の内容

■実施期間

2026年6月17日（水）～6月21日（日）

■ 店内アクセサリー 通常50％OFFから、２点以上ご購入でさらに20％OFF

期間中、店内のアクセサリー商品を通常の割引価格50％OFFから

２点以上ご購入でさらに20％OFFでご提供しております。

※一部、割引対象外の商品がございます。

■ 数量限定 リミテッドセット販売

人気アクセサリーを詰め込んだお得なセットを販売

●\4500相当のアクセサリーが入ったSセット 550円(税込）

●\9500相当のアクセサリーが入ったMセット 1100円(税込）

※無くなり次第終了

about ruinas

「ruinas(ルイナス）」はファッション業界が問題視している在庫や廃棄商品を減らし、サステナブルな社会実現に向けて未来を考えたオシャレを提案しています。自社の正規在庫商品・サンプル品、他社から直接仕入れた在庫など、商品の質は損なうことなく、新品のアクセサリーをリーズナブルな価格でお届けしています。

ruinas 展開店舗

https://endless-inc.jp/pages/shoplist

【常設店】（全国8店舗 2026年6月18日時点）

※一部イベントを実施していない店舗がございます。

※店舗へのお問合せ先はSHOP LISTよりご確認いただけます。

会社概要

- 会社名：株式会社 エンドレス代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）設立：平成13年7月9日事業内容：アクセサリーパーツ類の製造 ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー関連商品の小売・卸販売 ビーズ・アクセサリー店舗の運営資本金：4,000万円所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482この件に関するお問合せ先株式会社 エンドレスTEL:0120-468-290（フリーダイヤル）(受付/9:30~17:00（12:00～13:00・土日祝を除く））URL：https://endless-inc.jp/