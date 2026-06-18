オペラ、サステナビリティの新戦略「Health³」を発表　2025年の目標はすべて達成

エスエス製薬株式会社

エスエス製薬株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：元島陽子）が日本の事業を担うオペラ（Opella）は、新たなサステナビリティプログラム「Health³」を発表しました。これは、環境・社会・ビジネスの責任への取り組みにおいて、次なる一歩となるものです。Health³は、健全な地球（Healthy Planet）× 健やかな人々（Healthy People）× 健全なビジネス（Healthy Business） という3つの相互に関連する取り組みの掛け算によってインパクトが生まれるという理念に基づいており、オペラがこれまで掲げたサステナビリティ分野のコミットメントのうち、最も野心的なコミットメントです。

Health³は、オペラが下記の2025年のサステナビリティ目標をすべて達成した後の次の目標です¹。

・温暖化ガス排出量（スコープ1・2）を65%削減（2019年比目標）→ 70%削減を達成

・再生可能エネルギー利用率100%

・対象とする製造拠点における埋立廃棄物ゼロ100%

・パッケージにおける認証紙利用率100%

・健康意識と医薬品の適正使用に関する啓発対象者数 年間1億人（目標）→ 2025年時点で2億3,800万人

健全な地球（Healthy Planet）：気候変動対策の推進

気候変動は環境問題であるだけでなく、健康危機でもあります。オペラの排出量の97%がバリューチェーンに由来することから、長期的かつ構造的な脱炭素化を戦略的優先事項と位置づけています。オペラは2050年までにネットゼロを目指し、短期的な目標として2034年までにスコープ1・2・3の絶対排出量を58.8%削減することを掲げています²。これらの目標は2025年にScience Based Targets initiative（SBTi）から正式に認定を取得しており、世界の排出量の約5%を占めるヘルスケア産業にとって重要なアプローチとなります³。

健やかな人々（Healthy People）：健康推進の取り組みの拡大

セルフケアは、医療システムや地球への負荷を軽減するための最も強力な手段の一つです。欧州だけでも、年間推定12億件の軽微な疾患は、市販薬を使ったセルフケアにより対処し、合計130億時間以上の移動時間や待ち時間、22億時間以上の医師の診療時間の短縮につながっています⁴。しかし、良質なセルフケア実現には社会全体の健康リテラシーの向上が不可欠であり、向上の余地は依然として大きい状況です。そのため、オペラは2030年までに年間5,000万人の健康リテラシーを向上し、20万人の薬剤師のトレーニング実施を目指します。

健全なビジネス（Healthy Business）：倫理的リーダーシップの強化

B Corp(TM)認証を取得した初のグローバル・コンシューマー・ヘルスケア企業⁵として、オペラは高いサステナビリティ基準を設けています。オペラは、B Labの定める5年間の認証サイクルとなった新たな厳格な要件を備えるB Corp認証の取得に、改めて取り組むことを表明しています。オペラは、このマイルストーンに向けた取り組みを通して、全てのサステナビリティ基準について、継続的に改善してまいります。

マリッサ・サレツキー（チーフ・サステナビリティ・オフィサー）のコメント

複雑に絡み合うグローバルの課題には、相互に連携した解決策が必要とされています。私たちは今、その転換点に立っています。気候リスクと社会的格差は相互に絡み合い、どんな単独の取り組みでも断ち切れない連鎖的な影響を引き起こしている。Health³は、地球・人々・ビジネスおける取り組みを掛け合わせることで、単に価値を加えるだけでなく、世界の喫緊の課題に対処する能力を格段に引き上げるという、システム改革に向けた私たちの取り組みです。

*エスエス製薬が日本事業を担うオペラ（Opella.）は、アジア太平洋、中東、アフリカ（AMEA）地域の事業においてB Corp認証を取得しています。

Opella.（オペラ）について

Opella.（オペラ）は、世界のOTC医薬品（市販薬）およびVMS（ビタミン・ミネラル・サプリメント）市場において、世界第3位の規模を誇るセルフケアブランドポートフォリオを有する、セルフケア市場のチャレンジャーです。私たちの使命は、セルフケアを本来あるべき「シンプル」な形で提供し、世界中の人々の「健康をその手に届ける」ことです。すでに世界で5億人以上の消費者に選ばれています。

この使命の中核には、世界中で愛される100のブランド、11,000人を超えるグローバルチーム、13の最先端の製造拠点、そして4つのサイエンス＆イノベーションセンターがあります。本社はフランスにあり、Allegra、Doliprane、Dulcolaxなど、世界的に愛されるブランドを数多く手がけています。また、Opellaは複数の市場でB Corp認証を取得しており、「人と地球のより良い未来」に向けた取り組みにも積極的に参加しています。

私たちの使命についての詳細は、https://www.opella.com/ をご覧ください。

エスエス製薬について

エスエス製薬はOTC医薬品（市販薬）やヘルスケア製品に特化した製薬会社です。1765年の創業以来、260年にわたり健康へのニーズに応えるさまざまな製品を提供しています。世界100カ国で事業を展開し、OTC医薬品およびVMS（ビタミン、ミネラル、サプリメント）市場で世界第3位の事業規模を持つオペラの日本事業を担っています。エスエス製薬は、今後も「スイッチOTC医薬品」など付加価値の高い医薬品の開発やセルフメディケーションの推進を通じて、人々の健康と生活の質の向上に貢献してまいります。

エスエス製薬株式会社の詳細は、https://www.ssp.co.jp/ をご参照ください。

1. データ、調査方法、定義の詳細については、Opella.com掲載の「2025年サステナビリティレポート」をご参照ください。

2. オペラの温暖化ガス排出量削減目標（スコープ3）は、購入した製品・サービス、輸送・流通（上流）、出張の各カテゴリーを対象としています。

3. 4.4% 2014年Health Care Without Harmによる

HealthCaresClimateFootprint_092319.pdf

4. 「セルフケアの社会経済的調査」- GSCF - 2026年2月

5. 本リリースにおける「グローバル・コンシューマー・ヘルスケア企業」とは、北米・欧州・アジア太平洋・中南米を含む複数の主要市場で事業を展開し、多様なOTC製品ポートフォリオを持ち、コンシューマー・ヘルスケアの年間売上高が20億米ドルを超える事業体と定義しています

本資料は、オペラが 2026年6月17日（現地時間）に発表したプレスリリースを日本語に翻訳・要約・編集し、6月18日に配信するものです。本資料の正式言語はフランス語・英語であり、その内容および解釈については両言語が優先します。