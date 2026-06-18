摩耗に強い。錆びにくい。難課題を表面処理で解決

サン工業 株式会社

めっき技術のサン工業株式会社（本社：長野県伊那市、代表取締役社長：川上健夫）は、2026年7月1日（水）より東京ビッグサイトで開催される「第38回ものづくりワールド東京 （機械要素技術展）」に出展します。半導体製造装置やEV向け精密加工装置の耐久性を飛躍的に高める四つの革新技術を展示。従来比5倍の耐摩耗性を有する「超高硬度クロムめっき」、摩擦を0.1以下に抑えた「PTFE複合無電解ニッケルめっき」、環境にやさしい高耐食性めっき、光の反射を0.5％以下に抑えた究極の黒色めっき「UMB」など、業界の難課題を解決する最新技術の実用例をご覧いただけます。さらに会期中、同社技術スタッフがブースに常駐。現在お抱えの部品の摩耗やサビの課題について、その場で技術相談を承ります。

【出展の背景：半導体・EV産業の高精度化と持続可能な社会への要請】

図1 ものづくりワールド東京（機械要素技術展）出展ブースイメージ

近年、半導体技術の飛躍的な進化と電気自動車（EV）の普及、そしてそれらを支える精密加工装置の需要は、かつてない速度で拡大しています。これに伴い、関連部品には超高精度かつ極めて高い耐久性が求められるようになりました。また、世界中でSDGsへの意識が高まっており、「使い捨て」から脱却し製品の「長寿命化」やグリーン調達に代表される環境負荷低減は、我々製造業に課せられた使命であります。サン工業は、こうした産業界の課題と社会的要請に応えるため、創業以来培っためっき技術をさらに進化させた具体的なソリューションを展示します。

【主な展示技術】 四つの革新技術で製造現場の課題を解決

摩耗に強い。 ビッカース硬度Hv1，800を超える「超高硬度クロムめっき」

半導体製造装置や高精度加工装置の進化に伴い、重要部品の摩耗による精度低下や、それに伴うメンテナンス頻度の増加は製造現場の大きな課題となっています。サン工業は、400℃以上の熱処理によって従来の硬質クロムめっきの限界を突破し、湿式めっきとしては異次元の硬さとなるビッカース硬度Hv1,800以上を達成した独自の「超高硬度クロムめっき」を開発しました。

【特長】

・摩擦係数も低減し耐摩耗性は従来比約5倍に向上

・熱処理温度を上げるほど硬化が進む特殊な性質

・硬質クロムめっきの課題だったクラック発生を抑制

【期待される効果】

・部品交換頻度を1/5に削減 （メンテナンスコスト削減）

・装置稼働率の向上（生産性向上）

・離型性に優れており金型の表面処理にも最適

※近年、超硬合金の主原料であるタングステンは、中国のレアメタル等資源政策の影響により入手が困難な状況にあります。当社の「超高硬度クロムめっき」を施した鋼材は、入手困難な超硬材の代替技術として期待されており、現在その可能性を検証しています。

【ブース体験】

・量産設備による対応事例の展示と、異次元の硬さ・耐摩耗性を実際に体験いただけます。

図2 超高硬度クロムめっき 硬度の熱処理温度依存性くっつきにくい。摩擦係数0.1以下の 「PTFE複合無電解ニッケルめっき」

クリーンルームや真空環境で稼働する半導体装置などでは、潤滑油（グリス）の使用制限や、摩耗による微細な粉塵発生の抑制が強く求められます。サン工業の複合無電解ニッケルめっきは、最新の環境規制（PFOA・PFOS規制）に完全適合した、PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）粒子をおおむね20vol%共析させた技術です。

【特長】

・摩擦係数を0.1以下に抑制

・極めて高い摺動性と撥水性

・複雑な内外径にも均一な膜厚で処理可能

【期待される効果】

・可動部品のメンテナンスフリー化

・加工対象との凝着（くっつき）防止

・クリーンルーム環境での安定稼働

【ブース体験】

・各種めっき表面の滑りやすさを実際に確認できます。

図3 PTFE複合による撥水性の変化錆びにくい。 「亜鉛ニッケルめっき」と「高耐食無電解ニッケルめっき」

防衛産業をはじめとする多くの分野において、人体や環境に有害なカドミウムや六価クロムに代わる、コストパフォーマンスに優れた次世代の高耐食表面処理が切望されています。サン工業は、鉄やステンレスだけでなく、従来は難しかったアルミニウム素材にも適用可能な「亜鉛ニッケルめっき」技術を確立しました。

【特長】

・鉄、ステンレスだけでなくアルミニウムに対応

・通常のアルマイト処理の約40倍という圧倒的な防錆性能

・自社開発「高耐食無電解ニッケルめっき」は、市販高リン無電解ニッケルの２倍の耐食性を実現

【期待される効果】

・環境規制に対応し、かつ製品の長寿命化が可能

・高価な市販薬品に依存せずコストダウンを実現

【ブース体験】

・多様な高耐食性めっき技術のサンプルを展示します。

図4 アルミニウムへの亜鉛ニッケルめっきとアルマイトの耐食性比較反射させない。 反射率0.5%以下「UMBめっき（Ultimate Matt Black）」

自動運転用センサーや精密分析機器、最先端カメラなどにおいて、機器内部で発生するわずかな「光の乱反射（迷光）」は、検知精度や画像品質を著しく低下させる致命的な要因となります。サン工業独自の表面処理により誕生した「UMBめっき」は、この課題を根本から解決します。

【特長】

・可視光域から赤外領域にいたる極めて広い波長範囲において、光の全反射率を大幅に抑制

・まるで光を吸い込むかのような「究極の艶消し黒」

【期待される効果】

・自動運転センサーの検知精度向上

・精密分析機器・カメラの画像品質向上

・光学機器内部の迷光対策

【ブース体験】

・究極の艶消し黒「UMB」の質感を肉眼で直接ご体感いただけます。

・通常の黒色めっきとの比較展示も実施します。

図5 UMBめっきと黒アルマイトの全反射率比較（波長200nm～2,000nm)

【展示会開催概要】

- 展示会名：第38回ものづくりワールド東京（機械要素技術展）- 会期：2026年7月1日（水）～ 3日（金） 10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト- 出展ブース：東展示棟1-3ホール E22-10- 入場料：無料（事前登録制）▼事前来場登録はこちらhttps://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

【サン工業株式会社について】

1949年の創業以来、半導体、自動車、産業機械分野に不可欠な表面処理技術を開発・提供。20種類以上のめっきに対応する40ラインのめっき設備と、ISO 9001・IATF 16949認証を有する高品質、文部科学大臣表彰科学技術賞、厚生労働大臣賞などを受賞した高い技術力で、日本のモノづくりを支えています。

本社所在地：長野県伊那市西箕輪大芝原2148-186

設立：1949年

代表者：代表取締役社長 川上健夫

資本金：9,000万円

事業内容：半導体機器、自動車部品、産業機械へのめっき、パッシベーション等の

表面処理技術の開発・提供。

公式サイト： https://www.sun-kk.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

サン工業株式会社

営業課 河合陽賢

TEL：0265-78-4190

Email：a.kawai@sun-kk.co.jp

経営企画課 樫尾直子

TEL：0265-98-7940

Email：n.kashio@sun-kk.co.jp