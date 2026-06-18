ミラボ、埼玉県 川島町で導入する 乳幼児健診 デジタル問診票サービス「mila-e 健診」において 4か月児健康診査で利用可能に

株式会社ミラボ

自治体向けサービスを開発する株式会社ミラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役：谷川一也、以下「ミラボ」）が、埼玉県 川島町で導入する乳幼児健診 デジタル問診票サービス「mila-e（ミライー） 健診」において、2026年 6月より対象となる健診の範囲を拡大し、4か月児健康診査においてデジタル問診票の運用を開始します。

「mila-e 健診」範囲拡大の背景

埼玉県 川島町では、妊娠・子育て家庭に寄り添った子育てサービスを提供するため、2026年 3月より ミラボが開発・提供する 母子手帳アプリをベースとした「かわみん 子育て応援ナビ（＊）」、2026年4月より乳幼児健診 デジタル問診票サービス「mila-e 健診」を導入し、新生児訪問を対象に運用をしております。

導入後、多くの保護者の方々にデジタル問診票をご利用いただき、2026年 6月より以下の通り対象となる健診の範囲を拡大する運びとなりました。

＊ かわみん 子育て応援ナビについて：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000275.000068399.html

「mila-e 健診」概要

対象の乳幼児健診

新生児訪問時の問診票 ＊継続導入

4か月児健康診査（集団健診） ＊2026年6月より新規導入

対象者

川島町にお住まいで対象の乳幼児健診の受診対象年齢となる子がいる保護者の方

問い合わせ先（川島町にお住まいの方）

川島町 子育て支援課 TEL：049-299-1765

「mila-e 健診」について

■ 概要

「mila-e（ミライー） 健診」は、乳幼児健診デジタル問診票サービスです。自治体・医療機関・保護者の三者間連携ができるほか、個別健診・集団健診のどちらにも対応可能なため、継続的に記録を管理することができます。

経済産業省・厚生労働省の実証実験プロジェクトを経て、「ワクチン接種記録システム」や「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」で培った技術をベースにアップデートを重ね、主に乳幼児健診の現場でご利用いただいております。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-checkup/

■「mila-e 健診」導入を検討されている自治体様へ

個別説明会も随時実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

■ お問い合わせ：https://mi-labo.co.jp/inquiry/

■ 資料請求 ：https://mi-labo.co.jp/brochure/

※お電話の場合は以下へご連絡ください

株式会社ミラボ mila-e 健診 担当 03-6821-8600

地域のミライをつくる自治体DX「mila-e（ミライー）」

■ 公的個人認証・共通ID「mila-e 認証」

mila-e 認証は、公的個人認証・共通ID管理等が可能な公共サービスにおける認証サービスです。電子申請時の基本４情報の入力を省略でき、面倒な情報入力が簡単・便利になります。（2023年 総務省 主務大臣認定取得）

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-id/

■ 自治体窓口DX「mila-e 申請」

mila-e 申請は、自治体窓口DXサービスです。複数手続きをまとめて1回、スマートフォン等で申請できる［出生届ワンスオンリー］や、「mila-e クーポン」と組み合わせて、産後ケア事業でご利用いただいております。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-focus/

■ オンライン予約「mila-e 予約」

mila-e 予約は、予約・受付に関する 窓口業務のデジタル化サービスです。 母子健康手帳アプリ「mila-e おやこ手帳」と組み合わせて、面談・相談、教室・イベント予約などを中心にご利用いただいております。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-reservation/

■ 乳幼児予防接種デジタル予診票「mila-e 予防接種」

mila-e 予防接種は、乳幼児予防接種 デジタル予診票サービスです。自治体・医療機関・保護者の三者間連携が可能なため、利便性・業務効率向上のほか、接種間隔ミスなどの事故防止につながります。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-vaccination/

■ 乳幼児健診デジタル問診票「mila-e 健診」

mila-e 健診は、乳幼児健診デジタル問診票サービスです。自治体・医療機関・保護者の三者間連携ができるほか、個別健診・集団健診のどちらにも対応可能なため、継続的に記録を管理することができます。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-checkup/

■ 母子健康手帳アプリ「mila-e おやこ手帳」

mila-e おやこ手帳は、母子健康手帳機能と子育て支援機能を備えたアプリです。自治体からのお知らせ配信・プッシュ通知、予防接種スケジューラー（特許取得）、健診記録等、豊富な機能で子育て家庭をサポートします。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-oyakotecho/

■ デジタルクーポン「mila-e クーポン」

mila-e クーポンは、デジタルクーポンサービスです。産後ケアなどの デジタルクーポン・回数券を発行し、 利用状況をリアルタイムで確認できます。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-coupon/

株式会社 ミラボ 会社概要

・会社名：株式会社ミラボ

・所在地：東京都千代田区神田駿河台4-1-2 ステラお茶の水ビル8階

・代表者：代表取締役 谷川一也

・設 立：2013年12月

・企業HP：https://mi-labo.co.jp



ミラボの社名は「ミライ × labo（ラボ）」に由来します。「いまここにない未来を創造」し「社会に貢献する」ことを基本理念に、主に電子申請サービスや母子保健・福祉・医療・教育に関するDXサービスを展開しており、全国約300自治体のDX支援を行っております。

また、2022年12月 株式会社 Gakkenと共同で ジョイントベンチャー「hug Labo株式会社」を設立し、子育てクラウドサービス「hugmo」を運営。2023年2月「一般社団法人こどもDX推進協会」の設立に関わり、当社代表が理事を務めております。