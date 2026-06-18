不登校の少年少女が紡ぐ、衝撃のモノローグ。心揺さぶる新感覚・青春ミステリー！　文研出版より『どうして学校に行かないといけないんですか?』を発売！

株式会社 新興出版社啓林館

株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、児童書の「文研出版」ブランドで『どうして学校に行かないといけないんですか?』（文研ステップノベル）を、本日より全国の書店で発売いたします。

あらすじ

仮想空間が発達した近未来。現実に居場所がない主人公・ゆんは、不登校の少年少女が集う仮想空間「ワンダーネスト」に参加する。しかし、ある事件を機にお互いへの疑念が生まれ、彼らの隠された秘密が暴かれていくことに――。

編集者より

YAの人気著者・神戸遥真先生が自ら「挑戦作」と語る、新感覚ミステリーです。

不登校になった子どもたちの一人語りを通して、10代のリアルな悩みや苦しみが明かされていき……最後には予測不能などんでん返しが待っています！

多様な悩みを抱える少年少女が痛みを分かち合い、未来へ一歩を踏み出す姿を描いた、心揺さぶる感動作。今を生きるすべての子どもたちに贈ります！

著者

神戸遥真・作家

小説家。『スピンガール！』（メディアワークス文庫）にてデビュー。第5回集英社みらい文庫大賞優秀賞受賞。「恋ポテ」シリーズ（講談社）で第45回日本児童文芸家協会賞受賞。第21回千葉市芸術文化新人賞奨励賞受賞。『笹森くんのスカート』（講談社）で令和5年度児童福祉文化賞受賞。日本YA作家クラブ会員、日本児童文芸家協会正会員。

カシワイ・画家

イラストレーター・漫画家。漫画や書籍の装画・挿絵などを中心に幅広く活動。主な作品に『オンライン・フレンズ＠ユナ』『オンライン・フレンズ＠さくら』（講談社）、『あの子の秘密』『きみの話を聞かせてくれよ』（フレーベル館）、『生まれかわりのポオ』（金の星社）などがある。

商品情報

『どうして学校に行かないといけないんですか?』

シリーズ:文研ステップノベル

対象:小学校高学年以上

判型:四六判

本体価格:1760円(本体1600円+税10%)

ISBN:978-4-580-82742-4

HP：https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/