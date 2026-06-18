【8月5日(水)】日本ビジネスシステムズ（東証PRM5036）牧田社長を囲む経営者交流会を開催

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、自社が運営するビジネス系YouTubeチャンネル「IPOとM&Aどっちにする? TV」にて日本ビジネスシステムズ（東証PRM5036）代表取締役社長 牧田 幸弘 氏をゲストに迎えた最新動画を公開いたしました。

また、本動画の公開を記念し、牧田社長から直接経営の意思決定について学ぶことができる【先着20名限定】の「経営者限定オフライン交流会」を2026年8月5日(水)に開催することをお知らせいたします。

・登壇ゲスト：日本ビジネスシステムズ（東証PRM5036）牧田社長とは

1990年の設立以来、独立系マルチベンダーとして企業のITインフラを支え、近年はマイクロソフト製品を中心としたクラウドインテグレーション事業で圧倒的なポジションを確立しています。

2022年8月に東証スタンダードへ上場を果たし、2025年9月には東証プライムへ市場変更をしています。公募時の時価総額約367億円から、2026年5月21日終値ベースでは約900.5億円となり、企業価値を約2.5倍に拡大させています。

直近の戦略的トピックとして、大手顧客のクラウド利活用推進や大型公共系案件が好調に推移し、業績を強力に牽引。人への投資を惜しまない洗練された経営戦略を武器に、日本を代表する企業へとスケールアップを続けています。

・YouTube動画公開について

同社は、独立系SIerとして洗練されたビジネスモデルを構築し、業界内で圧倒的なポジションを築いています。

特定のメーカーに縛られないマルチベンダー体制で真に有用なITサービスを追求する姿勢が、大手企業からの厚い信頼と長期取引に繋がっています。

IPO後も力強い成長を続ける同社ですが、牧田社長の「お客様のために」という本質を突いた経営論は必見です。急拡大ではなく、社員と顧客の期待に応えることで自然とスケールしていくという、経営観が語られます。

最大のハイライトは「日本一の社員食堂（Lucy's Tokyo）」への圧倒的な投資エピソードです。

大規模なオフィス拡張が、実はコミュニケーションを円滑にし、巨大プロジェクトを成功に導く極めて戦略的な意思決定であったことが明かされます。

大手SIerがひしめく中での今後の展望や、スケールを前提としたIPOの意義など、経営者の知的好奇心を刺激する内容が満載です。組織と事業を飛躍させるヒントが詰まった本編動画を、ぜひ下記ボタンよりご視聴ください！

ご視聴はこちらから :https://youtu.be/6-zF7ix6e3Q

・交流会開催について

動画内では語りきれなかった「日本一の社員食堂」への大胆な投資決断に至る経緯や、企業の成熟に伴う最適なフェーズでのIPOの意思決定の裏側について、牧田社長に直接質問・相談ができるクローズドな勉強会＆交流会「牧田塾」を動画の撮影舞台となった同社オフィス内の「Lucy's Tokyo」にて開催いたします。

■交流会概要

・日時：2026年8月5日(水) 18:00～21:00

・会場

勉強会：日本ビジネスシステムズ株式会社 本社内 会議室

交流会：Lucy's Tokyo（日本ビジネスシステムズ株式会社 本社内）

・対象：企業の代表取締役

・定員：先着20名

・申込URL：https://www.irrobo-community.jp/event-details/nipponbijinesushisutemuzumakitashachogatodansurukeieijukuandoshokujikai?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=JBS_20260805(https://www.irrobo-community.jp/event-details/nipponbijinesushisutemuzumakitashachogatodansurukeieijukuandoshokujikai?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=JBS_20260805)

・こんな方におすすめ

・大胆な投資（オフィス・福利厚生）を自社の成長や採用に繋げたい経営者

・IPOを目指し、組織のスケールアップや上場準備のリアルな実態を知りたい経営者

・「お客様第一」の理念を組織の末端まで浸透させるマネジメント論を学びたい方

・M&AかIPOか、自社の事業スケールに合わせた出口戦略を模索している経営者

・お申込みについて

本交流会は、牧田社長と深くお話いただけるよう「先着20名限定」とさせていただいております。

募集開始後すぐの満席が予想されるため、ご参加を希望される方はお早めにお申し込みください。

交流会お申込みはこちらから :https://www.irrobo-community.jp/event-details/nipponbijinesushisutemuzumakitashachogatodansurukeieijukuandoshokujikai?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=JBS_20260805

・「IPOとM＆AどっちにするTV」とは

「IPOとM&Aどっちにする？TV」は、企業成長における重要な選択肢である「IPO」と「M&A」をテーマに、実体験に基づくリアルな体験と意思決定を発信するYouTubeチャンネルです。

実際にIPOやM&Aを経験した上場企業の経営者が出演し、意思決定の背景や成功・失敗の要因を深掘りすることで、経営者やビジネスパーソンにとって実践的な学びを提供しています。

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/