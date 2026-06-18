猛暑の夜、眠りに「風」という新発想。老舗寝具メーカーが夏の快眠を追求した「T-fine」を提案
■夏の暑さは年々激しさを増す傾向に…
「夜中に暑くて目が覚める。」
「朝起きても疲れが残っている。」
「エアコンをつけても頭だけムレる。」
そんな夏の睡眠環境に悩む人は少なくありません。
富士ベッド工業（東京都 大田区）は、「冷やす」のではなく「熱をためにくい構造」という発想から、夏の快眠を追求したT-Fineを提案します。
■背中から支える新発想のマットレス一体型枕
センタースロープ構造や2階建て構造を採用しているため、仰向け寝や横向き寝を快適にサポートし、ハーフマットレス構造が上半身全体をバランス良く”面で”支えてくれます。
■”T-fine”の独自構造が寝苦しい夏の眠りを変える
T-fineは非常に優れた通気性の中材を採用しているため、熱がこもりにくく心地良い睡眠を誘います。
様々な構造で熟眠のサポートを行い、「風を、まとう眠り」の体験をしてみては如何でしょうか。
暑さを我慢する眠りから、風をまとう眠りへ。T-fine―――
■商品概要
商品名：T-fine（ティーファイン）
サイズ：80cmX80cmx12cm(WXDXH)
重 量：2,400g
価 格：26,400円(税込)
詳 細：詳しい製品情報はこちら(https://cocochi-factory.myshopify.com/products/t-fine)
富士ベッド工業株式会社
■会社概要
創業：1957年2月1日
設立：1964年3月21日
代表者：小野 弘幸
所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号
事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売
資本金：25,000千円
公式サイト：http://fujibed.com/
公式ショップ：https://cocochi-factory.myshopify.com/
公式Ｘ(旧Twitter)：https://x.com/CocochiFac6348
公式Instagram：https://www.instagram.com/cocochi.factory_official/
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/cocochi-factory/
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