猛暑の夜、眠りに「風」という新発想。老舗寝具メーカーが夏の快眠を追求した「T-fine」を提案

■夏の暑さは年々激しさを増す傾向に…

富士ベッド工業株式会社

「夜中に暑くて目が覚める。」

「朝起きても疲れが残っている。」

「エアコンをつけても頭だけムレる。」

そんな夏の睡眠環境に悩む人は少なくありません。

富士ベッド工業（東京都 大田区）は、「冷やす」のではなく「熱をためにくい構造」という発想から、夏の快眠を追求したT-Fineを提案します。

■背中から支える新発想のマットレス一体型枕

センタースロープ構造や2階建て構造を採用しているため、仰向け寝や横向き寝を快適にサポートし、ハーフマットレス構造が上半身全体をバランス良く”面で”支えてくれます。

■”T-fine”の独自構造が寝苦しい夏の眠りを変える

T-fineは非常に優れた通気性の中材を採用しているため、熱がこもりにくく心地良い睡眠を誘います。

様々な構造で熟眠のサポートを行い、「風を、まとう眠り」の体験をしてみては如何でしょうか。

暑さを我慢する眠りから、風をまとう眠りへ。T-fine―――

■商品概要

商品名：T-fine（ティーファイン）

サイズ：80cmX80cmx12cm(WXDXH)

重 量：2,400g

価 格：26,400円(税込)

詳 細：詳しい製品情報はこちら(https://cocochi-factory.myshopify.com/products/t-fine)

富士ベッド工業株式会社

■会社概要

創業：1957年2月1日

設立：1964年3月21日

代表者：小野 弘幸

所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号

事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売

資本金：25,000千円



公式サイト：http://fujibed.com/

公式ショップ：https://cocochi-factory.myshopify.com/

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