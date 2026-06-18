【先着200名限定】ボタニカルコスメブランド「te.on」の化粧水がセットになったフェイシャル＆ボディケアプランを発売！

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長:関根赴治）が運営する「OZmall（オズモール）」（会員数500万人）のリラクゼーションサロン予約では、6/18（木）～8/16（日）の期間中、ボタニカルコスメブランド「te.on」とのコラボレーションプランを先着200名限定で販売いたします。フェイシャル＆ボディケアプランに「Botanical Toner -Kasumiiro-」（5,610円相当）がセットになったスペシャルプランは、ゆらぎやすい季節のご褒美におすすめです。

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◇ボタニカルコスメブランド「te.on」とは？

ブランドイメージ画像

「te.on（テオン）」は、鹿児島県・霧島の大自然が育んだ栄養豊富な湧水と、生命力あふれる植物を原料にしたボタニカルコスメブランド。土づくりから栽培、製造まで自ら手がけ、“食べるものと同じように、毎日安心して使えるものを”という想いのもと、自然の恵みをまっすぐに届けています。品質へのこだわりを大切にしながら、動物実験を行わず、100％自然由来成分にこだわっているのも魅力のひとつです。

キー成分には、日本固有種の希少なヤブツバキの種子を非加熱で搾った“ツバキ生オイル”を使用。丁寧に濾過を重ねたオイルは、軽やかに肌になじみ、うるおいを守るオイル成分として乾燥しやすい季節にも心強い存在に。“暮らしになじむ”をテーマにした、繊細で洗練されたデザインもポイントです。

■ブランド公式サイト：https://te-on.online/

◇POINT1：植物の恵みに包まれるリフレッシュタイムを。化粧水がセットになったフェイシャル＆ボディケアプラン

今回登場するのは、「te.on」とＯＺのリラクゼーションサロンがコラボした特別プラン。霧島産の温泉水とツバキ生オイルを配合した「Botanical Toner -Kasumiiro-」を使用し、フェイシャル＆ボディケアがセットになった贅沢なプランを実現しました。

さらに、プランで使用した5,610円相当の化粧水をお持ち帰りできるので、自宅でのスキンケアに取り入れることも可能です。

※サロンによっては施術への使用ではなく、ご自身でお試しいただく場合もございます。予めご了承ください。

◇POINT2：唯一無二の上品なムスクの香りにもうっとり。温泉水とツバキ生オイルが溶け込んだ、贅沢な化粧水をお持ち帰り

「Botanical Toner -Kasumiiro-」は、水質がよくミネラルを豊富に含む「霧島温泉水」（※1）と、自社農園に隣接する工房で丁寧に非加熱で搾った“ツバキ生オイル”を配合した、贅沢なボタニカル化粧水です。オレイン酸を豊富に含み（※2）、さらりとしたテクスチャーで肌になじむのが特徴で、アロエベラやオクラ果実、カミツレなどの植物由来成分を配合しているため、乾燥しがちな肌にうるおいを与えながら、みずみずしく整えてくれます。また、ムスクシード（オクラの種）を蒸留して香り付けした上品でやわらかな香りも印象的。毎日忙しく過ごす方のスキンケアがこだわり成分と香りで”ご自愛タイム”に。



※1 温泉水：基剤

※2 オレイン酸：約85％。通常の加熱処理を行ったツバキ油に比べ、保湿性に優れるとされる（北海道薬科大学調べ）

セットプランアイテム

・te.on「Botanical Toner -Kasumiiro-」内容量：150ml（5,610円相当）

※数量に達し次第、プラン販売を終了します

OZmall30周年特設サイト

サイト開設から30周年を迎えたOZmall。30年分のありがとうの気持ちを込めて、自分の誕生月に参加できるバースデーパーティ、おひとりさまを応援するアフタヌーンティーやビュッフェイベント、周年限定コラボプランを展開するなど、心がときめくイベントを毎月開催していきます。

■OZmall（オズモール）とは？ https://www.ozmall.co.jp/

「OZmall」は、1996年に女性ライフスタイル誌「OZmagazine（オズマガジン）」 のWEB版としてスタート。独自の編集力を活かした特集記事や、高級ホテル・レストラン・ ヘアサロンなどの贅沢なプランがお得に予約できるプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“女友達”と考えたサイト展開で、会員500万人の支持を獲得しています。

■お問い合わせ先 ： スターツ出版株式会社 広報 白土 TEL:03-6202-0311 Mail : contact-stp@starts-pub.jp