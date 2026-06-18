【副業禁止の消防士が起業して自由を手にした本】公務員という安定を捨てた男が愛媛から全国へ挑んだ実話、書籍化

株式会社サチクル

「副業禁止」という厳格なルールに縛られながら、なぜ彼は起業を決意したのか。

愛媛県今治市を拠点に活動する株式会社サチクル代表・村上博司氏（元消防士）は、このたび自身の起業体験を綴った書籍『副業禁止の消防士が起業して自由を手にした本』をAmazonにて2026年6月25日、全国書店にて7月1日に発売する。

「安定」の象徴である公務員という立場を手放し、地方からゼロで事業を立ち上げた実話は、副業・起業を夢みながらも踏み出せずにいる全国のビジネスパーソンに向けた、リアルなロードマップである。

【書籍発売の背景】

政府の後押しもあり、日本では副業解禁の流れが急速に広がっている。しかしその一方で、公務員や一部企業では依然として「副業禁止」の規則が残っており、起業を夢みながらも行動に移せない人が多数存在する現実がある。

「このままでいいのか」--そんな葛藤を抱えながら消防士として勤務していた村上氏は、副業禁止という制約の中で起業の準備を進め、退職後に株式会社サチクルを設立。ホビーツールブランド「Sachiプラモ」を立ち上げ、Amazon・Shopifyを通じた全国販売を実現した。

本書はその全過程を余すことなく記録した、地方在住・公務員起業家による初の実践的ドキュメントである。

【本書の内容】

第1章 ビジネススキルゼロの公務員が副業を始めるためのマインドセット

「安定」を疑い、「自由」を設計する思考法

第2章 法律を守りながら収入アップを実現する具体的方法

「禁止」の壁を知り、「合法」の道を拓く実践法

第3章 昭和型職場の閉塞感から自由になる方法

「昭和の呪縛」を解き、「自分らしい働き方」を守る

第4章 公務員でも安全に稼げる副業完全ガイド

「正しい副業」を選び、「稼げる仕組み」を育てる

第5章 副業から起業へ

「公務員卒業」という選択肢

【著者コメント】

「消防士として働きながら、ずっと『このままでいいのか』と感じていました。副業禁止という壁の中で、それでも自由を手にするために動き続けた経験が、同じような状況で悩む誰かの背中を押せると信じています。地方にいても、制約があっても、自由は手にできる。その証明として、この本を書きました。」 村上博司（株式会社サチクル代表取締役・元消防士）

【書籍概要】

書籍名 副業禁止の消防士が起業して自由を手にした本

著者 村上博司

出版社 セルバ出版

発売元 三省堂書店／創英社

Amazon発売日 2026年6月25日

書店発売日 2026年7月1日

定価1,650円（本体1,500円＋税10%）

ISBN978-4-86851-058-1

販売Amazon・全国書店

【講演・取材のご案内】

著者・村上博司は現在、以下のテーマでの講演・取材依頼を受け付けております。

講演テーマ例

・「副業禁止でも起業できる--制約の中での準備術」

・「公務員・サラリーマンが地方から起業する具体的な方法」

・「消防士が教えるリスク管理と起業マインド」 「昭和型職場の呪縛を解き、自分らしい働き方を手にする方法」

ご関心のある媒体・団体様はお気軽にお問い合わせください。

【著者プロフィール】

村上博司（むらかみ ひろし） 株式会社サチクル 代表取締役。愛媛県今治市在住。元消防士。在職中より自由な人生を志し、退職後に株式会社サチクルを創業。ホビーツールブランド「Sachiプラモ」を立ち上げ、AmazonおよびECサイト（https://sachi-plamo.com）を通じて全国展開中。2024年にAmazonホビーカテゴリで売れ筋ランキング1位を獲得した他、現在も該当カテゴリでランキング1位を継続中。現在は海外販売も視野に事業拡大を進めている。

【会社概要】

会社名 株式会社サチクル

代表取締役 村上博司

所在地 愛媛県今治市

事業内容 ホビーツールの開発・販売（Sachiプラモブランド）

公式サイト https://sachi-plamo.com

お問い合わせ sachikuru.ec@gmail.com