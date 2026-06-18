【産業保健面談後の施策実行を支援】フラクタルワークアウト、産業医・保健師と連携した健康支援相談を開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、企業人事、産業医、保健師、産業保健担当者、健康経営担当者向けに、産業保健面談後の施策実行を支援する法人向け健康支援相談を開始しました。

本支援では、産業医・保健師による面談や健康相談の後に、従業員が実際に取り組める運動施策、健康支援プログラム、実施後の振り返りまでを一括して支援します。

1. 提供開始の背景

企業では、健康診断結果、ストレスチェック、長時間労働面談、保健指導、産業医面談、保健師面談などを通じて、従業員の健康課題を把握する機会があります。

一方で、面談後の実務では「面談で課題は把握できたが、その後に案内できる具体的な施策が不足している」「運動や生活習慣の見直しが必要と分かっていても、職場として実行支援まで用意できていない」「産業医・保健師の助言を、健康経営施策や保健事業に接続できていない」といった課題が生じやすい状況があります。

特に、企業人事や産業保健担当者は、面談後に利用できる外部サービスの選定、専門家の確保、施策の企画、対象者への案内、実施管理、実施後の振り返りまでを担う必要があります。

そのため、産業保健面談後の支援を、助言や情報提供だけで終わらせず、従業員が参加しやすい運動施策や健康支援へつなげる実行体制が重要になります。

フラクタルワークアウトでは、法人向け健康支援、健康経営支援、メディカルフィットネスの運営を通じて、健康課題の把握後の施策設計、運動支援、実施後の振り返りまでを一気通貫で支援しています。

今回、企業人事・産業医・保健師・産業保健担当者からの相談ニーズを踏まえ、産業保健面談後の具体施策づくりを支援する健康支援相談を開始します。

2. 支援内容

本支援では、産業保健面談後に把握された健康課題や職場課題を踏まえ、企業の実施体制に応じた運動施策・健康支援施策を設計します。

本支援は、産業医・保健師による診断、治療、医療判断を代替するものではありません。

産業保健面談後に、企業が実施する健康保持・増進、運動習慣づくり、健康経営施策の実行を支援するものです。

また、法人向け健康支援サービス「BODY PALETTE」等を活用し、必要に応じて組織単位の健康傾向把握や施策設計にも対応します。

サービス名を前面に出すのではなく、企業人事・産業保健担当者が抱える実行課題の解決を中心に支援します。

・産業保健面談後の健康支援施策の設計

・産業医、保健師、企業人事との役割整理

・健康診断結果や従業員アンケート後の施策設計

・従業員向けオンライン運動プログラムの提供

・健康増進施設を活用した対面での運動指導

・職場課題や勤務形態に応じた運動施策の企画

・対象者への案内文面、参加導線、実施日程の整理

・実施後アンケート、参加状況、反応の整理

・次年度の健康経営施策・産業保健施策に向けた振り返り支援

3. 想定される活用シーン

本支援は、以下のような課題を持つ企業での活用を想定しています。

企業人事単独での相談だけでなく、産業医、保健師、健康保険組合、健康経営担当者と連携した施策設計にも対応します。

・産業医面談後に案内できる健康支援施策を用意したい

・保健師面談後の運動習慣づくりを支援したい

・健康診断結果や面談内容を踏まえた施策を設計したい

・従業員に対して参加しやすい運動機会を提供したい

・産業保健と健康経営施策を連携させたい

・面談後の支援を情報提供だけで終わらせたくない

・専門家選定、企画、実施、振り返りまで外部に相談したい

・次年度の健康経営施策や産業保健施策に向けて振り返り材料を残したい

4. フラクタルワークアウトが支援できること

フラクタルワークアウトは、法人向け健康支援、健康経営支援、メディカルフィットネスの運営を通じて、企業の健康施策を実行面から支援しています。

産業保健面談後の支援では、面談で把握された課題に対して、どのような施策を、誰に、どの時期に、どのような方法で実施するかを整理することが重要です。

フラクタルワークアウトでは、産業医・保健師の助言や企業側の課題感を踏まえながら、会議に上げやすい企画整理、対象者や実施目的の設定、専門家選定、オンライン・対面での運動プログラム提供、実施後の振り返りまでを一括して支援します。

また、健康増進施設および指定運動療法施設としての施設機能を活かし、法人向けの健康支援と、医師の指示に基づく運動療法の考え方を分けながらも、運動支援に関する専門的な相談が可能な体制を整えています。

これにより、企業人事・産業保健担当者は、個別に専門家を探したり、施策案を一から作成したり、実施後の振り返りを別途設計したりする負担を抑えながら、面談後の健康支援を進めやすくなります。

5. 期待できる運用上のメリット

産業保健面談後の健康支援を外部支援として活用することで、企業にとって以下のような運用上のメリットが期待されます。

面談で把握した健康課題をその場限りにせず、企業として実施可能な健康支援施策に落とし込むことで、産業保健と健康経営の実行力向上を支援します。

・面談後に案内できる具体的な施策を用意しやすくなる

・産業医、保健師、企業人事の役割整理がしやすくなる

・従業員が参加しやすい運動機会を設計しやすくなる

・専門家選定、企画、運用、振り返りを一括管理できる

・産業保健と健康経営施策を接続しやすくなる

・単発施策ではなく、次年度施策につながる振り返り材料を残せる

・月額換算で継続的な健康支援施策を検討しやすくなる

6. 導入の流れ

導入にあたっては、企業の産業保健体制や既存施策に応じて、以下の流れで支援します。

1. 初回相談

現在の産業保健体制、産業医・保健師との連携状況、健康診断結果や面談後の課題、対象者、実施体制、予算、希望時期を確認します。

2. 課題整理

面談後に必要な支援内容、対象者、実施目的、既存施策との接続方法、実施優先度を整理します。

3. 施策設計

オンライン運動、対面指導、セミナー、継続プログラム等の中から、目的・予算・対象者・実施期間に応じた施策を設計します。

4. 実施準備

案内文面、実施日程、参加導線、社内外の関係者との役割分担を整理します。

5. 実施

対象従業員、対象部署、対象拠点に応じて、運動施策や健康支援プログラムを提供します。

6. 振り返り

実施後の参加状況や反応を踏まえ、次回施策や次年度の健康経営施策・産業保健施策に向けた改善点を整理します。

既存施策の一部補完、産業医・保健師との共同設計、オンライン施策、対面指導、次年度に向けた継続施策設計など、状況に応じた相談が可能です。

7. ご相談について

フラクタルワークアウトでは、産業保健面談後の健康支援をはじめ、企業の健康経営施策や産業保健施策における運動施策の設計・実行・振り返りを支援しています。

「産業医面談後に案内できる施策を用意したい」

「保健師面談後の運動習慣づくりを支援したい」

「産業保健と健康経営施策を連携させたい」

「従業員向けの運動施策を外部委託したい」

「専門家選定、企画、実施、振り返りまで一括で相談したい」

このような課題をお持ちの企業人事、産業医、保健師、産業保健担当者、健康経営担当者の方は、お気軽にご相談ください。

会社概要

会社名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表者：代表取締役 高瀬雅弘

設立：2020年4月1日

資本金：5,000万円

事業内容：

法人向け健康支援・健康経営支援／BODY PALETTE（ボディパレット）の提供

メディカルフィットネス／パーソナルトレーニングジム／パーソナルピラティスの運営

URL：

フラクタルワークアウト公式サイト：https://fractal-workout.com/

BODY PALETTE公式サイト：https://body-palette.com/

加盟・参画・認定等：

PHRサービス事業協会

健康経営アライアンス

がん対策推進企業アクション

スマート・ライフ・プロジェクト

Sport in Life

東京都スポーツ推進企業

健康優良企業“銀の認定”

問い合わせ先

フラクタルワークアウト株式会社

担当：広報／事業開発 水島

Email：contact@fractal-workout.jp