烏野高校や音駒高校など全6校から選べる！学校名・スクールアイコン入りの専用ケース付き。銀行印としても使える本格仕様の「ハイキュー!! 学校ハンココレクション」

株式会社岡田商会

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会（所在地：大阪府大阪市、店長：岡山耕二郎）は自社オンラインショップにて、アニメ「ハイキュー!!」に登場する学校の学校名とスクールアイコン入りの特製印鑑ケースと自分の名前を彫刻した印鑑をセットにした「ハイキュー!!」好きのための印鑑、『ハイキュー!! 学校ハンココレクション』の販売を開始しました。

『ハイキュー!! 学校ハンココレクション』は、一般的な学校で配布される印鑑をモチーフに企画された、アニメ「ハイキュー!!」の世界への没入感がとことん楽しめるハンコです。それぞれの学校名とスクールアイコンがクールにデザインされた「専用印鑑ケース」がセットになった特別仕様。持ち運びの際も、お気に入りの学校を身近に感じることができます。

選べる学校のラインナップは全6校。烏野高校、青葉城西高校、音駒高校、白鳥沢学園高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校から、応援する学校を選ぶことができます。

選べる印鑑のデザインは2種類をご用意しました。苗字やお名前のみをシンプルに彫刻したオーソドックスな「通常デザイン」と、バレーボールのデザインの中に苗字やお名前を彫刻する、遊び心あふれる「バレーボールデザイン」から、お好みに合わせて選ぶことができます。

ハンコの印材（素材）は、木の温もりが感じられ、使うほどに手に馴染む「柘植（つげ）」と、漆黒のボディが美しく耐久性に優れた「黒水牛（くろすいぎゅう）」の2種類。どちらも朱肉をつけて押す本格仕様で、実用品としての使いやすさとコレクション性を両立しています。

サイズは認印や銀行印として使いやすい直径12ミリ。宅配便の荷物の受け取りやちょっとしたサイン代わりの認印としてはもちろん、お子さまの連絡帳や学校のプリントへの保護者印、さらには全国ほとんどの金融機関で銀行印としても登録可能です（通常デザインは実印としての登録も可能）。ポン！と押すだけで、学校や部活への想いを日常のあらゆる場面でさりげなく表現することができます。

アニメ「ハイキュー!!」ファンにはたまらない、ケースにまでこだわり抜いた『ハイキュー!! 学校ハンココレクション』。

ハンコというと事務的でお堅いイメージがありますが、わたしたちはこれからも「好きな人にはわかる」ユニークでたのしい商品企画をつうじて、ハンコに興味を持つ方を増やしてまいります。

＜参考URL＞

ハイキュー!! 学校ハンココレクション

https://item.rakuten.co.jp/hankos/haikyu-gakkohanko/ （楽天）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hankos/haikyu-gakkohanko.html （ヤフー）



アニメ「ハイキュー!!」はんこコレクション

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/haikyu/ （楽天）

https://shopping.geocities.jp/hankos/haikyu/ （ヤフー）





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(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会