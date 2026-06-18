ムーミンデザインの扇子で涼む・・・・・

アラ商事株式会社

アラ商事株式会社（本社：東京都中央区日本橋小網町18-4 代表取締役：荒川 徹）は、人気キャラクター「ムーミン」と「フォスカ」とのスペシャルコラボレーションによる扇子を発売いたしました。人気キャラクターのムーミントロール、スナフキンがデザインされた扇子コレクションになります。多くのムーミンファンの方に、ご満足いただける商品となっております。ギフトにも最適な扇子です。

【ムーミントロール】（Type-A：6001-01）

【ムーミントロールとスナフキン】（Type-B：6002-01）

扇子のこだわり

伝統とモダンが織りなす涼の美学

生地組織が細かく、デザインを綺麗にプリントし、美しい柄に仕上がっています。

上質な生地がもたらす心地よい触感と、職人の熟練した技術が込められたこの扇子は、ただの涼を求めるだけでなく、美しさと贅沢を追求できる一品です。

美しい風合い

扇子の生地は、上品な印象の美しい風合いが特徴的です。

軽量で柔軟性がある

生地が薄いので、すっきりと美しく畳む事ができ、かさばることなく、バッグやポケットに収納しやすい点も魅力です。

丈夫で壊れにくい

扇子を支える骨を扇骨（せんこつ）と呼びます。

骨数は 『間数（けんすう）』 と呼ばれ、8間～40間まで様々な形のものがあり、一般的には間数が多いほど高級で耐久性も高くなります。間数が多くなると、骨と骨の間隔が詰まり、軽い力でも風が生まれやすくなります。

持ち運びに便利な扇子袋が付属。扇子は木箱に入れてお届けいたします

木箱は温度調整に優れており、オフシーズンはこちらに入れて保管していただくことをおすすめしています。自分用としてはもちろん、大切な人への贈り物としても最適です。

＜MOOMIN × FOSCA 扇子コレクション＞購入先

ARA ONLINE STORE(https://neckwear.jp/?mode=grp&gid=3096529&sort=n)

楽天アラ商事ショップ(https://item.rakuten.co.jp/ara/moomin_fosca_sensu/)

◆価格：6,600円（税込）

◆扇子サイズ： 約22.5cm x 約2.5cm（広げた状態の幅 約41cm）

◆木箱サイズ： 約27cm x 約11cm

◆組成：ポリエステル 100％（扇面）

◆原産国：中国製