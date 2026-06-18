ＪＡ組織のバックオフィス業務改善へ　アーカイブ動画を公開中（無料）

株式会社日本農業新聞

日本農業新聞（本社：東京都台東区）は、2026年5月22日（金）に無料オンラインセミナー「オンラインセミナー バックオフィスＤＸ for ＪＡ」を開催しました。ＪＡの管理部門の業務の課題解決に向け、人事労務業務のデジタル化により、業務効率化と組合員との対話時間の確保につながる事例や、職員のマイカー通勤に潜む管理リスクの注意喚起につながる最新技術による現場変革の道筋が示されました。ＪＡグループ職員ら約200名がオンラインで参加しました。

現在、セミナーのアーカイブ動画を無料配信中です。６月18日（木）には、セミナーの様子を特集した「バックオフィスＤＸforＪＡ開催報告号」を掲載しました。

【オンラインセミナー バックオフィスＤＸ for ＪＡ アーカイブ動画（無料）】

概要： 2026年５月22日（金）に開催したオンラインセミナーの録画を編集したアーカイブ版

形式： youtubeで限定公開中（無料）

視聴・資料ＤＬお申込みURL： https://questant.jp/q/MZKZ5JFF

基調講演１.：「業務の知をデジタルで再構築する ＪＡにおけるバックオフィス人材の再定義」

株式会社パーソル総合研究所Reskilling Camp 代表 柿内 秀賢 氏

基調講演２.：「年間100社以上のＤＸ支援を通じたＤＸ実現のコツ」

パーソルイノベーション株式会社 TECH PLAYCompany 代表 片岡 秀夫 氏

事例紹介１.：「職員データの一元管理を起点とした人事労務改革」

株式会社SmartHRハイエンタープライズセールス部 内冨 幸宏 氏

ＪＡいちかわ 企画部 部長 五木田 淳 氏

事例紹介２.：「ＪＡにおけるマイカー通勤、“管理していない“が招く組織リスクとは」

株式会社スマートドライブ 新規事業検討室 営業責任者 吉田 裕樹 氏

ＪＡ三井リースオート株式会社 営業開発部 ＢＰＯ推進チーム 稲木 真優 氏

事例紹介/ファシリテーター：（株）日本農業新聞 食農イノベーション局副局長 高橋 秀昭

アーカイブ動画記念特別企画：

動画を視聴いただき、セミナーに関するアンケートにご回答いただいた方から抽選で10名様に、本セミナーで基調講演いただいた株式会社パーソル総合研究所の柿内 秀賢氏著書「リスキリングが最強チームをつくる」をプレゼントいたします（6月30日締切）

【オンラインセミナー開催の背景】

デジタル化の波があらゆる業界に広がる中、ＪＡの総務人事部門の業務の在り方は依然として紙を前提とした業務運用が中心であり、多大な時間と労力を要しているのが現状です。また、デジタル環境に慣れた若年層にとっては魅力を感じにくい職場環境となり、採用力の低下という深刻な課題にも直結します。



本企画では、ＪＡの業務実態と課題を踏まえ、人事労務業務を効率化・自動化するクラウド人事労務ソフトや職員のマイカー通勤に潜むリスクをペーパーレスで管理できるＤＸソリューションによって実現できる具体的な変革の姿と、持続可能な組織運営への転換を提案します。

【日本農業新聞とは】

1928年創刊。農業・農村・ＪＡグループの総合情報紙として、全国の農業者・JA職員に情報を届けてきた日本唯一の農業専門全国紙。近年はメディア事業にとどまらず、ＪＡグループのＤＸ推進支援・デジタル人材育成事業にも注力しています。

【お問い合わせ先】

株式会社日本農業新聞

食農イノベーション局 メディアプロモーション部

担当：藤川

TEL：03-6281-5810 FAX：03-6281-5852 Email：fujikawa.shigeto@agrinews.co.jp