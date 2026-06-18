吉祥寺のホテルで桃とマンゴーを味わい尽くす。初開催！夏を代表する二大人気フルーツが主役のスイーツブッフェを水曜夜限定で開催！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/kichijoji-e/restaurant/sorae/plan/143501/index.html

吉祥寺エクセルホテル東急（東京都武蔵野市／総支配人 斎藤 美次）2階「ラウンジ＆ダイニング SORAE」では、2026年7月1日（水）から8月26日（水）までの毎週水曜日ディナータイム限定で、「SORAE Sweets Buffet ～桃とマンゴーが誘う夏～」を開催いたします。

本フェアは、夏の人気フルーツである桃とマンゴーを主役にしたスイーツブッフェとして初開催いたします。みずみずしい甘さととろける食感が魅力の桃、芳醇な香りと果実感を楽しめるマンゴー。それぞれの個性を活かした多彩なスイーツを揃え、夏ならではの味わいをお届けいたします。

ラインアップには、ふんわりとしたスポンジと甘さ控えめのクリームが果実の魅力を引き立てる「桃のショートケーキ」「マンゴーショートケーキ」をはじめ、サクサクのパイ生地とカスタードクリーム、果実が織りなす味わいが楽しめる「ピーチパイ」「マンゴーパイ」、ほどよい甘酸っぱさが魅力の「桃のムースタルト」「マンゴーのムースタルト」などをご用意いたしました。

ショートケーキは、桃とマンゴーそのもののおいしさを感じていただけるよう、クリームの甘さを控えめに仕上げたのがこだわりです。ふんわりとしたスポンジとともに、それぞれの果実が持つみずみずしさや果実感をご堪能いただけます。

また、見た目にも涼やかなグラススイーツも充実。桃ゼリーとアールグレイゼリー、桃のコンポートを重ねた「桃とアールグレイのヴェリーヌ」は、紅茶の香りと桃のやさしい甘さが調和した上品な味わいに仕上げました。そのほか、「マンゴープリン」や「マンゴーゼリー」など、果実の魅力を存分に楽しめるスイーツが並びます。

同じ仕立てで桃とマンゴーを食べ比べられるショートケーキやパイは、本フェアならではの楽しみのひとつです。やさしい甘さが広がる桃、芳醇な果実感を楽しめるマンゴー。それぞれの個性を味わいながら、お気に入りの一品を見つけていただけます。

水曜日のディナータイム限定で開催する本フェアは、週の真ん中にほっとひと息つく“ご褒美時間”をお届けしたいという想いからスタートしたスイーツブッフェです。桃とマンゴーを主役にした多彩なスイーツとともに、ゆったりとした夏の夜をお過ごしください。

芳醇な果実感を楽しむマンゴーショートケーキみずみずしい甘さが広がる桃のショートケーキ桃とマンゴー、それぞれの個性を味わうムースタルトやグラスデザートの数々

「SORAE Sweets Buffet～桃とマンゴーが誘う夏～」概要

■場 所 ラウンジ＆ダイニング「SORAE」(吉祥寺エクセルホテル東急 2階)

※7月29日、8月5日は宴会場にて実施いたします

■提供期間 2026年7月1日（水）～8月26日（水） 毎週水曜日

■提供時間 17:30～21:00(L.O.20:30)

■料 金 大人 5,000円 4歳～12歳 3,000円 ※3歳以下無料

■メニュー例

＜スイーツ＞桃のショートケーキ、ピーチパイ、桃のムースタルト、桃とマンゴーのロールケーキ、マンゴーのショートケーキ、マンゴーのムースタルト、キャラメルマンゴケーキ、マンゴーパイ、マンゴーのパウンドケーキ、桃のパンナコッタ、マンゴープリン、杏仁豆腐 桃ソース、杏仁豆腐 マンゴーソース、桃とアールグレイのヴェリーヌ、マンゴーゼリー、割りチョコ、マカロン各種、クッキー各種

＜オープンサンドウィッチ＞

ポテトサラダ、ツナサラダ、オニオンスライス、スライスハム

＜セイボリー＞

パルミジャーノレッジャーノホールチーズで作るパスタ、SORAEカレー、ベジタブルマーケット（野菜のマリネ各種）、リーフサラダセレクション、スペシャルスープ、フライドポテト、フライドチキン

＜ソフトドリンク 各種＞

※表示料金にはサービス料12％、消費税10％が含まれております

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます

※写真はイメージです

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客様へのアルコールの提供は一切お断りいたします

【吉祥寺エクセルホテル東急 アクセス】

東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目4番14号JR中央線・京王井の頭線吉祥寺駅（北口）から徒歩8分

首都高速＜高井戸ランプ＞から15分