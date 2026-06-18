【当社初のネット出店】みんなの相続・終活窓口を関西電力「かんでん暮らしモール」にてオープン

株式会社ルリアン

相続・終活に関するプラットフォーム「みんなの相続窓口」「みんなの終活窓口」を運営する株式会社ルリアン（本社：京都府京都市、代表取締役会長兼CEO：藤巻 米隆）は、関西電力株式会社が運営する暮らしのお役立ちサービスに特化した「かんでん暮らしモール」にて、2026年６月18日から当社初となるネット出店でのサービス提供を開始いたしました。

※「かんでん暮らしモール」内サービスページかんでん暮らしモールはこちら :https://kepco.jp/miruden/kurashimall/category_top/215

インフラ×相続・終活による「安心の日常化」

超高齢社会を迎えた日本において、相続や終活への関心やニーズは年々高まりつつあります。一方で、「何から始めればいいかわからない」「誰に相談していいかわからない」と悩み、具体的な行動に移せていない方が多いのも実情です。

当社はこれまで、各種専門家と連携し、全国的な調査データや大学との共同研究（相続工学）に基づく独自の知見で、多くの方の相続・終活に関する不安や課題に向き合ってまいりました。その中で見えてきたのは、いざという時に「誰に相談していいかわからない」と迷ってしまい、結果的にご家族だけで問題を抱え込んでしまうケースの多さでした。

そこでこの度、人々の生活に密着したインフラ企業である関西電力の「かんでん暮らしモール」に参画いたしました。

日常的に利用する電気のポータルサイト（ECモール）上に「相続・終活の窓口」を設けることで、専門家へのアクセスの心理的ハードルを下げ、自分たちだけで抱え込んで疲れ果ててしまう前に、早期に適切なサポートを受けられる環境を実現します。

これは、当社が提供する相続・終活プラットフォームとして初となるネット出店の取り組みであり、当該サービスのデジタル化・日常化を推進する重要な一歩であると考えています。

提供サービスの概要

「かんでん暮らしモール」内の「生活サポート」カテゴリにて、行政書士・税理士・宅建士・ファイナンシャルプランナー等の専門家が連携し、お客様の状況に応じたオーダーメイドの解決策をご提示します。

・幅広い相談領域：戸籍収集から遺産分割協議書作成、不動産名義変更などの「相続手続きサポート」から、遺言（生前対策）やこれからの人生のデザインといった「終活サポート」まで一貫して対応いたします。

・オンライン対応による全国サポート：遠方にお住まいのご家族からのご相談も、オンラインで柔軟に対応可能です。

「かんでん暮らしモール」みんなの相続・終活窓口 限定特典

本モール経由でお申し込みいただいたお客様には、安心してご相談いただけるよう以下の限定特典をご用意しております。

１．初回相談無料：相続・終活のお悩みを専門家に無料でご相談いただけます。

２．500ポイントプレゼント：Webからの無料相談の申込・利用で「はぴeポイント」を500ポイントプレゼントします。

▽「かんでん暮らしモール」みんなの相続・終活窓口はこちら

https://kepco.jp/miruden/kurashimall/category_top/215

今後の展望

当社は、専門的なサポートをどなたでも身近に受けられる社会を目指しています。今後も様々な企業やプラットフォームとの連携を深め、相続や終活を「これからの人生を自分らしくデザインするポジティブな活動」として支援することで、一人ひとりがより豊かに安心して暮らし続けることができる社会を実現してまいります。

株式会社ルリアンについて

当社は、お客様のこれからの人生に寄り添い、専門家とともに伴走する相続・終活のプラットフォーマーです。日本国内で上場を果たしている企業は全体の0.1%程度と言われる中、東証TOKYO PRO Marketに上場しており、透明性の高い経営と上場企業ならではの安心・安全なサービスを提供しています。

◆会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76273/table/75_1_f141b6475a3c208665c38a379818db79.jpg?v=202606180251 ]