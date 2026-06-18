ゼロトラスト対応を加速。指紋認証FIDO2キー『ACS PocketKey+ Bio』がIT流通最大手DISの『韋駄天』で販売開始
宏福商事合同会社（本社：東京都荒川区）は、ACSの生体認証対応セキュリティキー「ACS PocketKey+ Bio」について、ダイワボウ情報システムの販売プラットフォーム「韋駄天」での販売が決定したことをお知らせいたします。
企業におけるゼロトラスト・セキュリティの構築が急務となる中、宏福商事合同会社は、最新の指紋認証対応FIDO2キー「ACS PocketKey+ Bio」を、ダイワボウ情報システム株式会社（DIS）が運営するIT業界最大級のB2Bポータル「韋駄天」にて販売開始いたしました。
これにより、全国のIT販売店を通じた法人への迅速な供給体制を強化します。ACS PocketKey+ Bioは、指紋認証とFIDO2認証を組み合わせたセキュリティキーです。USB Type-CとNFCに対応したコンパクト設計で、認可された本人のみがアクセスできる認証環境の構築を支援します。
本製品は、FIDO U2FおよびFIDO2（CTAP2.1）に準拠し、EAL6+の暗号化セキュリティモデル、最大10件の指紋登録、100件レジデントキー保存に対応しています。主要プラットフォームへの対応も案内されており、企業の多要素認証強化やゼロトラスト対応の流れの中で、導入提案を進めやすい製品です。
今回の販売決定により、より多くの法人顧客に向けて、導入しやすい高機能認証デバイスとして提案を強化してまいります。
主な想定用途
企業向け多要素認証
金融機関・決済関連の本人確認強化
官公庁・自治体での認証用途
医療・保険分野での安全なログイン環境整備
【製品販売情報】
🔹 ACS製品専門店K-SHOP販売サイト：(https://cbdcanna.base.shop/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release03_direct)
その他でご購入の場合
🔹 韋駄天販売サイト：(https://www.idaten.ne.jp/portal/EOCCAK001_logout.html/) iDATEN(韋駄天)はダイワボウ情報システムが運営する、 取引先の皆様とDISを結ぶIT業界最大規模の電子商取引(BtoB)システムです。
🔹 Amazon販売サイト：(https://amzn.to/4dgY2pR)
Advanced Card Systems Japan 株式会社（ACS）について
所在地:〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-2-6日本橋大栄ビル7階
設立：1995年
事業内容：ICカードリーダー／ライター、FIDOセキュリティキー、NFCソリューション
URL：https://www.acs-japan.jp/(https://www.acs-japan.jp/?utm_source=jpedm4&utm_medium=acsjp)
宏福商事合同会社について
所在地：東京都荒川区西尾久6-13-6-A103
設立：2018年12月
事業内容：貿易業（ACS日本正規代理店）
URL：http://www.kofukutrading.com(https://kofukutrading.com/acs_iccardreader/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release04_kofuku)
【お問い合わせ先】
宏福商事合同会社
Email：acsjapan(アットマーク）kofukutrading.com
URL：https://www.kofukutrading.com(https://kofukutrading.com/acs_iccardreader/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release04_kofuku)