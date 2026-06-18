リチェルカ、大学生・大学院生向け「AIエージェント開発インターン」の開催を決定

株式会社リチェルカ

株式会社リチェルカ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：梅田 祥太朗、以下リチェルカ）は、大学生・大学院生を対象とした「AIエージェント開発インターン」を開催します。課題発掘からAIエージェント開発までをやり切る5日間の集中プログラムで、8月と9月の全2回開催予定です。参加者全員に10万円の参加報酬を支給し、最優秀賞には100万円を授与し優秀者には内定パスを付与します。

■ 背景

AI技術の急速な発展に伴い、あらゆるシーンで生成AIの活用が広がっています。しかし、その多くは「与えられた課題をAIで解く」という形にとどまっており、「本質的に課題を捉え、自ら仮説を構築し、仮説検証を生成AIを活用することで繰り返し解決へと導く」能力を持つ人材は少ないのが現状です。

リチェルカは、「すべての人を、クリエイティブワーカーに。」というミッションのもと、大手企業の業務をAIネイティブなシステムで変革することを目指しています。このミッションを実現するためには、自らがクリエイティブワーカーとなり「生成AIをただ使う人材」ではなく「生成AIを活用し、本質的な価値を生み出せる人材」となる必要があると考えています。「問題を捉える仮説力」「柔軟な発想力」「生成AIを活用する力」を育てるべく、本インターンを企画しました。

■ 「AIエージェント開発インターン」概要

本プログラムは、企業に眠るあらゆる業務の負荷を紐解き、課題を見極め、生成AIを活用しながらAIエージェントを作り切り、その結果を競うインターンです。

整理されていない情報の中から課題を発見し、AIエージェントのプロトタイプを構築・発表します。与えられた情報を並べるだけでなく、業務で何が起きているかを深く理解し、課題の根本原因を特定し、解決策をAIエージェントとして実際に動く形で設計・構築します。

開催日程：

第1回 2026年8月3日（月）～8月7日（金）

第2回 2026年9月7日（月）～9月11日（金）

※いずれか1回の日程を選択

形式：オフライン参加（東京都内、田町近辺予定）

対象：2027年・2028年卒業予定の大学生・大学院生（学年・専攻不問）

選考プロセス：書類審査、事前テスト・面談を実施

参加報酬：10万円（全参加者）

最優秀賞：100万円（1名）

応募締切：2026年7月20日（月）23:59

詳細・エントリー：https://ai-agent-tournament.recerqa.com/

※選考通過者数が一定数に満たない場合、開催を見送る場合があります。

■ コメント

株式会社リチェルカ

代表取締役CEO 梅田 祥太朗

AIの進化により、知識を得ることや、形にすることのハードルは大きく下がりました。

一方で、何を課題と捉え、どのように問いを立て、AIをどう使うのかは、これまで以上に人間の力が問われています。

リチェルカでは、こうした力を基に、大手企業の複雑な業務課題を読み解き、AIを活用して現場で機能する解決策へと落とし込んでいます。

AI時代に価値を持つのは、単にAIを使えることではありません。整理しきれていない現実の業務に向き合い、違和感を見つけ、仮説を立て、解くべき問いを見極める力です。

このインターンに参加することにより、実業務の課題をAIエージェントの開発を通じて解決し、仮説力・思考力・発想力をさらに磨き込むことができます。正解が用意された課題ではなく、現実の業務に潜む本質的な問いを見つけ、AIでどこまで価値ある形にできるのか。この夏、本気で業務課題に向き合い、AI時代に更なる価値を出す人材への一歩を踏み出しませんか？

【会社概要】

会社名: 株式会社リチェルカ

設立: 2022年4月8日

代表者: 代表取締役CEO 梅田祥太朗

所在地: 東京都港区芝浦4-11-17 中野スプリングビル6階

事業内容: 受発注領域を最適化するAgentic ERP「RECERQA」の開発・提供

URL: https://recerqa.com

本件に関するお問い合わせ先

株式会社リチェルカ 広報担当

E-mail: pr@recerqa.com

URL: https://recerqa.com