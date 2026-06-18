視覚障がいのある方も、恋人や友達を探しやすく。IRODORI、全画面の音声読み上げに対応

株式会社Comet

株式会社Comet（東京都渋谷区、代表取締役：結城伊澄）は、運営する障がい者向けマッチングアプリ「IRODORI（イロドリ）」において、iOS端末の音声読み上げ機能「VoiceOver」（※1）へ完全対応を実施いたしました。これにより、視覚に障がいのある方もアプリ内のすべての画面をより快適にご利用いただける環境が整いました。

※1 VoiceOver：AppleのiOS端末に標準搭載されている画面読み上げ機能。画面上のテキストや操作ボタンを音声で読み上げ、ユーザーは視覚に頼らずに端末を操作することができます。

■ 開発の背景

令和6年4月1日の「改正障害者差別解消法」施行に伴い、事業者には障がいの有無に関わらず、誰もがサービスを利用できる「ウェブアクセシビリティ」の確保が強く求められています。

イロドリではこれまで、一部の機能において「VoiceOver」に試験対応していましたが、視覚に障がいのあるユーザー様から、さらなる改善や全面対応を望む声が寄せられていました。こうした当事者の方々の声に応え、より多くの方に安心してサービスをご利用いただくため、このたびアプリ全画面における完全対応を実施いたしました。

■ 当事者ユーザーと協働したユーザビリティテストの実施

今回の対応にあたっては、全盲のユーザー様にご協力いただき、実際の利用環境に近い形でユーザビリティテストを実施しました。

テストでは、アプリ内の各画面における「読み上げ順」「読み上げ対象」「音声で伝える内容」を一つひとつ検証。いただいたフィードバックをもとに、画面の状態や操作内容を音声のみで正確に把握できるよう改善を重ねました。

これにより、視覚に障がいのある方でも、直感的にアプリ内の情報を理解し、スムーズに操作いただける環境を実現しています。

■ 今後について

当社は今後も、さまざまな障がいをお持ちのユーザー様にイロドリをより快適にご利用いただけるよう、当事者の方々へのヒアリングを継続し、障がい特性への理解促進に努めてまいります。また、そこで得られた知見やリアルな声をサービスの改善に反映し、アクセシビリティのさらなる向上に取り組んでまいります。

イロドリは、「最初から障害をオープンにして想いを共有し、前向きな交友関係が生まれる場所」を目指しています。今後も、すべての障がい者が安心・安全に出会える環境の実現に向けて、サービス改善を重ねてまいります。

■ IRODORI（イロドリ）について

イロドリは、2023年にサービスを開始した、国内最大級の障がい者向け友活・恋活・婚活マッチングアプリです。「障がいを打ち明ける不安」を解消し、想いを共有して前向きな交友関係が生まれる場所を目指し、サービスの運営に努めています。2026年には15万ダウンロードを突破し、累計マッチング数は3万5千組以上、結婚したカップルも誕生しています。

対応端末：iPhone / Android

対応言語：日本語、英語

ダウンロードはこちら：App Store(https://apps.apple.com/app/id6444213004) / Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.irodori)

*2026年1月13日時点 当社調べ（日本国内における障害者向け友活・恋活・婚活アプリとして）

＜会社概要＞

会社名：株式会社Comet

代表者：結城伊澄

公式サイト：https://irodori.icu/

公式X：https://twitter.com/irodori_info

お問い合わせ先：info@irodori.icu