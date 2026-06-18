世界初※1の光学10倍×5,000万画素超望遠カメラと日本初※1のデュアル2億画素カメラを搭載「OPPO Find X9 Ultra」を7月8日（水）より販売開始

オウガ・ジャパン株式会社

革新的なデザインとテクノロジーで業界をリードするスマートデバイスブランドOPPOは、フラッグシップスマートフォン「OPPO Find X9 Ultra（オッポ ファインド エックスナイン ウルトラ）」を、7月8日（水）より一部の販売チャネルにて順次販売を開始します。販売開始日および販売価格の詳細は、取扱各社へお問い合わせください。

本製品の主な注目ポイント

◼世界初※1、光学10倍×5,000万画素超望遠カメラ

◼日本初※1、デュアル2億画素カメラ搭載

◼日本最大級※1の7,050mAhバッテリー

「スマホのカメラ」を超える撮影体験を追求したOPPO Find X9 Ultraは、世界初※1となる光学10倍×5,000万画素の超望遠カメラと日本初※1となるデュアル2億画素カメラを搭載しました。Hasselbladと共同開発したカメラシステムで遠くの景色や光の移ろい、人の表情まで、自然な色彩と豊かな階調で描写します。また、日本最大級※1となる7,050mAhバッテリーを搭載しながら日常使いに配慮した薄型設計を実現。長時間の撮影や移動中の使用、マルチタスクまで快適に行えます。さらに、最新のAI機能やColorOSによるスムーズな操作性が写真撮影から仕事、エンターテインメントまで、幅広いシーンで快適なユーザー体験を提供します。

Hasselbladとの共同開発による5眼カメラシステムを搭載

Hasselblad共同開発の5眼カメラシステムを搭載。5つの異なる役割を持つカメラを組み合わせることで、遠景からポートレートまで幅広い撮影シーンで高画質な撮影を実現します。高性能センサーとOPPO独自のLUMOイメージエンジンが風景や人物、夜景まで見たままに近い自然な色彩と豊かな階調を表現。超高画素カメラと高度な望遠システムで遠景から近距離まで幅広いシーンで高精細な撮影が可能です。

8K高精細動画撮影では風景の細かなディテールや人物の表情まで豊かな情報量で記録できます。10-bit Log動画撮影や新しいO-Log2、撮影後のカラーグレーディングにも対応し、Hasselblad共同開発の色彩設計が静止画でも動画でも一貫した色彩表現と豊かな階調表現を実現します。

■遠くの感動を、細部まで鮮明に捉える - 世界初※1、光学10倍×5,000万画素超望遠カメラ

世界初※1の光学10倍×5,000万画素の超望遠カメラで、遠く離れた被写体も高い解像感と自然な階調で捉えます。旅行先の風景や建築物、スポーツ観戦やライブ会場での一瞬の表情まで細部を損なわずに記録できます。光を５回反射させるOPPO独自のペリスコープ構造で薄型ボディ内部に長い光路を確保。光軸調整が色にじみや歪みを抑制し、OPPO独自の望遠センサーシフト技術で高倍率撮影時の手ブレを低減します。高倍率ズームと高画質を両立し、遠くの被写体も細部まで鮮明に描写します。さらに、大型センサーが暗所でも豊富な光を取り込み、遠景でも自然な立体感と奥行きのある描写を可能にします。

■圧倒的な解像感で、風景も人物も美しく残す - 2億画素広角カメラ

デュアル2億画素カメラのひとつ、広角カメラには1/1.12インチの大型センサーを採用。豊富な光を取り込み、風景や建築物、人物まで細部の質を繊細に描写します。高解像度ならではの情報量で撮影後のトリミングでも画質を維持しながら自由度の高い編集が可能です。Hasselblad共同開発の色彩チューニングとOPPO独自のLUMOイメージエンジンで光と影の階調や自然な色彩表現を実現します。

■人物を美しく描く - 約70mm相当の光学3倍×2億画素ポートレート望遠カメラ

もうひとつのデュアル2億画素カメラが光学3倍×2億画素のポートレート望遠カメラです。光学3倍ではポートレート撮影に最適な約70mm相当の焦点距離で人物の表情や肌の質感、衣服のディテールまで自然に捉え、背景との奥行きを活かした立体感のあるポートレート撮影を実現します。また、高画素を活かしたクロップ撮影でズーム倍率を変えても高い解像感を維持。近距離のポートレートから少し離れた被写体まで、シーンに応じた思いどおりの構図で撮影できます。1/1.28インチの大型センサーで豊富な光を取り込み、暗い場所でも被写体の質感や階調を繊細に描写。Hasselbladポートレートでは中判カメラを思わせる自然なぼけ表現と、立体感のある印象的なポートレート表現を実現します。

■壮大な風景も、グループ撮影もダイナミックに描く - 5,000万画素超広角カメラ

5,000万画素の超広角カメラは広大な風景や建築物、グループ撮影までダイナミックに描写します。広い画角でも周辺まで自然な描写を維持し、印象的な１枚として残せます。

■見たままの色彩を追求する - 次世代マルチスペクトルカメラ

24チャンネルのスペクトル解析に対応したマルチスペクトルカメラは複雑な照明環境や夕景などでもフレームのあらゆる部分で変化する色温度にインテリジェントに適応し、実際の印象に近い自然な色合いを再現。OPPO独自のLUMOイメージエンジンがシーンごとに最適な補正を行い、光のニュアンスやシーン本来の色彩を忠実に描きます。

Hasselbladナチュラルカラーソリューションによる自然な色彩表現

Hasselbladとの共同開発でOPPO Find X9 Ultraに最適化されたHasselbladナチュラルカラーソリューションは、Hasselbladが長年培ってきた色彩科学をベースに、光や陰影、色温度を緻密に解析し、見たままの印象に近い自然な色再現を目指した画像処理技術です。被写体本来の色味や空気感を大切にしながら、鮮やかすぎない落ち着いた発色と、奥行きのある階調表現を可能にします。

OPPO Find X9 Ultraでは、Hasselbladとの共同開発による色彩チューニングと、OPPO独自のLUMOイメージエンジン、マルチスペクトルカメラを組み合わせることで、複雑な照明環境や夕景などでも見たままに近い色彩表現を実現。空のわずかな色の移ろいや人物の肌の質感、街の光のニュアンスまで丁寧に描き出し、撮影時の印象に近い1枚として残せます。

Hasselbladとの共同開発を象徴する、マスターレンズデザイン

撮影体験へのこだわりを形にしたマスターレンズデザインを軸にデザイン設計を行い、Hasselblad共同開発のカメラシステムを象徴する大型カメラモジュールを採用。名機Hasselblad X2D 100C Earth Explorer Editionを思わせるシンメトリーなデザインと精密感のあるディテールがカメラとしての存在感を確立しています。また、Hasselbladカメラの絞り構造に着想を得たカメラリング部のデザインや象徴的なHasselbladオレンジのシャッターボタンなど、撮影の楽しさを感じられるディテールにもこだわりました。大型カメラシステム搭載でも重量バランスや持ちやすさを考慮した設計で、旅行から日々のさまざまなシーンまで快適な撮影をサポートします。

本体カラーはグレーグリーンのエコレザーを採用したツンドラアンバーと、渓谷の光を思わせる温かみのあるキャニオンオレンジの2色展開。特にツンドラアンバーは金属とエコレザーを融合した外装で金属素材の美しい輝きとなめらかな手触りを両立。Hasselbladとの共同開発を象徴するロゴバーを配し、クラシックカメラを思わせる佇まいと落ち着きのある質感を表現しました。

日本最大級※1の7,050mAh※2バッテリーで、長時間の撮影や外出にも対応

日本市場向けスマホとして最大級※1となる7,050mAhの大容量バッテリーを搭載。長時間の写真・動画撮影はもちろん、ナビゲーション、動画視聴、ビジネス用途まで電池残量を気にせず使えます。バッテリーには独自のシリコンカーボン技術を採用。高いエネルギー密度を実現し、7,050mAhの大容量バッテリーと持ちやすい薄型設計を両立しました。さらに、自社開発のシリコンアノードアルゴリズムによって充放電効率やバッテリー寿命を最適化。日常利用から高負荷な撮影やAI機能の活用まで安定したパフォーマンスを支えます。また、最大100W急速充電と50W AIRVOOC(TM)ワイヤレス充電にも対応。短時間で効率よく充電できるため、旅行や出張など充電環境が限られるシーンでも、外出前や移動の合間でも、すばやく充電できます。

Snapdragon(R) 8 Elite Gen 5とTrinity Engineによる、高い処理性能と電力効率

CPUには最新のSnapdragon(R) 8 Elite Gen 5を採用。OPPO独自のシステム最適化技術Trinity Engineとの組み合わせが、高負荷ゲームや動画編集、AI処理など幅広いシーンでなめらかで安定した動作を実現します。アプリの起動やマルチタスク操作も快適に行えるほか、長時間使用時でもパフォーマンス低下を抑え、日常利用から高度な処理まで安定した使用体験を提供します。処理負荷や電力消費をリアルタイムで最適化し、高い処理性能を維持しながら長時間の利用でも快適な操作性を実現します。

144Hz対応※2の2Kディスプレイによる、なめらかで鮮明な表示体験

約6.8インチのProXDRディスプレイには最大144Hz※2のリフレッシュレート対応の高精細パネルを採用。スクロールやアニメーション、ゲームプレイ時の映像も自然かつなめらかに表示し、快適な操作性を提供します。また、2K解像度で写真や動画、電子書籍などのコンテンツも細部まで鮮明に表示します。最低輝度１nit、最大輝度1800nitで屋外の明るい環境から暗い場所まで幅広いシーンで見やすく快適です。AIによる表示最適化が周囲の明るさに応じて表示を自動で調整し、長時間の使用でも快適な視聴体験をサポートします。

高い防塵・防水性能と堅牢設計で、幅広いシーンに対応

IP68、IP69※3の防塵・防水性能で真水への水没や80℃の高温水噴射への耐久性を備えています。ディスプレイには耐衝撃性に優れたCorning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2を採用。スイスSGSの耐衝撃試験をクリアし、落下や衝撃など日常のリスクから端末を守ります。スプラッシュタッチ機能対応で濡れた手でも操作しやすく、雨天時やキッチンなどの水回りでも快適に使えます。

AIマインドスペースをはじめとするAI機能※4が、日常の情報整理やコミュニケーションをサポート

AIマインドスペースをはじめ、多彩なAI機能※4搭載で日々の情報整理やコミュニケーションをサポートします。複数のアプリに分散した情報を整理・要約し、必要な情報へすばやくアクセスできるAIマインドスペースは、スケジュールやメモ、Webページなどを一元的に整理しやすく、仕事でもプライベートでも効率的に情報管理ができます。AIによる文章要約や翻訳などの機能にも対応し、日々のコミュニケーションや情報収集、業務効率化をサポートします。

Quick Share※5、O+ ConnectのPC接続機能※6とTouch to Share機能※6によるOSを超えた連携

スマートフォンやPC、タブレット間でのファイル共有やデバイス連携を快適にするQuick Share※5、O＋ConnectのPC接続機能※6とTouch to Share機能※6に対応しています。Quick Share※5はAirDropと連携し、AndroidデバイスだけでなくiPhoneやiPad、Macとのファイル共有にも対応。写真や動画、ドキュメントなどをインターネット接続なしでスムーズに共有でき、異なるOS間でも快適にデータをやり取りできます。また、O+ Connect※6のPC接続機能を使えばMacやPC上からスマートフォンをミラーリングして、シームレスにアプリへのアクセスやファイル操作ができます。キーボードショートカット対応で、画面を切り替えずに複数デバイスを効率的に操作できます。Touch to Share機能※6ならO+ Connectをインストール済みのスマホ同士を近づければ写真やファイルを簡単に共有できます。OPPOデバイスとAppleデバイス間でもスムーズにデータ転送でき、直感的に日常のコンテンツ共有ができます。

撮影体験をさらに広げる、2種の純正アクセサリー

OPPO Find X9 Ultraは純正アクセサリー（別売り）としてOPPO Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer KitとOPPO Find X9 Ultra Aramid Fiber Magnetic Caseをラインアップ。撮影から日常利用まで幅広いシーンをサポートします。

■もっと遠くへ。もっと自由な表現を - OPPO Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit

OPPO Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer KitはOPPOとHasselbladが共同設計した撮影アクセサリーキットです。オールメタルレンズボディと16枚構成の全ガラス球面レンズ採用の300mm超望遠ユニットで遠くの被写体も大きく、高精細に捉えられます。また、大型センサーによる優れた集光性能で夜景などの暗いシーンも鮮明に描写できます。さらに、光学式と電子式を組み合わせた専用のハイブリッド手ブレ補正機能が安定した超望遠撮影をサポート。4K 60fps Dolby Vision動画撮影にも対応するほか、ワンタッチ着脱やクイックペアリングで快適な撮影体験を実現します。

■薄さも質感も妥協しない - OPPO Find X9 Ultra Aramid Fiber Magnetic Case

超薄型・軽量設計と2種類のアラミド繊維を織り込んだ上質なテクスチャーを実現したOPPO Find X9 Ultra Aramid Fiber Magnetic Caseは、高強度アラミド繊維のマグネット対応純正ケースです。シルクのようになめらかな手触りと指紋がつきにくい表面仕上げを採用しています。マグネット内蔵でマグネット対応アクセサリーと併用でき、約0.6mm高くしたカメラリング周辺部がカメラ部分を傷から保護します。

■「OPPO Find X9 Ultra」取扱チャネル（2026年6月18日現在）

以下のMNO、MVNO、量販店、ECサイトで販売します。予約および販売開始日、価格については取扱各社からの発表をお待ちください。

※以下50音順

MNO：

ソフトバンクオンラインショップ内の「SoftBank Free Style」（ソフトバンク株式会社）

MVNO：

IIJmio（株式会社インターネットイニシアティブ）

量販店：

エディオン / コジマ / 上新電機 / ソフマップ / ビックカメラ / ヤマダデンキ / ヨドバシカメラ

ECサイト：

Amazon OPPO公式店 / ECカレント / OPPO公式ストア / OPPO公式楽天市場店

■発売製品[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69011/table/133_1_fcfdba092e4e62834928aa0c5ad8d2b6.jpg?v=202606180152 ]■OPPO Find X9 Ultra製品の仕様・スペック[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69011/table/133_2_eedff966f3cfd6825854d036f02404a8.jpg?v=202606180152 ]

※1 スマートフォンにおいて、2026年6月時点OPPO調べ。

※2 最大リフレッシュレート、一部のゲームシーンでのみ対応します。

※3 ［IPX8］常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、通信機器としての機能を有すことを意味します。［IPX9］4方向の角度（0°、30°、60°、90°）から、80℃の高温水をそれぞれ30秒ずつ（2分間）高圧で噴射した後でも通信機器としての機能を有すことを意味します。［IP6X］直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

※4 AI機能のご利用には、通信量に応じた通信料が発生します。

※5 Bluetooth通信範囲内で使用する必要があります。Google、Android、Quick ShareはGoogle LLCの商標です。AirDrop、iPhone、macOS、iPadOSはApple Inc.の登録商標です。iOSはCiscoの商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※6 OPPOデバイスとWindows/Mac PCとの接続や転送・iPhoneとの着信連携機能を使用するためには「O+ Connect」アプリが必要です。ColorOS 15.0以降、iOS 15.0以降、Windows 10(バージョン1903)以降、macOS 10.14以降に対応しています。

※7 DSDV対応、VoLTEはau/SoftBank/docomo/UQ mobile/Rakuten Mobile/Y!mobile (50音順)に対応。