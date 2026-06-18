スリーシェイク、KubeCon + CloudNativeCon Japan 2026にシルバースポンサーとして協賛、cfpが採択され当社エンジニアが登壇

株式会社スリーシェイク

株式会社スリーシェイク（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）は 2026年7月28日（火）～30日（木）にパシフィコ横浜で開催される「KubeCon + CloudNativeCon Japan 2026」にシルバースポンサーとして協賛し、スリーシェイクが提供するSRE総合支援サービス「Sreake（スリーク）」のブースを出展すると共に、当社エンジニアが登壇することをお知らせします。

KubeCon + CloudNativeCon Japan 2026 公式サイト：https://events.linuxfoundation.org/kubecon-cloudnativecon-japan/(https://events.linuxfoundation.org/kubecon-cloudnativecon-japan/)

■KubeCon + CloudNativeCon について

クラウドネイティブコンピューティング財団（CNCF）の旗艦カンファレンスは、2026年7月28日から30日まで、日本の横浜で開催され、主要なオープンソースおよびクラウドネイティブコミュニティの採用者と技術者が一堂に会します。CNCFの卒業プロジェクト、インキュベーションプロジェクト、サンドボックスプロジェクトが2日間にわたり連携、学習、イノベーションを通じてクラウドネイティブコンピューティングの未来を切り拓く議論に、ぜひご参加ください。

引用）KubeCon + CloudNativeCon Japan 2026 公式サイト：https://events.linuxfoundation.org/kubecon-cloudnativecon-japan/

■KubeCon + CloudNativeCon Japan 開催概要

・開催日時：2026年7月28日（火）～30日（木）

・会場：パシフィコ横浜 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

・参加手続き：以下の公式サイトより、事前の参加登録が必要となります。

https://events.linuxfoundation.org/kubecon-cloudnativecon-japan/register/(https://events.linuxfoundation.org/kubecon-cloudnativecon-japan/register/)

■ブース概要

展示ブースでは、Sreakeが提供するサービス「SRE/DevOps内製化支援」「アプリケーションモダナイゼーション支援」「AI活用支援」「データモダナイゼーション支援」等について、具体的な事例を交えてご紹介します。

ノベルティの当たる抽選会も行っていますので、是非お気軽にお立ち寄りください。

■登壇情報

登壇者：@saku3(https://github.com/saku3)

2022年に株式会社スリーシェイクに入社し、SREおよびプラットフォームエンジニアとして業務に従事。

Kubernetes を中心に、基盤運用と信頼性向上に取り組む。

低レイヤ領域や Cloud Native 技術に関心があり、OSS では CNCF Sandbox プロジェクトのOCIコンテナランタイムyoukiのメンテナーとして活動。

登壇概要：

ライトニングトーク：最初の貢献からメンテナーへ：youki内部のOSSジャーニ

登壇日時：7月29日 ・ 14:31-14:36 3階 | 313+314

https://events.linuxfoundation.org/kubecon-cloudnativecon-japan/program/schedule/?id=1191137



OSSへの貢献は、学び方やコミュニティへの関わり方を大きく変える可能性があります。しかし多くのエンジニアにとって、新規参加者からメンテナになるまでの道のりは、依然として見えにくいものです。最初のIssueをどう選ぶのか、どのように信頼を築くのか、そしてどのように役割を任されるようになるのか。

本セッションでは、Rustで書かれたOCI準拠のコンテナランタイムである youki において、Maintainerとなったエンジニアが、自身の経験を共有します。

・利用者から作り手へ: Issueをただ拾うだけでなく、自らIssueを作ることが、単発のコントリビューションを継続的な関与へと変える方法。

・少ない往復でPRをマージまで進める: レビュアーの視点を理解し、変更を適切に分割し、より早くマージに到達する方法。

・役割を任される: プロジェクトに対する明確なビジョンが、ReviewerやMaintainerという役割につながる信頼をどのように築くのか。

・影響力を広げる: Umbrella Issueを使って新しいContributorを呼び込み、1人では到達できない規模でプロジェクトを前進させる方法。

ここで紹介する内容はすべて、youki内の実際のPRやレビューコメントに基づいています。多くのContributorが直面する壁を乗り越えるためのヒントを持ち帰ってください。

【本件に関するお問い合わせ先】

本件に関するお問い合わせや翻訳者への取材のご依頼は、下記までお願いします。

株式会社スリーシェイク Sreake事業部 蔵本

TEL：03-4500-7378

E-Mail：sreake-sales@3-shake.com

■「Sreake（スリーク） 」とは

「Sreake」は、スリーシェイクの主力事業であり、SRE(Site Reliability Engineering) の導入・実践に向けた伴走型コンサルティングサービスです。

金融、製造、小売、AI、メディアなど、技術力が求められる領域で、 Google の提唱するSRE の考え方に基づき、クラウドネイティブな技術導入、開発/運用プロセスの支援をしています。

Google Cloud、AWS、Kubernetes、Observability、DBRE、MLOps などの最新技術の知見を集約し、文化も含めた「インフラ」を整備し、企業の SRE 内製化をゴールとして支援します。

サービスサイト：https://sreake.com/

【株式会社スリーシェイク】

スリーシェイクは、ITインフラ領域の技術力に強みをもつテクノロジーカンパニーです。2015年の創業から提供しているSREコンサルティング事業「Sreake（スリーク）」では、AWS / Google Cloud / Kubernetes に精通したプロフェッショナルが技術戦略から設計・開発・運用を一貫してサポートしています。またSRE領域で培ったノウハウをベースに、2020年4月にクラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」を提供開始し、ビジネス分析やマーケティングへのビックデータ活用を簡易に実現可能としました。以後、フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance（リランス）」やセキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」を提供開始し、DX時代における技術戦略設計からセキュアなアプリケーション開発、データ活用までを一貫提供可能な体制を進めています。

会社名 ：株式会社スリーシェイク

代表者 ：代表取締役社長 吉田 拓真

所在地 ：東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル7階

事業内容 ：SRE特化型コンサルティング事業「Sreake（スリーク）」運営（ https://sreake.com/ ）

セキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」開発・運営（ https://www.securify.jp/ ）

クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」開発・運営（ https://reckoner.io/ ）

フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance(リランス)」運営（ https://relance.jp/ ）

会社HP ：https://3-shake.com/