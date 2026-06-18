BLACKPANDA JAPAN、クロス・ヘッド株式会社と戦略的パートナーシップを構築 「ファストフォレンジックby情シスSAMURAI」を提供開始

BLACKPANDA JAPAN株式会社

BLACKPANDA JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：平岡正樹、以下Blackpanda）は、2026年6月より、クロス・ヘッド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳升哲也、以下クロス・ヘッド）が提供する「情シスSAMURAI」の契約企業向けに、サイバーインシデント(サイバー事故)発生時のインシデント対応サービス「IR-1」(https://hubs.li/Q04lHBvM0)の提供を開始します。グローバルセキュリティエキスパート株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社：長青柳史郎、以下GSX）との協業強化の一環として、これまで大企業にしか届かなかったインシデント対応を、中小・中堅企業にも提供いたします。

背景

サイバー攻撃は、いまや大企業だけの問題ではありません。中小企業こそ、専門人材や予算の不足から対応が遅れ、被害が深刻化するリスクを抱えています。

Blackpandaは今回、クロス・ヘッドが中小企業向けに提供するITサポートサービス「情シスSAMURAI」と連携します。情シスSAMURAIはもともと、企業の情報システム部門に寄り添い、日常のIT運用から長期的なIT戦略の立案まで幅広く支援するサービスです。このサービスにBLACKPANDAのIR-1が加わることで、ITの運用管理とサイバーセキュリティ対応を、ひとつの窓口でまとめて任せられるようになります。

IR-1のサービス概要

本サービスは、Blackpandaの「IR-1」をベースに、情シスSAMURAIが窓口となって提供するサイバーセキュリティ強化オプションです。「攻撃を受けてから慌てる」ではなく、「いつ来ても即座に動ける」体制を、日頃から整えておくことができます。

１. インシデント対応・ファストフォレンジック（年間1回） 攻撃を受けた瞬間から、専門家が動き出す

インシデントが発生したとき、最初の数時間が勝負です。本サービスは、事前契約によって証拠保全と初期調査をすぐに開始できる「応急処置」の仕組みです。「何かおかしい」と気づいた瞬間に、Blackpandaの専門チームへ即座につながります。

２. サイバー保険（年間最大1,000万円） 費用の不安を取り除き、迷わず対応できる

インシデント対応には、調査費用・復旧費用・法的対応費用など、想定外の出費がつきものです。本サービスでは年間最大1,000万円を補償。ファストフォレンジックにとどまらず、高度な緊急対応や詳細なフォレンジック調査の費用にも充当できるため、「費用が心配で動けない」という事態を防ぎます。

３. ASMツールによる脆弱性診断

ASM（Attack Surface Management）とは、自社のシステムを攻撃者の目線で見て、狙われやすい箇所を継続的に把握するサービスです。情シスSAMURAIがツールの利用を支援するため、専門知識がなくても導入・継続ができます。「知らないうちに穴が開いていた」を防ぐ、平時からの備えです。

IR-1の3つの強み

強み01｜速さ ｜即応の『サイバー消防隊』

サイバー攻撃が発生した際、初動対応のスピードが被害の拡大を左右します。IR-1では迅速に初動対応を開始し、ファストフォレンジックによる緊急初期分析を実施。被害拡大の抑止方法を即座に提示することで、インシデントの「止血と封じ込め」を最優先に対処します。事前契約により、インシデントの際に業者を探す時間的ロスがなく、すぐに専門チームが動き出せる体制が整っています。

強み02｜質｜ インシデント対応に特化したサイバー消防隊

IR-1を支えるのは、サイバーインシデント対応に特化したプロフェッショナルチームです。国家レベルの脅威を知る専門家が対応にあたるため、高度な攻撃手法にも的確に対処できます。セキュリティインシデントの現場経験が豊富なエキスパートが、侵害範囲の特定から技術的推奨事項の提示まで一貫してサポートします。

強み03｜価格｜ 圧倒的なコストパフォーマンス

従来の「飛び込み型」緊急対応は、インシデント発生後に高額な費用が発生するリスクがありました。IR-1はサブスク型の事前契約モデルにより、多くの企業でコスト負担を分散。従来価格と比べて最大10分の一のコストで同等以上のサービスを受けることが可能です。さらにサイバー保険（補償上限1,000万円）も付帯されており、調査費用・システム復旧・業務停止による損失などの財務リスクにも備えられます。

エンドースメント

BLACKPANDA JAPAN株式会社 代表取締役社長 平岡 正樹

「『情シスSAMURAI』は、日本の中堅・中小企業の情シス体制を日常的に支える信頼性の高いサービスです。今回の新オプション提供開始により、GSX様を通じてBLACKPANDAの『IR-1』のファストフォレンジックを、情シスSAMURAIによる平時の備えと組み合わせてお客様に迅速かつ効果的にご提供できる体制が実現しました。また、万が一の際にはGSXによる高度な緊急対応やコンサルティングサービスへとシームレスにつなぐことができる点も、本連携の大きな強みとなります。GSX様・クロス・ヘッド様とともに、日本企業のサイバーレジリエンス強化に貢献できることを大変嬉しく思います。」

クロス・ヘッド株式会社 代表取締役社長 徳升 哲也

「情シスSAMURAIは、お客様のIT運用を支えるだけでなく、サイバーインシデントへの備えまで一体的に担うサービスへと進化しています。今回、GSX様との協業を通じてBLACKPANDA様のファストフォレンジックを事前契約として備えておける仕組みを組み込むことができました。GSX様との連携による緊急対応との連携も可能となり、平時から有事まで切れ目のない安心をお届けできるようになりました。クロス・ヘッドは今後もお客様の目線に寄り添ったIT・セキュリティ支援を強化させてまいります。」

◆BLACKPANDA JAPAN株式会社について

社名： BLACKPANDA JAPAN株式会社

東京本社：〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目2-33IsaI AkasakA

代表者：平岡正樹

事業内容: サイバーインシデントレスポンスサービス、脅威ハンティング、デジタルフォレンジック調査、セキュリティコンサルティング、サイバー保険

設立： 2022年9月

オフィシャルサイトURL：https://www.blackpanda.co.jp/(https://hubs.li/Q04lFq9d0)

◆クロス・ヘッド株式会社について

クロス・ヘッド株式会社は、クラウドサービスをはじめとする基盤情報システムを最大限活用することでビジネスの生産性向上を実現するITソリューションカンパニーです。昨今注目される事業競争力の維持・強化、多様化する社員の柔軟な働き方の実現等、さまざまな経営課題を情報技術と人（プロフェッショナル）によって解決します。

本社所在地 ： 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス24階

代表者 ： 代表取締役社長 徳升 哲也

事業内容 ： ソリューション事業（クラウドサービス等IT基盤のコンサルティング・設計・構築）、プロダクト事業（海外IT製品の輸入・販売・サポート）、エンジニアサービス事業（常駐SEサービス）、システム運用保守事業（MSP・BPO・システム保守）、教育事業（IT技術者教育）、ファシリティサービス事業（電気通信工事・オフィス）等

オフィシャルサイト： https://www.crosshead.co.jp/

資本金 ： 3億9,500万円

従業員数 ： 4２０名（202６年4月1日現在）

＜本件に関するお問い合わせ先＞

クロス・ヘッド株式会社 ビジネスソリューション事業本部

TEL ： 03-4405-7902

E-mail： josys-samurai@crosshead.co.jp

BLACKPANDA JAPAN株式会社

Web: https//www.blackpanda.co.jp/contact/enquiry/(https://hubs.li/Q04lFMtb0)