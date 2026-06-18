「OPPO Enco Clip2 Open Earbuds」が6月25日(木)から販売開始

オウガ・ジャパン株式会社

革新的なデザインとテクノロジーで業界をリードするスマートデバイスブランドOPPOは、オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「OPPO Enco Clip2 Open Earbuds（オッポ アンコー クリップツー オープンイヤーバッズ）」を、一部の販売チャネルにて6月25日（木）より順次販売を開始します。販売開始日および販売価格の詳細は、取扱各社へお問い合わせください。

本製品の主な注目ポイント

◼耳をふさがないイヤーカフ型デザイン

◼激しい運動でも落ちにくい安定設計

◼充電ケース併用で最大40時間※1再生

OPPO Enco Clip2 Open Earbudsは、耳をふさがないイヤーカフ型デザインを採用したオープンイヤー型ワイヤレスイヤホンです。片耳約5.2gの軽量設計に加え、形状記憶ニッケルチタン合金を採用したEarHug(TM)デザインにより、快適な装着感と安定したフィット感を実現しました。3,500人以上の耳データ※2をもとに設計されており、ランニングやトレーニングなどのアクティブなシーンでも落ちにくく、長時間でも快適に使用できます。また、Dynaudioによるサウンドチューニングに加え、11mm低音ドライバーと9mm高音ドライバーによるデュアルダイナミックドライバー構成、デュアルDACを搭載。細部までクリアなサウンドと豊かな音楽表現を楽しめます。さらに、骨伝導VPUとAI通話ノイズ低減技術により、騒がしい環境でもクリアな通話品質※3を実現します。バッテリーは、イヤホン単体で最大9.5時間※1、充電ケース併用で最大40時間※1の音楽再生に対応。通勤・通学から仕事、運動までさまざまなシーンで快適に利用できます。

耳をふさがないイヤーカフ型デザインと快適な装着感

OPPO Enco Clip2 Open Earbudsは、耳をふさがないイヤーカフ型デザインを採用したオープンイヤー型ワイヤレスイヤホンです。片耳約5.2gの軽量設計に加え、形状記憶ニッケルチタン合金を採用したEarHug(TM)デザインにより、快適な装着感を実現。3,500人以上の耳データ※2をもとに設計することで、耳の形にフィットしやすく、長時間でも安定した装着感を提供します。

また、TUV Rheinland Comfortable Fit認証も取得しており、通勤・通学から仕事、運動まで、さまざまなシーンで快適なリスニング体験をサポートします。加えて、左右対称デザインを採用しているため、左右を気にすることなく装着できます。装着状態に応じて音声チャンネルを自動で最適化することで、スムーズに使用できるほか、両耳でも片耳だけでも※4用途に合わせて利用できます。水滴をモチーフにしたなめらかなフォルムが耳元になじみ、さまざまなスタイルに自然に調和。スレートグレーの落ち着いた色合いが、洗練された印象を演出します。

激しい運動でも落ちにくい安定設計

耳に触れる部分には流線型のコンフォートビーン形状を採用し、耳との接触面積を広げることで快適性と安定性を高めながら、耳への圧迫感を軽減しました。イヤホンを支えるブリッジ部分には、弾性が優れた形状記憶ニッケルチタン合金を採用。30,000回以上の屈曲試験※5をクリアした高い耐久性により、繰り返し使用しても形状を維持しやすく、長時間装着しても安定したフィット感を実現します。ランニングやトレーニングなどのアクティブなシーンでも落ちにくく、音楽を楽しみながらフィットネスに集中できます。さらに、IP55※6の防塵・防水性能にも対応。運動時の汗や突然の雨などにも配慮した設計で、屋内外を問わず安心して使用できます。

最大40時間再生※1で、１日中使えるロングバッテリー

イヤホン単体で最大9.5時間、充電ケース併用で最大40時間※1の音楽再生に対応。通勤・通学から仕事、運動まで、さまざまなシーンでバッテリー残量を気にせず音楽や通話を楽しめます。また、高音質コーデックLHDC使用時でも、イヤホン単体で最大8時間※1、充電ケース併用で最大36時間※1の再生が可能です。外出先や移動中でも、バッテリー残量を気にせず利用できます。

Dynaudioによるサウンドチューニングと豊かな音楽体験

OPPOは20年以上にわたるBlu-ray開発で培った音響技術と、デンマークの名門オーディオブランドDynaudioの音響ノウハウを活かしたサウンドチューニングを採用。OPPO Enco Clip2 Open Earbuds には、11mm低音ドライバーと9mm高音ドライバーによるデュアルダイナミックドライバー構成に加え、デュアルDACを搭載。クリアな高音から迫力ある低音まで、バランスの取れた豊かなサウンドを実現しました。

さらに、ダイポール音場技術により、背面ベントから発生する逆位相の音波で音漏れを抑制。できるだけ周囲に配慮しながら、快適に音楽を楽しめます※7。LHDC 5.0やHi-Res Audio Wirelessにも対応しており※8、高音質なワイヤレス再生を実現します。また、スマートフォンを操作しなくても、イヤホン本体をスワイプするだけで音量調整が可能です。一定の音量以上になると、EQが自動的に音声の聞き取りやすさを強化。騒がしい環境でも、音楽やポッドキャストをクリアに楽しめます。

骨伝導VPUとAIノイズ低減によるクリアな通話品質※3

OPPO Enco Clip2 Open Earbudsは、トリプルマイクに加え、AIクリア通話専用NPUと骨伝導VPUセンサーを搭載しています。さらに、AI通話ノイズ低減アルゴリズムにより、周囲のノイズと人の声を正確に判別。街中や駅構内などの騒がしい環境でも、ノイズを効果的に低減し、クリアな音声通話を実現します。通話はもちろん、オンライン会議や音声チャットなど、さまざまなシーンで活用できます。

AI翻訳※9やデュアルデバイス接続など便利機能も充実

OPPO Enco Clip2 Open Earbudsは、最新のBluetooth(R) 6.1に対応し、高速かつ安定したワイヤレス接続を実現しました※10。さらに、日常をより快適にするさまざまな機能を搭載。イヤホン本体のタップ操作に対応しており、Gemini音声アシスタントやAI翻訳※9、クイック撮影※11などの機能へすばやくアクセスできます。スマートフォンを取り出すことなく操作できるため、移動中や外出先でもスムーズに利用できます。

また、リアルタイムAI翻訳機能※9にも対応。イヤホンと対応するOPPOスマートフォンを連携することで、海外旅行や外国語でのコミュニケーションをサポートします。

デュアルデバイス接続※12にも対応しており、スマートフォンとタブレット、パソコンなど2台のデバイスへ同時に接続可能。利用シーンに応じて接続先を切り替える手間を軽減します。そのほか、イヤホン落下検知機能も搭載。イヤホンの落下を検知すると、専用アプリから位置を確認できるため、紛失時にも安心です。

■「OPPO Enco Clip2 Open Earbuds」取扱チャネル（2026年6月18日現在）

以下のECサイトで販売いたします。

※以下50音順

ECサイト：

Amazon OPPO公式店 / OPPO公式ストア / OPPO公式楽天市場店

■発売製品

■「OPPO Enco Clip2 Open Earbuds」製品の仕様・スペック

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69011/table/132_1_6db8e11f35afa282ddb9416c40505acc.jpg?v=202606180152 ]

基本スペック

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69011/table/132_2_360a0bd325f7a0b64cb4c090bb6e3877.jpg?v=202606180152 ]

※1 データはOPPO実験室によるものです。OPPO Enco Clip2は、AACモード、音量50%、充電ケース使用時に最大40時間の再生が可能です。再生時間は、音量設定、再生コンテンツ、着信、接続端末、周囲の環境、使用機能などにより異なる場合があります。

※2 OPPO実験室で収集されたデータに基づいています。

※3 騒がしい環境でも、クリアな通話品質を実現します。本機能は周囲の騒音レベルの変化を検知すると自動的に有効になります。手動設定は不要です。実際の通話品質は、使用状況や周囲の環境、アプリの対応状況などによって異なる場合があります。

※4 自動左右認識の精度は、頭の動きや体の姿勢によって異なります。イヤホン装着後、軽く頭を傾けることで、より正確に左右を認識できます。装着時間や姿勢、使用環境などにより、認識精度が異なる場合があります。

※5 データはOPPO実験室によるものです。管理された試験環境下でのテストにおいて、形状記憶ニッケルチタン合金シートは30,000回以上の折り曲げに耐えることが確認されています。製品仕様や製造工程の違いにより、曲げ角度や加わる力によって実際の使用感が異なる場合があります。ご使用の際は、接続ブリッジ部分を過度に引っ張ったり、圧力を加えたり、折り曲げたりしないでください。形状記憶合金の性能や装着感に影響を与える可能性があります。

※6 イヤホン本体はIP55防塵・防水性能に対応していますが、充電ケースは対応していません。汗による故障を防ぐため、激しい運動中の使用は避けてください。イヤホンが破損している場合、防水性能は保証されません。イヤホンや手が濡れている場合は、十分に乾かしてから操作または充電ケースへ収納してください。濡れた状態で充電ケースへ収納すると、故障の原因となる場合があります。

※7 静かな環境では、聴覚保護および音漏れ防止のため、音量を下げて使用することをおすすめします。実際の使用感は環境によって異なる場合があります。

※8 Hi-Res AudioはLHDC 5.0以上に対応した端末で利用できます。ColorOS 12.0以降を搭載したOPPOスマートフォンでは、「イヤホン機能」から設定可能です。その他のAndroid 8.0以降の端末では、Google Playからダウンロード可能な「HeyMelody」アプリが必要です。iOS端末はHi-Res Audioに対応していません。

※9 AI翻訳は、ColorOS 15.0.1以降を搭載した一部のOPPO端末で利用可能です。対応言語は今後追加される場合があります。最新の対応状況については、アプリ表示をご確認ください。

※10 OPPO Enco Clip2は、OPPOスマートフォンと組み合わせて使用することで、より快適に使用できます。また、Bluetooth(R)対応端末にも対応しています。Bluetooth(R)の最大通信距離は約10mです。Bluetooth(R)の特性上、周囲の電磁干渉などにより接続が不安定になる場合があります。

※11 写真撮影のクイックタップ機能は、ColorOS 12.0以降を搭載した一部のOPPO端末で利用できます。AI翻訳は、ColorOS 15.0.1以降を搭載した一部のOPPO端末で利用可能です。対応言語については、アプリ内の表示をご確認ください。

※12 ColorOS 12.0以降を搭載したOPPOスマートフォンでは、「Bluetooth(R) - OPPO Enco Clip2 - イヤホン機能」から本機能を設定できます。Android 8.0以降、iOS 13.2以降の端末では、「HeyMelody」アプリをダウンロードしてイヤホンを設定できます。デュアルデバイス接続の動作は接続端末によって異なる場合があり、PCへの切り替えに時間がかかる場合があります。

OPPOについて

OPPOは、「Make Your Moment（自分だけの瞬間を描こう）」をブランドスローガンに掲げる世界をリードするスマートデバイスブランドです。2008年に最初のフィーチャーフォン「A103 Smiley Face」を発表以来、OPPOは、デザインの美しさと革新的な技術を両立させながら、新たな価値の創出を目指してきました。現在OPPOは、FindシリーズやRenoシリーズを中心とした多様なスマートフォンやIoT機器、ColorOSを提供しています。 OPPOは、70以上の国と地域で事業を展開、4万人以上の従業員が「自分らしさを愛し、今を楽しむ」世界中のお客様を応援しています。

公式WEBサイト:https://www.oppo.com/jp/

X :https://x.com/OPPOJapan/

Instagram :https://www.instagram.com/oppojapan/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@oppojapan_official