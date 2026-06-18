本格的な仕上がりと料理が楽しくなるデザインで、アメリカで大ヒット中（※1）アメリカで売上No.1 のノンフライヤー（※1）「Ninja Crispi」に新色4色が登場！

シャークニンジャ合同会社

シャークニンジャ合同会社は、アメリカで売上No.1のノンフライヤー(※1)「Ninja Crispi（クリスピー）」において、新色4色を追加し、2026年6月18日（木）より全国の家電量販店、インターネットショップ、SharkNinja公式オンラインストア等で発売いたします。

「Ninja Crispi（クリスピー）」は、ノンフライヤーアメリカNo.1（※1）のノンフライ技術（強力熱風ファン、高火力ヒーター、高熱伝導プレートによる熱循環）により、ジューシーで本格的な仕上がりを実現します。さらに、ワンタッチで簡単に調理できる操作性と、お手入れのしやすさも兼ね備えた最新型ノンフライヤーです。

この度、新たに「ピンク」「ブルー」「ミント」「ホワイト」の4色が加わり、既存カラーと合わせて全7色のラインナップを展開。製品仕様も見直し、Lサイズガラスコンテナ中心のセット内容へ刷新することで、市場想定価格を従来の29,700円（税込）から24,750円（税込）へ改定しました。

加えて、新色発売を記念し、発売時にはさらにお求めやすい「お試し価格（※2） ：19,800円（税込）（公式オンラインストア）」での販売を予定しています。また、本製品ならではの本格的な焼き上がりを魅力的に伝えるキャッチコピー「旨みロック(TM)」による大規模なコミュニケーションを展開します。

「Ninja Crispi」ラインナップ

新カラー展開

FN100JPK ピンクFN100JBL ブルーFN100JGN ミントFN100JWH ホワイト（SharkNinja公式オンラインストア限定カラー）

既存カラー展開

FN100JST ベージュFN100JGY ネイビーFN100JGN1 セージグリーン（SharkNinja公式オンラインストア限定カラー）

ライフスタイルに合わせて選べる全7色の豊富なカラーバリエーション

今回新たに「ピンク」「ブルー」「ミント」「ホワイト」の4色が登場し、既存の「ベージュ」「ネイビー」「セージグリーン」と合わせて全7色のラインナップとなりました（※3） 。キッチンや食卓のインテリア、ご自身のライフスタイルに合わせてお好みのカラーを選べ、楽しさが広がります。

Lサイズガラスコンテナ中心のセット内容へ刷新し、よりお求めやすい価格に

新モデルでは、製品の仕様を見直し、Lサイズのガラスコンテナを中心としたセット内容に統一しました。これに伴い、市場想定価格を従来の29,700円（税込）から24,750円（税込）へ改定し、よりお求めやすい価格を実現しました。あわせて、新色発売を記念し、発売時にはさらにお求めやすい「お試し価格（※2）：19,800円（税込）（公式オンラインストア） 」での販売を予定しています。

「旨みロック(TM)」強力熱風と高火力で、旨みを閉じ込めるように調理。食材本来のおいしさを引き出し焼き上げる

「Ninja Crispi」が実現する本格的な焼き上がりをより分かりやすく表現するキャッチコピー「旨みロック(TM)」によるコミュニケーションを展開します。

本製品は、アメリカNo.1ノンフライヤー（※1）が誇る独自のノンフライ技術（強力熱風ファン、高火力ヒーター、高熱伝導プレートによる熱循環）と、Ninja独自のガラスコンテナを組み合わせることで、手軽においしい焼き料理が仕上がる点が特長です。実際に、発売前の調査や発売後のレビュー等においても高い評価と満足度を獲得しています。こうした「Crispiを使えば誰でも簡単に実現できる、感動的な焼き上がり」の魅力を「旨みロック(TM)」とともに伝えてまいります。

「Ninja Crispi」主な機能・特長

1.食材本来のおいしさを引き出す、本格的な仕上がり

2.3つの調理モード搭載！ボタンを押すだけで簡単調理

3.簡単お手入れ＆食器洗い乾燥機対応で毎日使いやすい

4.「下ごしらえ→調理→サーブ→保存→温め直し」を一台でできる最新型ノンフライヤー

FN100JPK ピンクFN100JBLブルーFN100JGN ミントFN100JWHホワイト

１．食材本来のおいしさを引き出す、本格的な仕上がり

強力熱風・高火力・高熱伝導、アメリカNo.1 (※1)のノンフライ技術

大型の「強力熱風ファン」、1,400Wの「高火力ヒーター」、アルミニウム製の「高熱伝導プレート」による３つの熱伝導によって食材を包み込むように熱が広がることで、ジューシーで本格的な仕上がりを実現します。またガスや火を使わなくてもグリル調理、焼き魚、ヘルシーな揚げ物などの調理ができるため、誰でも安心して料理を楽しむことができます。

２．3つの調理モード搭載！ボタンを押すだけで簡単調理

パワーポッド（本体）をかぶせて、クリスプ、ベイク・ロースト、リクリスプの３つから調理モードを選び、調理時間をセット、あとは火加減の調整不要でお任せ調理が可能です。

1. クリスプ ：揚げ物がカリッとジューシーに

2. ベイク・ロースト ：ハンバーグや魚料理、スイーツがふっくらに

3. リクリスプ ：揚げ物などの温め直しに

油で揚げた場合と比べて、Crispiで調理した油不使用の揚げ物は食材の脂質を75％以上減らす（※4）ことができ、ヘルシーな料理も楽しめます。

日本の料理専門家とともに開発した100種類以上のオリジナルレシピをご用意し、レシピサイト「Ninja Kitchen」に掲載中です。また、透明なガラスコンテナを採用しているため、調理中の変化が一目でわかり、失敗しにくく、誰でも楽しみながら調理を行っていただけます。

＜クリスプ モード＞

（左から、サーモンのレモンハーブグリル / シーフードマカロニグラタン / アップルパイ）

＜ベイク・ロースト モード＞

（左から、スペアリブ / グリルハンバーグ / 魚介のアクアパッツァ風）

＜リクリスプ モード＞

例：フライドポテト 例：天丼

３．簡単お手入れ＆食器洗い乾燥機対応で毎日使いやすい

ガラスコンテナはガラス製のため、汚れや焦げが付着しにくく、においや汚れも落としやすいので、お手入れも簡単です。プレートはノンスティック加工を採用し、フッ素加工不使用なので安心です。また、本体を除くすべての付属品（ガラスコンテナ、プレート、フタ、アダプタ）は食器洗い乾燥機対応なので後片づけも手間がかかりません。

さらにガラスコンテナひとつで「下ごしらえ」から「加熱調理」、「サーブ（提供）」、「冷蔵・冷凍保存」、「温め直し」まで行えるため、調理の段取りがスムーズになり、洗い物も減って、より気軽に料理をお楽しみいただけます。

４. 「下ごしらえ→調理→サーブ→保存→温め直し」を一台でできる最新型ノンフライヤー

付属のノンスティックプレート

本製品ひとつで、「下ごしらえ」、「加熱調理」、「サーブ（提供）」、「冷蔵・冷凍保存」、さらには「温め直し」まで対応可能です。

保存用のフタが付属しており、冷蔵・冷凍保存にも対応しているため、作り置きにも便利です。一度冷蔵・冷凍保存した料理を再加熱することも可能です。

「Ninja Crispi」主要スペック

「Ninja Crispi（クリスピー）」

市場想定価格 ： 24,750円（消費税込）

既存カラー ： ベージュ、ネイビー、セージグリーン（SharkNinja公式オンラインストア限定カラー）

新色カラー ： ピンク、ブルー、ミント、ホワイト（SharkNinja公式オンラインストア限定カラー）

製品サイズ ： 高さ290 × 幅290 × 奥行250mm（※6）

製品重量 ： 約4.4kg(※6)

ガラスコンテナ容量 ： 3.8L

定格消費電力 ： 1,420W

付属品 ： 耐熱ガラスコンテナ(L)、ノンスティックプレート(L)、

保存用フタ(L) 、Lサイズ用アダプタ、レシピブック

保証期間 ： 2年間

「Sサイズガラスコンテナセット」概要

市場想定価格 ： 6,050円（消費税込）

製品サイズ ： 高さ100 X 幅220 x 奥行183 mm（※7）

製品重量 ： 約1.0kg（※7）

ガラスコンテナ容量 ： 1.4L

セット内容 ： 耐熱ガラスコンテナ(S)、ノンスティックプレート(S)、密閉用フタ(S)

シャークニンジャについて

シャークニンジャはアメリカのボストン郊外に本社を置く、家庭用フロアケアとキッチン家電を中心に家電製品を開発し提供するリーディングカンパニーです。Shark(R)（シャーク）はアメリカでシェアNo.1(※8)の フロアケアブランド、そしてNinja(R)（ニンジャ）はアメリカで最も売れている小型キッチン家電製品(※9)を展開しています。

2018年7月、シャークニンジャは日本に上陸し、コードレススティッククリーナー、ハンディクリーナー、スチームモップなど、主にフロアケアブランドSharkで革新的な製品のラインナップを発売し、家電量販店において充電式ハンディクリーナー市場で販売シェアNo.1(※10)を獲得しています。

「消費者の本当のニーズに応える、消費者に寄り添った革新的な製品を提供する」ことを標榜し、日本のためにデザインされた全く新しいコードレススティッククリーナー「EVOPOWER(R)SYSTEM」や、今までの概念を変える革新的なハンディクリーナー「EVOPOWER(R)」など数々の人気製品を発売してまいりました。2025年6月には「360°クリーニング」を実現するShark最上位のコードレス掃除機「Shark(R) PowerClean 360」、9月には「360°クリーニング」を可能とした軽量コードレス掃除機「Shark(R) EVOPOWER SYSTEM BOOST/BOOST＋」を発売。そして2026年6月には、Shark史上最もゴミを取り除く最上位パワーコードレス「 Shark(R) PowerClean 360 PRO」を発売しました。2025年5月には「Shark(R) FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン」を発売し、扇風機市場に初参入しました。

また、2025年5月には、小型キッチン家電ブランド「Ninja」の新製品として、パワフル・コンパクトで 自動プログラム搭載のコードレスミキサー「Ninja Blast Max コードレスミキサー」、2025年11月には 新感覚の加熱調理家電「Ninja Crispi（クリスピー）」を発売しています。

徹底的な使用調査をし、お客さまの声に耳を傾けながら、それぞれの国や家庭に合わせた開発を実施しています。これからも「5つ星の満足度」を目指し、より良い製品を最先端のテクノロジーを駆使し提供し続けます。

公式HP：https://www.sharkninja.jp

※1 出典: Circana LLC, Retail Tracking Service USにおける2026年1月3日までの52週間の売上金額合計。対象カテゴリー：ノンフライヤー（対象製品：FN101）

※2 店舗により異なる場合あり

※3 ホワイトおよびセージグリーンは、SharkNinja公式オンラインストア限定カラーです。

※4 カットした生ジャガイモを油で揚げたフライドポテトとの比較

※5 Sサイズガラスコンテナ（写真上）は別売りです。

※6 本体にLサイズ用アダプタ、耐熱ガラスコンテナ（L）、ノンスティックプレート（L）装着時

※7 耐熱ガラスコンテナ（S）、ノンスティックプレート（S）、密閉用フタ（S）セット時

※8 出典：Circana/LLC, Retail Tracking Service 2025 USにおける2025年1月4日までの52週間の売上金額合計。対象カテゴリ：フロアケア全体（サブカテゴリ：フローリングクリーナー、キャニスター型掃除機、カーペット用クリーナー、ハンディ掃除機、ロボット掃除機、 スティック型掃除機、アップライト型掃除機、業務用掃除機）

※9 出典:CircanaLLC,RetailTrackingServiceUSにおける2026年1月3日までの52週間の製品別売上金額。対象製品：FS301

※10 自社調べ