VESA取り付け式のモニター裏収納トレイを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、VESAネジ穴に固定してモニター裏へ棚を増設でき、3kgまでの周辺機器をすっきり隠せる収納トレイ「100-VESA010」を発売しました。

【掲載ページ】

VESA収納ラック トレイ モニター裏収納 収納ホルダー 上下設置 高さ調整 耐荷重3kg VESA固定 75/100mm モニターアーム併用可能

型番：100-VESA010

販売価格：3,164円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-VESA010

【おすすめポイント】

・モニターアームと併用できる

・トレイを上側・下側のどちらにも取り付けできる

・スチール製なのでマグネット付きの電源タップや、ケーブルホルダーが取り付けられる

【特長】

モニター裏が、収納スペースに変わる

デスク上で場所を取りがちな外付けHDD、電源タップ、ドッキングステーションなどを、モニター裏にまとめて収納できます。普段は目に入りにくい背面スペースを有効活用できるため、作業スペースを広く保ちたい方に最適です。散らかりがちな周辺機器を“見せない収納”に変えることで、デスク全体の印象もすっきり整います。

※本製品はモニター上のディスプレイとして使用するには高さが足りない場合がございます。

あくまで、モニター裏収納としてご利用ください。

VESAネジ穴に固定するだけの簡単設置

本製品は、モニター背面のVESA取り付け用ネジ穴に固定する収納ラックです。対応VESAは75×75mm、100×100mmで、M4ネジ穴を持つモニターやテレビに取り付けできます。モニターアームとの併用にも対応しており、アーム環境でも収納を増やせるのが特長です。付属のスペーサーにより、ネジ長の調整にも配慮しています。

上にも下にも、使いやすい高さに調整

トレイはVESAネジ穴の上側・下側どちらにも取り付け可能です。さらに、それぞれ約5.5cmの範囲で高さを調整できるため、モニター背面の端子位置やケーブルの取り回し、設置したい機器のサイズに合わせて柔軟にレイアウトできます。限られたスペースでも、使いやすさと見た目のすっきり感を両立できます。

様々な機器の置き場所に

トレイの有効内寸は約W39.5×D9.5cm、耐荷重は約3kgです。外付けHDDや小型ドッキングステーション、マグネット付き電源タップなど、デスク周りの機器をまとめて設置できます。

ケーブルまで美しく整う、細やかな設計

フチ付き構造で小物の落下を防ぎやすく、トレイ面には保護シートを貼り付けできるため、置いた機器へのキズも防げます。トレイにはスリットがあり、ケーブルを逃がしやすく配線をすっきりまとめられます。

また、本体はスチール製のため、マグネット付きの電源タップやケーブルホルダーとの相性も良好です。モニターアームやケーブル類を目立ちにくくできるので、在宅ワークやオフィスのデスク環境をより快適で見栄えのよい空間に整えられます。

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-VESA010

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/100-vesa010/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/100-vesa010.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/782476932

■サンワダイレクトAmazon店

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【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-3311

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。